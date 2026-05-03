El verano de 2025 en España fue un infierno en lo que a incendios concierne. Récord de hectáreas anuales quemadas en este siglo. El fuego se coló por las costuras que quedaron al descubierto en nuestro modelo y en evidencia las asignaturas pendientes no solo en materia de extinción, sino sobre todo en prevención.
Responsables políticos nacionales y autonómicos, el pasado agosto, aseveraron ante la presión y en mitad de esos incendios que se debía mejorar la coordinación, así como acelerar la aprobación de proyectos orientados a una gestión forestal que contribuyera a reducir consecuencias graves tras el paso de las llamas.
¿Se ha pasado de la teoría a la práctica? ¿Ha hecho España y sus administraciones los deberes que tocaban? ¿Estamos preparados para evitar otra tragedia entre llamas en cuestión de meses? Hemos llegado ya a 2026, con altas temperaturas y a las puertas de un nuevo verano. El grupo editorial Prensa Ibérica, a través de su red de periódicos repartidos por todo el territorio español, responde a esas preguntas con la ayuda de expertos y responsables políticos para que sus lectores y seguidores encuentren todas las respuestas.
¿Qué medidas contra los incendios han puesto marcha las CCAA?
GALICIA
Más prevención y un aumento de brigadistas y medios aéreos para el verano de 2026
Paula Pérez | Santiago
Galicia sufrió el pasado verano la ola de incendios más devastadora del siglo. Un cóctel perfecto de temperaturas extremas, poca humedad y fuertes rachas de viento ayudó a prender la mecha en un rural en estado de abandono. El resultado fue un infierno de llamas que calcinó más de 100.000 hectáreas en agosto, obligó a evacuar y confinar a miles de personas y arrasó casas y explotaciones agrarias.
Tras la catástrofe la Xunta reconoció "errores" e instó a "extraer lecciones": prometió más prevención y un incremento de los medios de extinción. Además, se renovó parte de la cúpula de la Consellería de Medio Rural con el relevo de tres altos cargos en el departamento que tiene las competencias en materia de lucha contra el fuego, entre ellos su número dos y dos directores generales.
Al margen de la catástrofe natural, los incendios de 2025 pusieron en riesgo aldeas y vidas humanas por la cercanía de las llamas a núcleos poblados. El rural gallego está cada vez más despoblado y envejecido.
ASTURIAS
Asturias se refuerza para evitar otra oleada de incendios estivales con una estrategia integral
Xuan Fernández | Oviedo
Asturias afrontó el verano pasado una oleada de incendios que afectaron a unas 6.000 hectáreas. Aunque la virulencia del fuego no fue tan grande como en Galicia o Castilla y León, comunidades vecinas, el operativo resultó especialmente complejo debido a la simultaneidad de varios grandes incendios forestales. El fuego se concentró en zonas de alta montaña, parques naturales y reservas de la biosfera y afectó a varios concejos. El Principado solicitó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos acudieron a la región, aunque apenas tuvieron que desplegarse.
El principal problema al que se enfrentó el Principado, acostumbrado al fuego en los últimos años, no fue la falta de medios, según el Gobierno regional. Una tormenta perfecta en lo meteorológico, con temperaturas que superaron los 43 grados en alguna jornada, baja humedad, ausencia de lluvias y episodios de viento, provocaron que los diferentes fuegos fuesen difíciles de controlar. Además, a los trabajos se sumó la complicada orografía de Asturias, con pendientes y grandes masas forestales, que dificultaban las labores de extinción terrestre.
CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León invierte 15 millones de euros más y trata de estabilizar a su operativo para enfrentar incendios
Irene Gómez | Zamora
El dato es revelador. Del aproximadamente medio millón de hectáreas forestales de la provincia de Zamora, cien mil se han quemado en los últimos cuatro años. “Los grandes incendios se están apagando unos con otros” reflexiona José Ramón Jiménez, ingeniero forestal de la Junta y responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras.
