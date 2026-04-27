Este miércoles y jueves, días idóneos para un ‘simulacro’ del eclipse total de Sol

El próximo 12 de agosto, el sol estará tapado por la luna en un eclipse total de sol, el primero del conocido como “trío de eclipses” (en 2026, 2027 y 2028) que podrán verse desde muchos lugares de España. Será poco más de un minuto, pero histórico: no ocurre desde hace más de un siglo.

Pero, como recuerdan desde el Real Observatorio Astronómico de Madrid, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, para poder observar el eclipse total del próximo 12 de agosto, no solo es necesario estar en la 'franja de totalidad'. También es necesario poder ver el sol sobre el horizonte.

Y eso no es posible desde todas partes, ni siquiera estando dentro de la franja desde la que se verá cómo el sol es cubierto por la luna totalmente. Pero para comprobar si, en determinada ubicación, se verá bien el eclipse total del 12 de agosto, hay un día perfecto para hacer la prueba.

Franja de totalidad del eclipse: entre las líneas azules es donde se podrá ver como eclipse total / IGN

Esa fecha concreta que sirve para evaluar si un lugar reúne buenas condiciones de observación es el 29 de abril. A esta jornada se le conoce como el “día espejo” del eclipse, ya que permite prever con bastante exactitud el recorrido que seguirá el sol en el cielo el 12 de agosto.

¿Por qué el 29 de abril?

¿Por qué esa fecha? Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026, el sol se situará muy próximo al horizonte, por lo que escoger correctamente el punto de observación resulta fundamental. Para verificar si se podrá ver desde el punto escogido, el 29 de abril es ideal, porque ese día se encuentra aproximadamente a la misma distancia del solsticio de verano que el propio eclipse —unos 52 días antes y después—. Esta simetría hace que la trayectoria solar en ambos días sea muy similar.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

En la práctica, el sol se ocultará casi en el mismo punto del horizonte y alcanzará una altura comparable. Esto implica que cualquier obstáculo —como edificaciones, árboles o relieves del terreno— afectará de forma prácticamente idéntica en ambas ocasiones. Es decir, que este 29 de abril será una referencia muy útil para confirmar si el lugar elegido es adecuado. El día anterior, 28, y el posterior, 30, seguirán siendo también útiles para esta comprobación, pues la diferencia será realmente escasa.

¿Cómo hacer la comprobación?

En resumen, un lugar puede considerarse adecuado para observar el eclipse si, en él, el sol permanece visible y sin obstáculos. Esta comprobación puede hacerse entre las 19:30 y las 20:30 del 29 de abril aproximadamente, una franja que coincide con el periodo en el que la luna irá cubriendo progresivamente el sol en agosto.

En la práctica, lo que se debe hacer para comprobarlo es situarse en el lugar en el que se prevea observar el eclipse (la calle, un punto de observación en el medio rural, una terraza) y ver la puesta de sol. Si en ese momento algo impide la visión, ocurrirá lo mismo en agosto. Si, por el contrario, se percibe completa, es un buen punto para ver el eclipse de este verano.

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Es el día en que las condiciones serán más semejantes al día real del eclipse, pero también puede hacerse la comprobación en los días inmediatamente siguientes o anteriores, aunque habrá una ligera diferencia. Desde el 25 hasta el 4 de mayo pueden ser buenos días para comprobar qué nivel de visibilidad del eclipse habrá en agosto desde un punto concreto.