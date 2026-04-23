Los monos de Gibraltar se ‘automedican’ con tierra para digerir la comida basura de los turistas

Los monos de Gibraltar, la única especie de esta familia de animales que vive en libertad en Europa, se han acostumbrado a tragar tierra para aliviar el dolor de estómago que les provoca el consumo excesivo de dulces y salados que les ofrecen los turistas. Un grupo de científicos ha observado y documentado por primera vez a este grupo de macacos practicando regularmente la geofagia, es decir, la ingestión intencionada de tierra.

Los investigadores, según el estudio publicado en la revista Scientific Reports, han descubierto que los animales que suelen estar en contacto con turistas comen mucha más tierra, sobre todo durante la temporada alta de vacaciones. Los científicos creen que el chocolate, las patatas fritas y los helados que les ofrecen los turistas (o se los roban) están alterando la composición de la microbiota intestinal de los animales y provocando cambios en su comportamiento.

Es un complemento de su dieta

Según los investigadores, ingerir tierra podría ayudar a reequilibrar el estómago de los monos al proporcionarles bacterias y minerales ausentes en la comida basura. Además, es probable que contribuya a la salud intestinal y alivie o prevenga la irritación causada por el exceso de azúcar y grasa.

Un macaco de Gibraltar ingiriendo comida basura / Gibraltar Macaques Project

Los científicos creen que este comportamiento se transmite socialmente, ya que diferentes grupos tienen preferencias por ciertos tipos de tierra, y afirman que es un ejemplo de una cultura animal emergente y una "tradición" creada al vivir en un entorno dominado por los humanos.

"Los alimentos que traen los turistas y que consumen los macacos de Gibraltar son extremadamente ricos en calorías, azúcar, sal y lácteos", declaró Sylvain Lemoine, antropólogo biológico del Departamento de Arqueología de Cambridge, quien dirigió el estudio. "Esto es completamente distinto a los alimentos que consume habitualmente la especie, como hierbas, hojas, semillas y algún que otro insecto", añadió.

El hecho de que coman tierra les permitiría seguir consumiendo alimentos con efectos digestivos negativos, pero tan deliciosos para ellos como para nosotros.

La población de macacos de Gibraltar registró un promedio de 12 episodios de ingesta de tierra por semana, una frecuencia de geofagia alta en primates y comparable a la de chimpancés y lémures, que comen tierra para obtener minerales y mitigar las toxinas vegetales.

Un ejemplar comiendo una galleta de chocolate / Gibraltar Macaques Project

La geofagia es común en algunas culturas humanas y suele asociarse con la ingesta de nutrientes durante el embarazo. Sin embargo, los investigadores no encontraron un aumento en la ingesta de tierra en los macacos durante el embarazo o la lactancia, lo que demuestra que esa costumbre no se debe a la necesidad de suplementar la dieta.

Proteger su sistema digestivo

«Creemos que los macacos comenzaron a comer tierra para proteger su sistema digestivo del alto contenido energético y bajo contenido en fibra de estos bocadillos y alimentos ultraprocesados, que se ha demostrado que causan trastornos gástricos en algunos primates», afirmó Lemoine.

Los monos de Gibraltar son un gran atractivo turístico / Gibraltar Macaques Project

«Nuestros hallazgos respaldan esta hipótesis de protección. La tierra consumida actúa como una barrera en el tracto digestivo, limitando la absorción de compuestos dañinos». Esto podría aliviar los síntomas gastrointestinales, desde náuseas hasta diarrea. El suelo también puede proporcionar bacterias beneficiosas que ayudan al microbioma intestinal.

"Los primates no humanos desarrollan intolerancia a la lactosa después del destete, por lo que se sabe que los lácteos causan problemas digestivos en los monos, y el helado es muy popular entre los turistas de Gibraltar y, por consiguiente, entre sus macacos", añadió Lemoine.

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Los macacos de Gibraltar suman alrededor de 230 animales repartidos en ocho grupos estables que habitan diferentes zonas del Peñón y se han convertido en una importante atracción turística, presentes en camisetas y postales.