Tras el desastre de la Sierra de la Culebra en 2022 -cuatro fallecidos, 34 pueblos afectados y 66.0000 hectáreas quemadas-, 2025 escribió otra página negra con 1.216 episodios en Castilla y León que afectaron a 143.880 hectáreas, 42.815 de ellas arboladas. De nuevo Zamora y León en el epicentro del desastre, con dos gigantescos fuegos -Molezuelas de la Carballeda y Porto de Sanabria- que volvieron a rozar las 60.000 hectáreas y se cobraron dos vidas.
La Junta de Castilla y León acaba de autorizar 15 millones de euros para el operativo de prevención y extinción de incendios durante 2026 y 2027 que se destinarán a retenes de maquinaria pesada y apoyo al personal de tierra a través de autobombas nodriza.
EXTREMADURA
Un año después del peor verano de incendios, Extremadura llega mejor preparada, pero no blindada
Rocío Muñoz | Cáceres
El 12 de agosto de 2025 quedó grabado como el día en que el mapa forestal de Extremadura empezó a arder a una escala desconocida en la última década. La Península llevaba diez días inmersa en una ola de calor y, tras una alerta por tormentas secas, más de 700 rayos descargaron sobre la comunidad entre esa jornada y la madrugada siguiente, desencadenando una cascada de focos simultáneos. El caso más devastador fue Jarilla.
Durante once días, las llamas arrasaron 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros entre Trasierra, el Valle del Ambroz y el Valle del Jerte. La situación obligó a desalojar a más de 1.200 vecinos de cinco localidades y a confinar otras cinco. Fue, por superficie y comportamiento, el mayor incendio de la historia reciente extremeña, aunque no el único. La campaña cerró con 766 siniestros forestales, 50.089 hectáreas afectadas, 17 grandes incendios y 110 fuegos de nivel 1. La jornada más crítica fue la del 15 de agosto, con hasta seis grandes focos ardiendo a la vez en distintos puntos de la comunidad.
MADRID
500 efectivos diarios para la extinción y 22.000 cabezas de ganado para la prevención
Víctor Rodríguez | Madrid
Como en el resto de España, el pasado fue un año complicado en cuestión de incendios en la Comunidad de Madrid. En total ardieron en la región 3.781 hectáreas, de las que un 17%, alrededor de 660, fueron de superficie arbolada. Más del 76% de los fuegos que se declararon fueron conatos, es decir, afectaron a menos de una hectárea, pero hubo uno especialmente grave, el que se desató del 11 al 13 de agosto en la zona limítrofe entre los términos de Tres Cantos y la propia ciudad de Madrid, con una víctima mortal, el empleado de una hípica que trató de salvar a los caballos de las llamas, casi 1.200 hectáreas calcinadas y afección a 263 de las 308 hectáreas, el 85%, del Monte de Viñuelas, de gran valor ambiental.
El mayor episodio de lluvias registrado en la región en 135 años entre febrero y marzo favoreció la abundancia de lo que lo que los técnicos conocen como combustible fino y medio, esencialmente pasto y matorral, que al secarse facilita la rápida propagación del fuego. “Con esa gran cantidad de combustible, la velocidad que adquirían los incendios no era la habitual”, explica Pedro Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
CATALUNYA
Catalunya ultima una nueva estrategia conjunta en la prevención de incendios forestales
Guillem Costa | Barcelona
Tras un verano de 2025 marcado por fuegos como el de Paüls, en el Baix Ebre, y el incendio agrícola de Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, Catalunya sitúa la prevención como una de las grandes prioridades en las políticas de prevención de incendios forestales. Esta será una de las líneas de actuación principales del nuevo plan que presentará el president, Salvador Illa, en las próximas semanas. Se tratará de una estrategia conjunta en la que han trabajado tres conselleries: Interior i Seguretat (Bombers y Agents Rurals), Agricultura i Territori.
Aunque se pretende dar importancia a la prevención, y se da por hecho que esa prioridad seguirá existiendo en los próximos cursos, este último año se gastó mucho más dinero en extinción que en medidas para impulsar una gestión forestal sostenible. Los expertos advierten desde hace tiempo de que además de abordar extinción, es imprescindible anticiparse mejor al fuego con más planificación territorial.
