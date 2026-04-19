Los próximos tsunamis del Mediterráneo español pueden ser más violentos que nunca

El sur del Mediterráneo español ha sufrido tsunamis catastróficos en el pasado y puede volver a sufrirlos. Grandes rocas actualmente visibles junto a la costa de diversos puntos del levante español son testimonio de esos brutales episodios marinos. Un estudio con participación española desvela que los efectos de un tsunami en la actualidad podrían ser mucho más devastadores que en el pasado debido al cambio climático y también debido al aumento de la urbanización.

Esta investigación, publicado en la revista Journal of Iberian Geology, se elaboró a partir de unos depósitos encontrados en el Cabo Cope, Murcia, donde los investigadores identificaron un tsunami, datado hace aproximadamente entre 800 a 1.400 años, que provocó grandes acumulaciones de bloques en esta región de la costa murciana.

Hechos similares han sido identificados en las costas de Baleares, Comunitat Valenciana o Andalucía y son el vestigio de esos violentos tsunamis que lograron arrancar grandes rocas y trozos de acantilado y arrastrarlos varios metros (a veces decenas) tierra adentro.

Rocas arrancadas por el tsunami estudiado en Murcia / Journal of Iberian Geology

"Aplicamos la metodología que teníamos desarrollada para ver si (estas acumulaciones rocosas) podían deberse a grandes tormentas o tsunamis, pues la zona de Murcia puede tener actividad tectónica de terremotos", explica Javier Lario, catedrático de Geodinámica Externa de la Facultad de Ciencias de la UNED y primer autor del estudio", y hemos visto que podían ser resultado de un tsunami”.

Si bien las olas de una gran tormenta pueden ser mayores que las de un maremoto, éstas no tendrían la capacidad de arrastrar estos bloques cuatro metros sobre el nivel del mar, que alcanzan las 17,7 toneladas. Los autores del trabajo intentan principalmente distinguir estos dos tipos fenómenos.

“Es interesante diferenciarlo, porque con el cambio climático se está viendo que va a haber un aumento de grandes tormentas, e incluso huracanes”, comenta Lario.

Es necesario crear planes de evacuación

En la presentación del trabajo, que también firman Chris Spencer (Universidad del Oeste de Inglaterra, Reino Unido) y Teresa Bardají (Universidad de Alcalá de Henares), se menciona a ciudades como Huelva y Cádiz, ya que han empezado a crear planes de evacuación.

El primer autor señala que sería necesario implementar este tipo de planes en las zonas de costa del sur mediterráneo para educar a la población y crear conciencia.

“Hablamos de que el 70 % de la población está en las costas. Si afectase en verano, la población flotante de las zonas de costa es mucho mayor que la de invierno. Claramente, un tsunami ahora tendría un impacto muy grande”, comenta Lario.

La urbanización de la costa es una amenaza añadida / Agencias

Asimismo, la erosión y degradación de la costa por la acción humana podría afectar en gran medida a la gravedad de un posible maremoto. “Los procesos de subida del nivel del mar o procesos erosivos de la playa y de la protección natural que tienen las costas hacen que sean más vulnerables en caso de que haya un tsunami. Si hemos perdido arena o zona de costa y el agua puede penetrar más en el interior, cuando venga un tsunami, el efecto va a ser peor”, avisa el geólogo.

Gracias a estos registros, es posible establecer periodos de recurrencia que permitan alertar a las autoridades de posibles fenómenos, al igual que el tsunami histórico de Lisboa, que arrasó la costa andaluza en 1755 y que dejó a más de 1.000 muertos a su paso.

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Desde el Ministerio del Interior, junto con el Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General de Protección Civil, han desarrollado un Plan Estatal de Maremotos, en el cual identifican los riesgos de inundación por tsunami que podrían producirse en el territorio nacional.