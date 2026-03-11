Diez chefs españoles con estrellas Michelin piden que se deje de comer anguilas: "¿Comeríais oso panda?"

La situación de la anguila europea, la que vive en España, es tan crítica que incluso destacados chefs internacionales, entre ellos una decena de españoles, han decidido eliminar esta especie en sus menús para no contribuir a su total desaparición. Mientras el Gobierno español ha anunciado que volverá a intentar declararla en peligro de extinción tras el rechazo de las comunidades autónomas, muchos profesionales de la cocina ya se han adelantado a esta medida. El objetivo: preservar ahora las últimas anguilas para poder seguir comiéndolas en el futuro.

Lo cierto es que tanto la pesca como el comercio de la anguila europea siguen siendo legales dentro de la UE, pese a las reiteradas advertencias de los científicos y los estudios que demuestran que la especie podría desaparecer muy pronto si no se toman medidas radicales.

"La gastronomía no puede avalar el colapso de la biodiversidad. ¿Pondríamos carne de oso panda en nuestros menús? Pues la anguila está más amenazada que el panda", declaró a Euronews el exchef francés con tres estrellas Michelin Olivier Roellinger.

Un ejemplar de anguila en la Región de Murcia / ANSE

Los informes científicos demuestran que la población de anguilas, que en su día abundaba en los ríos de todo el continente, se ha reducido en aproximadamente un 90% en las últimas décadas.

Roellinger ha lanzado la campaña ‘Anguille?, non merci’ (‘¿Anguila?, no, gracias’), junto con la ONG francesa Ethic Ocean. La iniciativa ha recibido el respaldo de varios miles de chefs de renombre, entre ellos Thierry Marx y Mauro Colagreco, así como de asociaciones de restaurantes como Relais & Châteaux.

Chefs españoles de renombre

Otras organizaciones como Euro-Toques han adoptado medidas similares. En España, 10 chefs con estrellas Michelin, incluidos Andoni Luis Aduriz, Joan Roca y Yolanda León, adoptaron recientemente una postura al respecto.

"Desde el momento en que los políticos no toman medidas, los ciudadanos deben asumir la responsabilidad", afirmó Roellinger.

La situación de esta especie es verdaderamente complicada, entre otras cosas porque, dado que aún no se ha logrado reproducir anguilas con éxito en cautividad a escala comercial, todos los ejemplares de acuicultura proceden en realidad de poblaciones salvajes.

Las crías de angula también son capturadas en España / Efe

La Unión Europea ha pedido a los Estados miembros que adopten planes de recuperación para la especie y ha fijado como objetivo permitir que al menos el 40% de las anguilas adultas regresen al mar para reproducirse.

Intentos del Gobierno español

Francia, el mayor pescador de angulas de Europa, tiene previsto mantener las cuotas hasta 2027. El Gobierno español ha propuesto recientemente prohibir por completo la pesca de anguilas, pero se enfrenta a una fuerte oposición por parte de algunas provincias, que argumentan que los esfuerzos de recuperación deberían centrarse en combatir la pesca furtiva y restaurar los ríos.

La anguila europea sigue siendo un manjar muy apreciado, también en España, donde a veces se consumen sus crías, las angulas, lo que agrava el riesgo de extinción de la especie.

"Cuando una especie está en peligro de extinción, la primera medida para cualquier pesquería sostenible es establecer un límite de tamaño mínimo que permita al animal reproducirse", insistió Roellinger.

Tráfico de anguilas

Para reducir la presión sobre la especie, la UE prohibió todas las exportaciones de anguila europea en 2009. Sin embargo, Europol estima que cada año se trafican toneladas de angulas hacia Asia Oriental, donde se encuentran las mayores granjas acuícolas de anguilas del mundo.

Las pruebas de ADN realizadas en tiendas y restaurantes también han revelado que se ha importado ilegalmente anguila europea a la UE, mezclada con otras especies como la anguila americana y la anguila japonesa.

La anguila japonesa, junto con la variedad americana, figura como "En peligro de extinción" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La anguila europea está en una situación aún peor, pues está catalogada como "En peligro crítico de extinción".