COMUNITAT VALENCIANA
Un pionero tercer turno de bomberos forestales para combatir el minifundismo incendiario
Francesc Arabí | Valéncia
Al contrario que otras campañas (por ejemplo la de 2022) y que en el conjunto de España, en la Comunitat Valenciana 2025 no fue un año especialmente catastrófico en cuanto a incendios forestales. Hubo gran cantidad de fuegos, pero, en general, no resultaron devastadores. Salvo tres: el de Teresa de Cofrentes (Valencia), en el que ardieron 504 hectáreas; el de Ibi (Alicante), con 185 hectáreas calcinadas y el de Villena (Alicante), en el que el fuego consumió 56 hectáreas.
Estos tres fuegos concentraron la práctica totalidad de la superficie quemada el pasado verano. En todo el año ardieron 785,77 hectáreas, de las que 481 eran superficie arbolada, en 281 incendios. Entre las causas naturales detonadoras del fuego destacan los rayos. Sucedió en 92 casos. Por contra, 68 fuegos fueron intencionados.
Hasta ahí el qué. El porqué de los incendios emana de factores ambientales y operativos, que acarrean fallos en la prevención y extinción. El primer factor acelerante del fuego es la insuficiencia de recursos para la prevención. Para mejorar la eficacia en este ámbito, el Consell aprobó, por cuarto año, un fondo de 7,95 millones para trabajos previstos por los ayuntamientos: realizar cortafuegos o limpiar montes.
CANARIAS
Canarias redobla esfuerzos contra el fuego en un verano de alto riesgo
Salvador Lachica | Santa Cruz de Tenerife
Canarias cuenta con más de 578.000 hectáreas de superficie forestal, cerca del 78% del territorio, de las cuales más del 30% presenta un riesgo significativo de incendio. Factores como el abandono agrícola, la continuidad de la masa forestal y el cambio climático han ampliado la ventana de peligro. Ni siquiera el hecho de que el invierno haya sido húmedo rebaja el riesgo, pese a lo que se podría pensar.
El aumento de las temperaturas propiciado por el cambio climático y la sequía que azotó al Archipiélago en los últimos años alteró el equilibrio natural de la masa forestal. «Se están secando esas capas que impiden que la humedad se mantenga en el suelo» explica el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, quien advierte de que, pese a que «en algunas islas ha llovido lo equivalente a tres inviernos en apenas dos semanas», los niveles de humedad no logran recuperarse. La consecuencia es un estrés hídrico persistente que convierte el territorio en un polvorín.
PAÍS VASCO
El 'escudo vasco' frente al fuego que se mantiene vivo para esquivar incendios este verano
Rubén Gargoi | Bilbao
Mientras gran parte de España luchaba el pasado año por contener la peor ola de incendios en tres décadas, con cientos de miles de hectáreas arrasadas en comunidades del norte como Galicia o Castilla y León, Euskadi logró esquivar los fuegos de gran magnitud. El País Vasco registró cifras mucho más contenidas, consolidando una tendencia que se viene repitiendo los últimos años, en los que apenas se queman unas decenas de hectáreas anuales.
En 2025, la Comunidad Autónoma Vasca volvió a registrar una superficie quemada reducida. Vizcaya contabilizó 21 incendios forestales que afectaron a 82,78 hectáreas, mientras que Guipúzcoa y Álava mantuvieron cifras igualmente contenidas, sin fuegos de gran magnitud.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Textos: Paula Pérez (Faro de Vigo); Xuan Fernández (LNE); Irene Gómez (La Opinión de Zamora); Rocío Muñoz (El Periódico de Extremadura); Víctor Rodríguez (El Periódico de España); Guillem Costa (El Periódico); Francesc Arabí (Levante-EMV); Salvador Lachica (El Día), Jesús Montesdeoca (La Provincia), Rubén Gargoi (Redacción Central PI).
Fotos: Brais Lorenzo; Andrés Gil; Miki López; Jordi Otix; Jose Luis Fernández; Álex Domínguez.
Infografías: Ricard Gràcia.
Coordinación: Jorge Fauró, Marian Navarcorena, Nekane Chamorro y Joan Lluís Ferrer.
Dirección: Gemma Robles.