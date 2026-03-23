Detectan en un parque natural de Girona dos raras especies de murciélagos

El Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser (Girona) ha registrado dos especies de murciélagos amenazados, un hallazgo que confirma el buen estado de conservación en este parque de bosques maduros y de prados alpinos de alta montaña, hábitats cada vez más frágiles en Cataluña.

Por un lado, se ha localizado el murciélago orejudo alpino (Plecotus macrobullaris), catalogado como vulnerable. Por otro, el ratonero bigotudo pequeño (Myotis alcathoe), incluido como especie en peligro de extinción.

La detección se ha realizado en el marco de los trabajos impulsados durante el último año para mejorar el conocimiento de los murciélagos presentes en este espacio natural.

Un murciélago orejudo alpino / Parcs Naturals de Catalunya

El seguimiento lo han llevado a cabo investigadores del grupo BiBio, del Museo de Ciencias Naturales de Granollers y del Centro Tecnológico Beta, dentro del Programa de Seguimiento de Murciélagos de Cataluña.

Ambas citas, además, han sido confirmadas genéticamente con la colaboración del CSIC-Estación Biológica de Doñana y de la Sociedad Española para la Conservación de los Murciélagos (SECEMU).

Ambientes de alta montaña y bosques maduros

El caso del orejudo alpino refuerza el valor de los ambientes de alta montaña del parque. En Cataluña, esta especie sólo se conoce en pocas localidades situadas por encima de los 1.800 metros y habitualmente vinculadas a prados alpinos.

Según la información difundida por Parques Naturales de Catalunya, el cambio climático puede convertirla en una de las especies más expuestas por la pérdida de sus hábitats de caza y de refugio.

Esta especie se detectó por primera vez en Cataluña en 2009, precisamente dentro del espacio que hoy forma parte del parque natural. Ahora, la nueva cita vuelve a situar a las Cabeceras del Ter y del Freser como uno de los puntos clave para seguir su evolución en el país.

Ratonero bigotudo pequeño / Parcs Naturals de Catalunya

El ratonero bigotudo pequeño, en cambio, remite a otro tipo de paisajes. Es una especie forestal que necesita bosques bien conservados y maduros para establecer sus colonias de cría, habitualmente en fisuras de los árboles o bajo la corteza. En Cataluña, se conocen pequeñas poblaciones en la Albera y la Vall d'Aran, además de citas puntuales en el Montseny, en la Garrotxa y, más recientemente, en zonas cercanas al parque, como el Cadí-Moixeró.

Según la web de la SECEMU, también habita en zonas de La Rioja y algún otro punto disperso de la Península.

Un indicador de la importancia del parque

El resultado indica que el parque conserva todavía hábitats sensibles que, en Cataluña, se encuentran en regresión o bajo presión. Según Parques Naturales de Catalunya, la presencia de estas dos especies refuerza la necesidad de proteger bosques maduros y prados naturales alpinos, ampliar la conexión entre zonas protegidas y mantener el seguimiento de los quirópteros en el territorio.

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La investigación se ha dado a conocer en el Boletín de medio ambiente del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, correspondiente a marzo de 2026. Sitúa el Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser como un espacio clave para conservar especies especialmente vulnerables y para medir, sobre el terreno, el estado de salud de algunos de los hábitats más frágil.