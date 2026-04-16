¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

Se dice que los países del Golfo Pérsico son a la vez una bendición y una maldición, debido a sus vastas reservas de petróleo y gas. Las fuerzas geológicas, a lo largo de millones de años, han convertido esta región en un punto neurálgico global rico en energía, como se demuestra con la guerra en curso, que está provocando una crisis energética mundial.

Como geólogo petrolero que ha estudiado la región, sigo asombrándome de la magnitud de sus reservas de hidrocarburos. Por ejemplo, existen más de 30 yacimientos supergigantes, cada uno con 5 mil millones de barriles de petróleo o más, alrededor del Golfo Pérsico. Y los pozos de la región producen entre dos y cinco veces más petróleo al día que incluso los mejores pozos del Mar del Norte y Rusia.

Los pozos de la región producen entre dos y cinco veces más petróleo al día que incluso los mejores pozos del Mar del Norte y Rusia

La geociencia moderna ha identificado varios factores clave de las rocas que hacen que una región sea particularmente rica en petróleo, incluyendo su capacidad para generar y retener hidrocarburos. En la región del Golfo Pérsico, todos estos factores se encuentran en niveles óptimos o cercanos a ellos.

Por su enorme abundancia y facilidad de producción, simplemente no hay nada mejor que la región del Golfo Pérsico.

Breve historia

Los humanos conocían la presencia de hidrocarburos en la zona mucho antes de que las inundaciones crearan el Golfo Pérsico al final de la última glaciación, hace entre 14.000 y 6.000 años. Las filtraciones naturales de petróleo y gas son comunes a lo largo de ríos y valles en muchas partes de la región. Miles de años antes del comienzo de la Era Común, la gente utilizaba betún, una forma de petróleo pesado, para construir mortero e impermeabilizar embarcaciones.

El primer descubrimiento moderno de petróleo se produjo en 1908 en un yacimiento conocido en el oeste de Irán. En las décadas de 1950 y 1960, una época de rápida expansión en la exploración de petróleo y gas, quedó claro que ninguna otra región de la Tierra probablemente tendría una abundancia similar.

Mapa de la región del Golfo Pérsico / Google Earth

Se han encontrado otras áreas con enormes volúmenes de petróleo y gas, como Siberia Occidental en Rusia y, más recientemente, la Cuenca Pérmica en Estados Unidos, pero ninguna se compara ni con la magnitud de las reservas ni con las altas tasas de producción de petróleo y gas del Golfo Pérsico.

Contexto geológico

La región del Golfo Pérsico se ubica en la zona de colisión de dos placas continentales: la placa arábiga al suroeste y la placa euroasiática al este y norte. Esta colisión se ha producido durante aproximadamente 35 millones de años y ha dado lugar a un entorno dinámico donde las capas de roca se han doblado y fracturado y, a mayor profundidad, se han transformado por el calor y la presión considerables.

Las características geológicas difieren notablemente entre ambos lados del Golfo. En el lado iraní, los montes Zagros se extienden a lo largo de 1.800 kilómetros desde el Golfo de Omán hasta la frontera con Turquía. Parte del gran sistema montañoso alpino-himalayo, los Zagros están formados por rocas muy plegadas y fracturadas que se formaron durante los últimos 60 millones de años a partir de las colisiones de África, Arabia e India con Eurasia.

Instalaciones de hidrocarburos / Agencias

En el lado arábigo del Golfo, este tipo de doblado y fractura no se produjo. En cambio, las fuerzas compresivas de la colisión deformaron una plataforma rígida de roca dura y profunda, conocida como «roca basal», transformándola en amplias estructuras abovedadas de enorme tamaño, que se extienden por decenas, incluso cientos, de kilómetros cuadrados.

Bajo el Golfo Pérsico se encuentra una cuenca repleta de sedimentos erosionados por el surgimiento de los montes Zagros. En sus zonas más profundas, la cuenca estuvo sometida a las altas temperaturas y presiones necesarias para la generación de petróleo y gas.

En definitiva, se trata de un entorno excelente para la generación y el almacenamiento de hidrocarburos a gran escala.

