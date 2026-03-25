Las maravillosas imágenes de los osos de Asturias saliendo de su letargo invernal

Apenas ha entrado la primavera –lo hizo la tarde del pasado viernes– y los primeros osos ya se han desperezado en Asturias tras la hibernación.

Pasean, comen, juegan... Todo un espectáculo el que ofrecen ya por el parque natural de Somiedo, donde se han dejado ver los primeros acompañados en algunos casos por sus crías. El fin de la hibernación se ha adelantado, explican los expertos, gracias a las suaves temperaturas con las que se ha estrenado la estación primaveral.

Los osos están saliendo ya de su hibernación, gracias a las benignas temperaturas / Romain Guerin

El fotógrafo y guía de naturaleza francés afincado en Somiedo Romain Guerin ha sido uno de los afortunados en poder disfrutar de las imágenes de los primeros osos y también capturarlos con su cámara, de lo que se han hecho eco en el Parque Natural. Además de las fotos, han difundido un vídeo en el que se puede ver cómo los animales comen con ganas y disfrutan de juegos y paseos tras meses de hibernación.

Dos osos fotografiados en Somiedo / Romain Guerin

Una de las características del fin de los meses de invierno para los osos es que estos salen de sus cuevas con mucha hambre. Es cuando abandonan los hayedos y los robledales, donde estaban desde septiembre dormitando, para instalarse en lugares calizos, en los que comen brotes tiernos, raíces, insectos.... "En los prados dispondrán de plantas bulbosas, umbelíferas y gramíneas, también de los brotes de los árboles y sus posteriores hojas", apuntan en el parque somedano, uno de los rincones de Asturias más populares para avistar osos.

Un ejemplar soliario oteando el horizonte / Romain Guerin

Turismo de observación, en auge

El turismo para observar en libertad la fauna salvaje y, en concreto, los plantígrados, no ha hecho otra cosa que ir a más en los últimos años en la región. Somiedo es un buen ejemplo. En los últimos veranos se han superado las 13.000 personas en las visitas guiadas que organizan las distintas empresas autorizadas, todo un reto de organización para mantener el equilibrio entre el ocio y el respeto a la naturaleza.

Trepando por las escarpadas laderas / Romain Guerin

Ese tirón del turismo osero se debe, en parte, a que la especie se ha recuperado y cada vez es más fácil avistar ejemplares en libertad por los montes de la región. Nadie discute que todos los cuidados y trabajo para proteger al oso pardo cantábrico en las últimas tres décadas han dado sus frutos con creces. La especie está declarada "en peligro de extinción" desde 1990 en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, y también en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desde 2011.

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La especie está en vías de recuperación / Romain Guerin

Este mismo año se renovará el último censo, de 2020. Las últimas cifras sitúan en 370 ejemplares los que componen la población osera en la Cordillera, según el Principado. De esos, 250 se sitúan en la subpoblación occidental y 120, en la oriental. Por comunidades autónomas, Asturias tendría un 35% de la población, unos 131 ejemplares. Somiedo, Cangas del Narcea y Proaza son los concejos que más población registran.