La guerra de Irán y la subida del petróleo demuestran la urgencia de las energías limpias, advierte la ONU

La alteración global que están experimentando los mercados de la energía como consecuencia de la guerra de Irán es una clara demostración del peligro de depender de los combustibles fósiles y debería servir para que los gobiernos reduzcan la dependencia de sus economías del petróleo y el gas con mayor rapidez. Así se ha expresado el secretario de la ONU para el Clima, Simon Stiell.

"Si alguna vez hubo un momento adecuado para acelerar esa transición energética, rompiendo la dependencia [con los combustibles fósiles] que han lastrado las economías mundiales, es este", afirmó Stiell, secretario ejecutivo de la CMNUCC, el organismo de la ONU para el cambio climático, en una entrevista concedida a la agencia Reuters.

Stiell, quien se reunió con funcionarios de la UE y ministros de gobierno en Bruselas este lunes, señaló que el aumento repentino de los precios provocado por el conflicto demuestra cómo la fuerte dependencia del petróleo y el gas importados amenaza la seguridad nacional y el coste de la vida para miles de millones de personas.

Las renovables son la única manera de evitar sobresaltos en el precio de la energía / Efe

"Esos riesgos son ahora mismo muy evidentes y están afectando a todos", concluyó.

Medidas para evitar subidas drásticas

Los líderes de la UE, que importa más del 90% de su petróleo y el 80% de su gas, están elaborando medidas de emergencia para proteger a los consumidores del aumento de la factura de la energía y evitar que se repitan los precios récord registrados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

A largo plazo, la Comisión Europea afirma que su estrategia contra el cambio climático, que busca sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y nucleares de producción local, garantizará la seguridad energética y pondrá a salvo a los países frente a la volatilidad de los precios del combustible.

Además de destruir el clima global, los combustibles fósiles empobrecen a la población / Pixabay

Sin embargo, gobiernos como Italia y Hungría instan a Bruselas a flexibilizar sus políticas climáticas para aliviar los costes que registrarán a corto plazo gran parte de la industria europea.

Las energías limpias son la solución

Stiell, en cambio, advierte de que esto sería una «completa ilusión», según su discurso en Bruselas, donde argumentó que la transición a las energías renovables conducirá precisamente a una energía más barata y a empleos en industrias de tecnologías limpias.

Las negociaciones climáticas de la ONU de este año se celebrarán en Antalya, Turquía, en noviembre. El ambiente, sin embargo, se ve notablemente enrarecido en dicho país por la guerra de Irán. Turquía anunció el viernes que las defensas de la OTAN interceptaron un tercer misil lanzado desde Irán hacia el país.

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Stiell declaró a Reuters que la CMNUCC está monitoreando los riesgos de seguridad, pero que, por el momento, la planificación de la cumbre COP31 continúa según lo anunciado.