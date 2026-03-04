Los meteorólogos advierten: el fenómeno de El Niño, que calienta el clima, puede regresar a final de año

El fenómeno de El Niño, un proceso natural periódico que calienta el clima mundial, podría regresar a finales de este año, a medida que se va desvaneciendo el enfriamiento que causa La Niña (el fenómeno opuesto y que tuvo lugar el año pasado), según informó la ONU este martes.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU espera que el reciente fenómeno de La Niña, que en esta ocasión fue bastante débil, dé paso a condiciones neutras, que posteriormente podrían transformarse en El Niño, hecho que sucedería antes de finales de 2026.

La Niña es un fenómeno climático natural que enfría las temperaturas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Provoca cambios en los vientos, la presión y los patrones de lluvia.

La OMM indicó que había un 60% de probabilidad de condiciones neutras durante el período de tres meses de marzo a mayo, con solo un 30% de probabilidad de condiciones de La Niña y un 10% de probabilidad de El Niño.

En rojo, temperaturas más altas y, en azul, más frías / Agencias

Al mismo tiempo, según estas previsiones, hay un 70% de probabilidad de condiciones neutras entre abril y junio, es decir, una situación en la que no predomine ni un fenómeno ni el otro, informa la agencia AP.

En cambio, para el periodo comprendido entre mayo y julio, la probabilidad de condiciones neutras se reduce al 60%, con una probabilidad de El Niño que ya ascenderá al 40%.

"La OMM monitorizará atentamente las condiciones en los próximos meses para fundamentar la toma de decisiones", declaró Celeste Saulo, directora de la agencia meteorológica y climática de la ONU.

El anterior El Niño, uno de los más intensos

"El Niño más reciente, ocurrido en 2023-24, fue uno de los cinco más fuertes registrados y contribuyó a las temperaturas globales récord registradas en 2024", declaró la secretaria general de la OMM.

Evolución de los periodos de El Niño y La Niña en los últimos años / Imarpe

De hecho, el Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más cálido registrado y 2024 el máximo histórico.

Temperaturas superiores a la media

La OMM subrayó que los fenómenos climáticos naturales, como La Niña y El Niño, se solapan con el cambio climático inducido por el hombre, que está "aumentando las temperaturas globales a largo plazo, exacerbando los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos e impactando en los patrones estacionales de precipitaciones y temperatura".

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) afirma que existe una probabilidad del 50% al 60 % de que El Niño se desarrolle durante el período de julio a septiembre y también posteriormente.

Noticias relacionadas

Para qué sirve pronosticar El Niño

"Los pronósticos estacionales de El Niño y La Niña nos ayudan a evitar millones de dólares en pérdidas económicas y son herramientas esenciales de planificación para sectores sensibles al clima como la agricultura, la salud, la energía y la gestión del agua", afirmó Saulo. "También son un componente clave de la información climática que proporciona la OMM para apoyar las operaciones humanitarias y la gestión del riesgo de desastres, salvando así vidas", añadió.