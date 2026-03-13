Descubren que los mapaches son capaces de resolver rompecabezas por pura curiosidad

Es conocida la destreza de los mapaches en múltiples tareas, pero ahora los científicos han comprobado que no solo son capaces de resolver rompecabezas para acceder a un lugar donde hay comida, sino que incluso siguen investigando cómo resolverlo cuando ya no hay una recompensa por la que luchar. Es decir, lo hacen por simple curiosidad.

Las investigadoras de la Universidad de la Columbia Británica (Canadá) Hannah Griebling y Sarah Benson-Amram descubrieron que los mapaches continuaban resolviendo los entresijos que les separaban de su comida mucho después de que accedieran a ella. Este comportamiento refleja una motivación intrínseca más que hambre y se describe como "búsqueda de información", ya que no se les daba comida adicional para continuar.

Seguían adelante tras entrar

Las investigadoras, que han publicado sus resultados en Animal Behaviour, utilizaron una caja-rompecabezas con múltiples accesos y provista con mecanismos como pestillos, puertas correderas o perillas. La caja tenía nueve puntos de entrada, divididos en fácil, medio y difícil. En cada prueba de 20 minutos, la caja contenía una muestra de comida; sin embargo, los mapaches habitualmente continuaban abriendo mecanismos en esta caja incluso después de comer la recompensa, una clara señal de búsqueda de información.

Uno de los mapaches, en plena prueba y, a la derecha, sistemas de cierre instalados / Animal Behaviour

"No esperábamos que abrieran las tres soluciones en una sola prueba", dijo Griebling. "Siguieron resolviendo problemas incluso cuando ya no había comida".

Cuando el riesgo aumenta, los mapaches prefieren lo seguro.

Cuando la solución para entrar en un acceso era fácil, los mapaches optaban por la solución más fiable, pero seguían explorando otras posibilidades, incluso en el nivel más difícil.

Griebling afirmó que este patrón de comportamiento refleja un equilibrio entre la curiosidad y el esfuerzo o el riesgo potencial. Los mapaches ajustaban su estrategia en función del trabajo y el riesgo que entrañaba, reflejando así las pautas de toma de decisiones de otros animales y también de los humanos.

"Es un patrón familiar para cualquiera que pide comida en un restaurante", dijo. "¿Pides tu plato favorito o pruebas algo nuevo? Si el riesgo es alto —una comida cara que podría no gustarte— eliges la opción segura. Los mapaches exploran cuando el riesgo es bajo y rápidamente deciden ir a lo seguro cuando hay más en juego".

Adaptados a la vida urbana

Este hallazgo ayudaría a explicar por qué los mapaches prosperan en centros urbanos de muchas partes del mundo. Incluso en España, donde es una especie invasora, está prosperando cada vez más, para desesperación de las especies autóctonas, con las que compite. Su éxito podría atribuirse a sus características cognitivas y físicas, que les permiten adaptarse a la vida urbana.

Un mapache mostrando sus extremidades delanteras / Agencias

Sus patas delanteras, ricas en nervios sensoriales para buscar alimento en arroyos, son muy adecuadas para manipular pestillos y palancas, a menudo los mismos que usan los humanos. Resolver problemas para obtener información, no solo comida, puede darles una ventaja en entornos complejos, ayudándoles a acceder a los contenedores de basura u otras fuentes de alimento.

Aunque el experimento se realizó con animales cautivos en un centro de investigación en Colorado (EEUU), investigaciones previas sugieren que los mapaches salvajes muestran capacidades similares para la resolución de problemas, aunque los investigadores advierten que los comportamientos podrían no ser idénticos.

"La inteligencia de los mapaches ha sido un elemento recurrente en el folclore desde hace mucho tiempo, pero la investigación científica sobre su cognición sigue siendo limitada. Estudios como este proporcionan evidencia empírica que respalda esa reputación", afirmó Benson-Amram.