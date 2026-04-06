España, país europeo que más ha reducido su producción de residuos en este siglo

Aunque la producción de residuos sigue siendo un problema de grandes dimensiones en España, lo cierto es que la situación es aún más grave en el conjunto de la UE. Cada español genera 456 kilogramos de residuos municipales per cápita en 2024, según los datos publicados por Eurostat. Esta cifra se sitúa un 11,8% por debajo de la media de la Unión Europea (UE), donde cada ciudadano produce 517 kg, lo que confirma que España se mantiene por debajo del promedio comunitario en generación de residuos.

El dato refleja una tendencia general al alza en el conjunto de la Unión Europea. En 2024, cada europeo genera 517 kg de residuos municipales, lo que supone 6 kg más que en 2023. Si se amplía la perspectiva, el aumento es más significativo: desde 2014, la generación crece en 38 kg por persona (+8%).

España, evolución contenida

En contraste, España presenta una evolución más contenida a largo plazo. Desde 1995, la cantidad de residuos municipales por habitante disminuye un 9,7%, al pasar de 505 kg anuales a los actuales 456 kg. Esta reducción contrasta con la tendencia europea, donde en el mismo periodo la generación de residuos aumenta un 10,7%, desde 455 kg hasta 517 kg por persona.

Contenedores de residuos en una vía pública / Shutterstock

Aunque España genera menos residuos que la media comunitaria, los datos muestran que el desafío sigue siendo relevante en todo el bloque europeo, donde el crecimiento del consumo continúa presionando los sistemas de gestión de residuos.

Diferencias entre países

Las cifras de Eurostat evidencian grandes diferencias entre Estados miembros. Austria encabeza la lista con 782 kg por persona (datos de 2023), seguida de Dinamarca (755 kg) y Bélgica (699 kg), muy por encima del promedio de la UE.

En el lado opuesto se sitúan Rumanía (305 kg), Estonia (375 kg) y Polonia (387 kg), con los niveles más bajos de generación de residuos municipales per cápita.

Además, la evolución desde 2014 también es desigual. La cantidad de residuos aumenta en 20 países de la UE, con incrementos destacados en Bélgica (+274 kg), República Checa (+228 kg) y Austria (+217 kg).

Por el contrario, algunos países logran reducir su generación de residuos. Países Bajos (-54 kg), Dinamarca (-53 kg) y Finlandia (-25 kg) registran las mayores caídas, lo que apunta a políticas más eficaces en prevención y gestión de residuos.

Reciclaje en progreso

En paralelo, Eurostat señala que la UE recicla una media de 248 kg de residuos municipales por persona en 2024, lo que equivale al 48,1% del total generado. Esta cifra mejora ligeramente respecto a 2023 (48%) y supone un avance más notable frente a 2014, cuando el reciclaje alcanza el 43%.

El reciclaje afecta aún a menos de la mitad de los residuos en la UE / Shutterstock

A pesar de esta mejora, el ritmo sigue siendo moderado y pone de relieve las dificultades para avanzar hacia los objetivos de economía circular marcados por la UE. El aumento de residuos en la mayoría de los países compensa en parte los avances en reciclaje, lo que limita el impacto global de las políticas ambientales.

En este contexto, España mantiene una posición relativamente favorable en términos de generación de residuos, pero el reto sigue siendo doble: reducir aún más la producción de basura y mejorar las tasas de reciclaje y reutilización.

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El equilibrio entre crecimiento económico, hábitos de consumo y sostenibilidad ambiental seguirá marcando la evolución de los residuos municipales en los próximos años, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.