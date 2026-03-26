Harrison Ford: un héroe en la pantalla y también en la lucha ecologista en el mundo real

Son muchos los actores y actrices comprometidos con la defensa del medio ambiente, los derechos humanos o las libertades civiles. Ser una estrella de la gran pantalla no está reñido con abanderar públicamente causas justas y dar la cara por ellas. Uno de estos profesionales es Harrison Ford (84 años), conocido por obras inmortales como ‘En busca del arca perdida’, ‘Blade runner’, ‘Apocalypse now’ o varias entregas de ‘Star Wars’.

Todos conocen estas obras maestras de la cinematografía, pero muy pocos saben que hay varias especies de animales en el planeta, descubiertas en las últimas décadas, que llevan su nombre. Es el caso de la hormiga Pheidole harrisonfordi, la araña panameña Calponia harrisonfordi y la serpiente ecuatoriana Tachymenoides harrisonfordi. Es la forma en que la comunidad científica rinde homenaje y público reconocimiento a la labor de Harrison Ford en favor del medio ambiente y la biodiversidad.

Harrison Ford con otros protagonistas de la saga de 'Star Wars' / Agencias

De hecho, para bautizar a una nueva especie recién descubierta con el nombre o el apellido de una persona que no sea científica hace falta una trayectoria clara y reconocida.

En activo desde 1991

Y ese es el caso de Harrison Ford. Fue en 1991 cuando el actor pasó a formar parte de la dirección de Conservation International, una importante ONG ambiental fundada pocos años antes en Estados Unidos. A partir de ese momento, no ha parado de participar activamente en campañas de conservación, en impulsar proyectos y asistir a actos sobre la protección de espacios naturales amenazados. Desde entonces es un rostro visible del compromiso con el medio ambiente.

El activismo de Harrison Ford se traduce también en gestiones para intermediar con líderes políticos o empresariales que han cristalizado en acuerdos e incluso inversiones para proyectos concretos de conservación. La creación de reservas naturales o la protección de culturas indígenas son algunas de sus prioridades.

Harrison Ford, con personalidades de Emiratos Árabes para negociar acciones ambientales en el país / Agencias

Según ha explicado él mismo, su preocupación por la naturaleza nació ya en su infancia, cuando permanecía largos periodos de tiempo en contacto directo con el medio natural y los animales. Fue así como adquirió conciencia de la necesidad de preservar este patrimonio.

Somos las personas las que necesitamos a la naturaleza, y no la naturaleza la que necesita a las personas” Harrison Ford, actor y activista ambiental

En 2020 declaró que había dejado de comer carne roja “para salvar el medio ambiente”, debido a las grandes emisiones de efecto invernadero que causa este ganado. Desde entonces mantiene una dieta vegetariana.

"Necesitamos a la naturaleza"

En septiembre de 2018, por ejemplo, Ford participó en la cumbre mundial contra el cambio climático en San Francisco (EEUU) y allí hizo oír su voz ante los líderes reunidos, y lo hizo de forma inequívoca: “Dejad de dar el poder a quienes no creen en la ciencia”, proclamó. Otra de sus frases fue: “Somos las personas las que necesitamos a la naturaleza, y no la naturaleza la que necesita a las personas”.

El actor, en una de sus películas más conocidas / Agencias

En 2014 participó en la serie de televisión ‘Planeta en peligro’, en la que personajes famosos viajaban a lugares del mundo afectados por el calentamiento global y entrevistaban a afectados y a expertos en busca de soluciones.

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Por todas estas acciones y muchas más ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria como ambientalista, entre los que se encuentra el Premio mundial del ciudadano ecológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Harvard y el Premio mundial de ecología del Centro Internacional de Ecología Tropical, entre otros.