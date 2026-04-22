Por primera vez en la historia, retrocede la producción de electricidad mediante combustibles fósiles en la Tierra

Donald Trump ha declarado la guerra a las energías limpias, pero poco parece influir esto en su progresiva expansión por todo el planeta. De hecho, la generación de energía limpia ya fue mayor en 2025 que el aumento global de la demanda de electricidad, lo que hizo retroceder por primera vez en la historia la producción con combustibles fósiles, según un nuevo informe que acaba de hacerse público. El crecimiento récord de la energía solar, especialmente en China e India, fue un factor decisivo.

La generación de energía limpia aumentó en 887 teravatios hora (TWh) el año pasado, superando el incremento global de la demanda de electricidad, de 849 TWh, según un informe del centro de estudios energéticos Ember, publicado este martes. Ember analiza datos eléctricos de 215 países y ha estudiado los resultados de 2025 de 91 países, que según la entidad representan el 93% de la demanda mundial.

En conjunto, la cuota de las energías renovables en 2025, incluida la solar, la eólica, la hidroeléctrica y otras fuentes limpias, representó por primera vez en la historia moderna más de un tercio del mix eléctrico mundial, tras crecer un 33,8%, hasta alcanzar los 10.730 TWh.

Evolución de la producción de energías limpias, demanda y combustibles fósiles / Ember

Las buenas noticias no se detienen ahí, pues la generación con carbón (el combustible más contaminante de todos) vio cómo su cuota caía por debajo de un tercio de la producción mundial, al reducirse un 0,6%, hasta los 63 TWh.

"Venimos de un periodo, en las últimas décadas, en el que el aumento de la demanda de electricidad implicaba un crecimiento de la generación con combustibles fósiles", señala Nicolas Fulghum, analista senior de datos de Ember y autor principal del informe. "Ahora, en cambio, estamos entrando en un mundo en el que eso deja de ser así”.

"La gran diferencia respecto a hace diez o 15 años, cuando los Gobiernos prometían desplegar renovables, es que ahora esas promesas resultan mucho más creíbles", añade Fulghum.

La solar y la eólica ganan terreno a la nuclear

La energía solar, que creció un 30% en 2025, cubrió por sí sola tres cuartas partes del aumento neto de la demanda eléctrica en dicho año y, sumada a la generación eólica, llegó al 99% de ese aumento. Aunque la solar superó por primera vez a la eólica a escala mundial el año pasado y recortó distancia con la energía nuclear, Ember prevé que las dos tecnologías superen a la nuclear este mismo año.

Mientras tanto, la generación con combustibles fósiles prácticamente se estancó y retrocedió en torno a un 0,2% en 2025, unos 38 TWh, lo que convierte al año pasado en uno de los pocos de este siglo sin aumentos.

Las nucleares pierden terrenos frente a las otras renovables / depositphotos

Además, el crecimiento del almacenamiento en baterías acompañó la aceleración de la solar en todo el mundo; además de que el coste de las baterías bajó un 45% el año pasado, la capacidad de almacenamiento creció un 46% en 2025. Ember calcula que el año pasado se añadió suficiente capacidad de baterías como para desplazar a otras horas del día un 14% de la generación solar añadida al mediodía.

Este es un elemento clave para aprovechar la generación solar más allá de las horas de luz, cuando puede captarse. "Pese al crecimiento acelerado de la demanda eléctrica que conlleva la expansión de los vehículos eléctricos, de las bombas de calor y de la electrificación del sector industrial, la energía limpia podrá cubrir estructuralmente ese aumento de la demanda en los próximos años, para después cambiar la tendencia y reducir la cantidad de generación fósil que utilizamos", afirma Fulghum. "Y eso supone una ruptura muy clara con lo ocurrido en las últimas décadas".

China e India, protagonistas

El año pasado también fue la primera vez en lo que va de siglo que tanto China como India, históricamente grandes productores de electricidad a partir de combustibles fósiles, registraron descensos en su generación con estas fuentes. En China la caída fue del 0,9%, unos 56 TWh, y en India del 3,3%, también 56 TWh.

En cambio, ahora "apuestan con fuerza por una estrategia de diversificación incorporando renovables a su mix. Y esas son las fuentes que hoy impulsan con más fuerza el cambio en sus sistemas eléctricos", explica Fulghum.

China sigue liderando la transición energética mundial / Pixabay

China lideró el despliegue solar mundial y fue responsable de más de la mitad del aumento global tanto de la capacidad como de la generación solar el año pasado. China concentró además la mayor parte del incremento de la energía eólica en el mundo, con 138 TWh adicionales.

India, por su parte, registró incrementos históricos tanto en generación solar como eólica, junto con una sólida producción hidroeléctrica. En contraste con los aumentos de generación fósil de años anteriores, impulsados por la recuperación económica tras la pandemia, India experimentó además un crecimiento de la demanda inferior a la media.

Estados Unidos y Europa añadieron el año pasado 85 y 60 TWh de energía solar, respectivamente, mientras los combustibles fósiles solo registraron ligeros aumentos.

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Se trata, en conjunto, de un panorama altamente positivo y esperanzador, puesto que estas noticias llegan en un momento de gran incertidumbre por la guerra de Irán, que vuelve a demostrar el peligro de depender de los combustibles fósiles. Además, el aumento de las renovables se produce sin merma del rendimiento económico e industrial de los países, lo que permite aventurar, según los expertos, una clara continuación de la transición ecológica en los próximos años.