Rocas generadoras de petróleo

El petróleo y el gas se forman a partir de materia orgánica, como el zooplancton y el fitoplancton marinos, originalmente concentrados en lutitas, calizas ricas en lodo y otras rocas expuestas a altas temperaturas y presiones. Cuando las rocas contienen al menos un 2 % de materia orgánica, se consideran de alta calidad para la generación de petróleo y gas.

El petróleo y el gas se forman a partir de materia orgánica, como el zooplancton y el fitoplancton marinos, originalmente concentrados en lutitas, calizas ricas en lodo y otras rocas

La región del Golfo Pérsico posee una cantidad particularmente grande de capas de estas rocas generadoras, algunas de las cuales son especialmente gruesas, extensas y ricas en materia orgánica. Ejemplos de ello son las formaciones montañosas de Hanifa y Tuwaiq, en la costa arábiga del Golfo, formadas durante el período Jurásico, hace entre 200 y 145 millones de años, y la formación de Kazhdumi en Irán, formada durante el período Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. Estas rocas tienen entre un 1 % y un 13 % de contenido orgánico, e incluso más en algunos lugares.

Estructuras de petróleo y gas

Las capas rocosas curvadas y fracturadas de la región, así como sus domos, son ideales para atrapar hidrocarburos.

Los pliegues de los Zagros, legendarios entre los geólogos por sus espectaculares formas en imágenes satelitales, contienen cientos de miles de millones de barriles de petróleo y metros cúbicos de gas natural.

Yacimientos de petróleo en gris, y bolsas de gas, en rojo / CIA

Un vistazo a un mapa de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico muestra una tendencia noroeste-sureste de campos alargados con forma de salchicha, reflejo de importantes estructuras de plegamiento. Estas estructuras incluyen cientos de campos individuales de tamaño variable, que se extienden desde el sur de Irán hasta el noreste de Irak.

En la Placa Arábiga, las grandes estructuras de domo han formado acumulaciones de petróleo y gas especialmente grandes. Entre ellas se encuentra el campo petrolífero de Ghawar en Arabia Saudita, el mayor del mundo, con una capacidad de producción de más de 70 mil millones de barriles de crudo.

El campo de gas South Pars-North Dome, compartido por Qatar e Irán, podría producir al menos 46 mil millones de metros cúbicos de gas, equivalente en contenido energético a más de 200 mil millones de barriles de petróleo.

Las rocas reservorio más importantes son las calizas, en las que algunas porciones se han disuelto parcialmente, lo que facilita el flujo de petróleo y gas.

En los yacimientos de Zagros, el fluido fluye a través de fracturas creadas por el plegamiento y las fallas relacionadas con las colisiones de placas. En lugares como el yacimiento Arab-D en el campo Ghawar, en Arabia Saudita, y la formación caliza Asmari en numerosos campos de los Zagros, estas rocas de almacenamiento de petróleo de alta calidad cubren vastas áreas: cientos e incluso miles de kilómetros cuadrados.

No existe nada de esta magnitud en ningún otro lugar del planeta, ni en tierra ni en alta mar, lo que demuestra la singular geología petrolera de la región del Golfo Pérsico.

Posibilidades futuras

Como resultado de estos factores, aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de petróleo convencional y el 40% de su gas se encuentran bajo tan solo el 3% de la superficie terrestre.

(*) Scott L. Montgomery es profesor de la Universidad de Washington (EEUU). Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation.

Las evaluaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) sugieren que, incluso después de más de un siglo de perforación y producción, aún quedan grandes cantidades de petróleo y gas por descubrir en la región del Golfo Pérsico. En un informe de 2012 sobre la Península Arábiga y los Montes Zagros, la agencia estimó que podría haber hasta 86 mil millones de barriles de petróleo y 336 billones de pies cúbicos de gas natural en las rocas, además de las cantidades ya descubiertas.

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También se podría producir más petróleo y gas utilizando las técnicas de perforación horizontal y fracturación hidráulica, pioneras en Estados Unidos durante las décadas de 2000 y 2010. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están probando estos métodos en sus yacimientos petrolíferos. Aún es pronto para determinar su éxito, pero las investigaciones indican que podrían permitir una producción aún mayor.