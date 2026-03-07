Descubren que el nivel del mar está subiendo más de lo que anunciaron los científicos

Las previsiones de los científicos sobre la subida del nivel del mar en el planeta debido al cambio climático no solo no eran exageración alguna, sino que se quedaron cortas. La subida que se está produciendo en el mundo real es aún mayor de lo que se había anunciado. Así lo concluye una investigación que ha revisado cientos de estudios previos sobre este tema y ha llegado a la inquietante conclusión de que el 90% de ellos subestimaron la altura de las aguas costeras en un promedio de 30 centímetros.

La mayoría de los trabajos analizados, 385 en total, se basa en cálculos procedentes de datos satelitales que no midieron adecuadamente las condiciones oceánicas a nivel local. Al compararlos con mediciones directas, los autores de esta revisión han hallado diferencias muy significativas, sobre todo en el Sur Global, Pacífico y Sudeste asiático. Estas diferencias son menores en Europa o el Atlántico.

El resultado, en todo caso, muestra una vulnerabilidad mayor de la que se suponía para las poblaciones situadas en zonas bajas de la costa.

Resultado de una discrepancia en la medición

La causa de esta situación es una “discrepancia metodológica” entre la forma en que se miden las altitudes del mar y la tierra, explica Philip Minderhoud, coautor del estudio publicado en Nature y profesor de hidrogeología en la Universidad e Investigación de Wageningen en los Países Bajos.

Grado de discrepancias detectado durante la investigación entre la subida anunciada y la correctamente estimada / Nature

Cada método mide sus propias áreas correctamente, explicó. Pero en el punto donde el mar se encuentra con la tierra hay muchos factores que a menudo no se tienen en cuenta cuando se utilizan satélites y modelos terrestres. Por ejemplo, muchos estudios asumen niveles del mar sin olas ni corrientes, cuando la realidad de cualquier orilla es que los océanos están constantemente agitados por el viento, las mareas, las corrientes, los cambios de temperatura y fenómenos como El Niño, explicó Minderhoud.

La gran mayoría de los informes evaluados asumió que la superficie geoidal (0 metros) representaba el nivel medio del mar local contemporáneo, lo que introdujo la citada discrepancia como error en sus respectivas evaluaciones de riesgo costero.

Un 37% más de tierra inundada que antes

Al ajustarse con más precisión la línea base de altura costera, la consecuencia es que, si el nivel del mar sube un poco más de un metro, como pronostican algunos estudios para finales de siglo, las aguas podrían inundar hasta un 37 % más de tierra y amenazar a entre 77 y 132 millones de personas más de lo anteriormente previsto, según el estudio.

Hay muchas personas para las que el riesgo de inundaciones extremas es mucho mayor de lo que se pensaba" Anders Levermann — Climatólogo

"Hay muchas personas para las que el riesgo de inundaciones extremas es mucho mayor de lo que se pensaba", según Anders Levermann, climatólogo del Instituto Potsdam para la Investigación de los Impactos Climáticos en Alemania, quien no participó en el estudio. Y el Sudeste Asiático, donde el estudio ha encontrado las mayores discrepancias, alberga la mayor cantidad de personas ya amenazadas antes por el aumento del nivel del mar, añadió.

Tuvalu, uno de los países insulares amenazados por el fenómeno / Pinterest

Minderhoud destacó que los pequeños países insulares de esa región que ya sufren actualmente una auténtica emergencia por la subida del nivel del mar ven empeorado aún más su pronóstico para un futuro inmediato.

Para Vepaiamele Trief, activista climática de 17 años citada en el estudio, las proyecciones no son abstractas. En su isla natal, en el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, la costa ha retrocedido visiblemente en su corta vida, con playas erosionadas, árboles costeros arrancados de raíz y algunas casas que ahora están a apenas un metro del mar durante la marea alta.

Casa destruida en Sri Lanka por la subida del mar / Agencias

En la isla de Ambae, de su abuela, una carretera costera que va del aeropuerto a su pueblo ha sido desviada hacia el interior debido a la invasión de agua. Incluso hay tumbas del cementerio que han quedado sumergidas y todo un modo de vida es el que está amenazado.

"Estos estudios no son solo palabras escritas. No son solo números. Representan el sustento real de las personas", dijo. "Pónganse en el lugar de nuestras comunidades costeras: sus vidas se verán completamente trastocadas debido al aumento del nivel del mar y al cambio climático".