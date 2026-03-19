Otro peligro de la IA: sus centros de datos podrían quitar energía a las viviendas

Conocido es el gran consumo de energía eléctrica y agua de los centros de datos de internet. La Inteligencia Artificial está disparando la construcción de este tipo de instalaciones, que para ser refrigerados consumen ingentes recursos hídricos y eléctricos. Ahora, han saltado las alarmas porque los centros de datos de IA podrían tener acceso prioritario a la red eléctrica en Reino Unido si prospera una propuesta del gobierno de dicho país.

Según el sistema vigente en Reino Unido, toda nueva infraestructura, desde hospitales hasta complejos industriales, debe apuntarse a una lista de espera virtual para obtener una conexión eléctrica.

En el primer semestre de 2025, dicha lista de espera creció un 460%, debido sobre todo a los centros de datos, cada día más numerosos, lo que significa que algunos proyectos han de esperar años para poder entrar en funcionamiento.

Saltarse la lista de espera

Según la propuesta gubernamental hecha pública en los últimos días, aquellos proyectos que prometan mayor crecimiento económico y creación de empleo, como la IA, podrían saltarse esa lista de espera, informa BBC.

Esto irá en perjuicio de otros sectores básicos. La Federación de Constructores de Viviendas ha advertido que no priorizar las conexiones para promociones de pisos equivaldría a una "moratoria" de facto para la construcción de nuevas viviendas.

Instalaciones de un gran centro de datos / Agencias

En noviembre, el regulador británico del sector energético, Ofgem, advirtió que la lista de espera para obtener suministro eléctrico había superado todas las previsiones, debido a la demanda de los centros de datos de IA.

Además, advirtió que algunos de esos proyectos que están en lista de espera tienen un carácter meramente especulativo: incluso si se les concediera la conexión, carecían de la financiación y los permisos necesarios para convertirse en realidad.

Apoyo del Gobierno a la IA

«La construcción de centros de datos depende del acceso a la red eléctrica. Estas reformas nos ayudarán a avanzar con rapidez para aprovechar el potencial de la IA y contribuir a la construcción de una Gran Bretaña más próspera y justa», según el ministro de IA, Kanishka Narayan.

Sin embargo, la Federación de Constructores de Viviendas ha manifesado su preocupación por el hecho de que las nuevas viviendas no se incluyan como infraestructura prioritaria.

Penalizar la eficiencia energética

«Mientras seguimos afrontando una crisis de vivienda, resulta frustrante que las normativas, la planificación y las políticas prioricen, en la práctica, los centros de datos de alto consumo antes que las viviendas energéticamente eficientes para las familias», declaró Steve Turner, director ejecutivo de la HBF.

Vista aérea del centro de Londres / Agencias

Los centros de datos ya reciben un trato preferencial desde la Administración, ya que han sido designados como infraestructura nacional crítica, lo que significa que no pueden ser bloqueados por los organismos locales.

Turner añadió que, si no se prioriza la vivienda, se impondrá una «moratoria de facto a nuevas viviendas en zonas con capacidad limitada».

De hecho, la Asamblea de Londres advirtió en diciembre que esta es ya la realidad que viven algunas zonas de la capital.

Su comité de Planificación y Regeneración informó que algunos proyectos de viviendas nuevas en el oeste de Londres se habían retrasado temporalmente debido a que la red eléctrica alcanzó su capacidad máxima.

Centro de datos / Agencias

Actualmente existen cerca de 500 centros de datos distribuidos por todo el país que dan apoyo a servicios digitales, desde transacciones bancarias hasta juegos online, y que representan el 2 % de la demanda eléctrica nacional.

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Sin embargo, el crecimiento de la IA disparará el número de centros, ya que se requerirá mayor capacidad de procesamiento, y su demanda eléctrica podría multiplicarse por seis entre hasta 2050, según el operador de la red.