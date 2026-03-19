Wisdom, el ave más vieja del mundo, sigue procreando a sus 75 años

El albatros Wisdom, el ave silvestre más vieja del mundo, sigue procreando a sus 75 años de edad, según ha confirmado el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU (USFWS), que ha mostrado un video con su nuevo polluelo en el nido.

Se trata de un caso excepcional de longevidad en aves silvestres. Y, aunque seguramente existan individuos de más edad aún, Wisdom ha podido ser monitorizado año tras año gracias a la anilla numerada que lleva en su pata.

El Servicio Geológico de EEUU (USGS) anilló por primera vez a Wisdom (que significa ‘Sabiduría’) en Midway, en la década de los años 50. La anilla lleva la numeración Z333 y, a partir de ella, los expertos calculan que nació, como muy tarde, en 1951. Eso significa que en 2026 cumple 75 años.

Wisdom es una hembra de albatros de Laysan, una especie que a partir de octubre regresa todos los años a los atolones del Pacífico. Se trata de animales difíciles de estudiar, porque pasan hasta el 90% de su vida en el aire, desplazándose desde su zona de alimentación en el Pacífico Norte en verano hasta los pequeños atolones en el Pacífico medio, donde anidan y crían.

Conservan la misma pareja toda la vida

Los albatros se caracterizan por conservar la misma pareja a lo largo de toda su vida, y en el caso de Wisdom su inseparable compañero ha sido siempre Akeakamai, que en lengua nativa significa ‘Amante de la Sabiduría’. Sin embargo, Akeakamai dejó de ser visto en el atolón desde 2022.

El albatros Widsom, en su hábitat natural / USFWS

Ese año, por primera vez, no voló junto a su amado y desde entonces sigue sin hacerlo. Los responsables del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway creen que lo más probable es que Akeakamai haya muerto.

Wisdom sigue bailando con nuevos pretendientes

Ahora bien, tan sensible pérdida no parece haber alterado el ánimo de Wisdom, pues ha sido grabada desde entonces realizando ceremonias de cortejo nupcial con otros machos de su especie. La avanzada edad de esta ave tampoco es obstáculo para que ejercite con total agilidad los característicos movimientos de este ritual de apareamiento.

La también bióloga del USFWS Beth Flint declaró: “Creemos que Wisdom ha tenido otras parejas. Aunque los albatros se emparejan de por vida, pueden encontrar nuevos compañeros si, por ejemplo, su anterior pareja muere”.

Durante su larga vida, se cree que Wisdom lleva puestos entre 50 y 60 huevos. Unos 30 de sus polluelos lograron crecer y emprender el vuelo.

El polluelo es uno de los muchos que ha tenido el albatros en su larga vida / USFWS

Esta descendencia supone una valiosa contribución de la recuperación de la especie, puesto que una evaluación realizada en 2009 estimó que unos 10.000 albatros morían anualmente debido al envenenamiento que sufrían por ingerir virutas y restos de pintura con plomo, desprendida de viejos edificios militares abandonados en la zona. En agosto de 2018, el Gobierno solucionó el problema y declaró libre de plomo el atolón. A partir de entonces la especie inició una lenta recuperación.

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Entre el gran número de amenazas que sufre este grupo de aves se encuentra la sobrepesca, el cambio climático (que afecta a la temperatura del agua y a las corrientes marinas), el desarrollo del litoral, que pone en peligro las colonias de cría, e incluso la recolección de huevos y pollos para consumo. Todo ello hace que el regreso cada año de Wisdom y sus compañeros a esta colonia de cría del Pacífico sea todo un éxito y un motivo de celebración.