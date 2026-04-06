Una nueva especie de cangrejo invasor llega al Mediterráneo por el calentamiento de sus aguas

El mar Mediterráneo está experimentando rápidas transformaciones ecológicas impulsadas por el cambio climático y, también, por la introducción de especies debido a la actividad humana. Entre los procesos más destacados figura la creciente llegada y establecimiento de especies no autóctonas que penetran a través del Canal de Suez.

Un nuevo estudio publicado en la revista Acta Ichthyologica et Piscatoria ha confirmado la rápida expansión del cangrejo indopacífico Gonioinfradens giardi en el mar Jónico, frente a las costas de Italia, junto a Sicilia.

Tras el primer registro italiano confirmado —un único ejemplar recolectado en Portopalo di Capo Passero en noviembre de 2025—, los investigadores encontraron después 11 individuos más entre noviembre de 2025 y enero de 2026, lo que demuestra de forma clara que la especie ha dejado de tener una presencia esporádica para formar poblaciones estables en la región.

Estos hallazgos confirman que el Gonioinfradens giardi está adquiriendo una presencia constante en el Mediterráneo central, lo que plantea interrogantes importantes sobre su potencial papel ecológico y sus interacciones con las especies nativas, según explica Francesco Tiralongo, autor principal del estudio.

Puntos de la costa siciliana donde se han encontrado los ejemplares / F. Tiralongo

Los científicos que han realizado estos hallazgos contaron con la colaboración de pescadores locales que utilizan artes de pesca artesanales, que a menudo atrapan este tipo de especies de forma involuntaria. La captura de una docena de individuos en un período de dos meses indica que las condiciones ambientales del Mar Mediterráneo, cada vez más cálido, se están volviendo más favorables para la expansión de esta y otras especies invasoras.

Cada vez más cerca de España

Además, estas capturas constituyen la presencia más occidental de la especie en el mar Mediterráneo hasta la fecha, lo que podría demostrar su progresiva expansión en dirección a la Península Ibérica.

Lo más grave de la aparición de esta especie invasora es el efecto que pueda causar sobre los animales nativos. El establecimiento de crustáceos no autóctonos puede tener efectos en cascada sobre los ecosistemas locales, incluyendo la competencia con especies nativas y posibles repercusiones para la pesca. Si bien los impactos a largo plazo de este cangrejo aún son inciertos, su rápida propagación es la demostración de los cambios generales que ya se están produciendo en la biodiversidad marina del Mediterráneo.

El Mediterráneo se está calentando rápidamente / Agencias

«Este caso se suma a una creciente lista de especies que están transformando los ecosistemas mediterráneos. La continua monitorización, incluyendo las contribuciones de pescadores y científicos ciudadanos, será esencial para seguir de cerca esta dinámica y apoyar estrategias de gestión adaptativa», añade Tiralongo.

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Este estudio se añade al conjunto de evidencias que indican que el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un foco de invasiones biológicas, debido a su progresivo calentamiento, lo que le hace cada vez más habitable por parte de organismos de todo tipo procedentes de regiones más cálidas.