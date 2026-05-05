¿Cantan los pájaros con acento propio en cada región?

Los pájaros cantan con mayor intensidad aproximadamente una hora antes del amanecer, cuando el aire está más en calma. Teóricamente, esto permite que los sonidos viajen más lejos, haciendo que el canto sea hasta 20 veces más efectivo que si se cantara al mediodía.

Este ‘coro del amanecer’ es hermoso en cualquier lugar, pero el canto de los pájaros de tu zona puede sonar bastante diferente al de otras áreas cercanas. Incluso en el mismo vecindario, los pájaros de la misma especie no siempre cantan exactamente igual. Hace poco impartí una clase a estudiantes universitarios sobre el canto de los pájaros, y grabaron a herrerillos comunes cantando por el campus. Los estudiantes encontraron muchas diferencias entre los distintos pájaros. Algunos herrerillos entonaban su canto clásico, que suena un poco como si dijeran "hola, soy un herrerillo". Otros cantaban un "hola, soy un herrerillo, herrerillo" más elaborado, y otros simplemente decían "hola".

Además de las diferencias individuales, los pájaros presentan diferencias regionales en su canto. Por ejemplo, el canto que suena parecido a "me sangra el dedo del pie, Be-tty", que suele cantar la paloma torcaz, en algunas partes del Reino Unido se llama "me sangra el dedo del pie, Ju-li-a", con una sílaba extra en la última parte. Se han documentado este tipo de dialectos regionales en varias especies de aves británicas, como los mirlos y los carboneros comunes.

Sin embargo, uno de los acentos más interesantes proviene del escribano cerillo, un ave de las zonas rurales que suele cantar algo parecido a "un poco de pan y nada de queso, por favor". En el Reino Unido, el escribano cerillo presenta principalmente dos dialectos distintos, que se diferencian en la parte final de "queso, por favor". En el este de Inglaterra, "queso" tiene un tono más bajo que "por favor", y esto se invierte en el sur y el oeste de Inglaterra.

El escribano cerillo fue introducido en Nueva Zelanda desde el Reino Unido en las décadas de 1860 y 1870. Pero, a diferencia del Reino Unido, los escribanos amarillos de Nueva Zelanda tienen alrededor de siete dialectos, a pesar de ser originarios del sur de Inglaterra. Estos cinco dialectos adicionales también se han detectado en aves de toda Europa, lo que indica que las aves neozelandesas aún cantan los dialectos británicos del siglo XIX que han desaparecido en el Reino Unido. Esto probablemente se deba a la gran disminución del número de escribanos amarillos en el Reino Unido, que provocó la extinción de algunas poblaciones. Un proyecto en curso permite ver un mapa de los dialectos del escribano amarillo o participar en la investigación de ciencia ciudadana sobre su canto.

La mayoría de las aves solo cantan un dialecto, aprendido de sus padres o vecinos, lo que da como resultado un mosaico geográfico de acentos regionales. Los dialectos a menudo se superponen, pero pueden predominar en ciertas áreas, produciendo esencialmente aves geordie, brummie, cockney y scouse.

Aunque algunas especies de aves tienen la capacidad innata de cantar el canto de su especie (el cuco, por ejemplo), las especies con cantos más elaborados deben aprender a cantar. Las aves jóvenes heredan un patrón que van ampliando al escuchar los cantos de su entorno.

Por ejemplo, los pinzones criados en cautividad en aislamiento producen cantos sencillos, mientras que los pinzones silvestres aprenden complejidades de sus padres o vecinos inmediatos durante sus primeras semanas de vida. Adquieren matices más sutiles de su canto en la siguiente temporada de cría, cuando entran en contacto con los dueños de territorios vecinos.

Curiosamente, los escribanos trigueros, aves de zonas agrícolas, cantan la misma canción que su vecino más cercano en lugar de la de sus padres, y parecen aprenderla principalmente después de abandonar el nido.

Las aves también se están adaptando a los humanos. En las zonas urbanas, la fauna silvestre está expuesta al ruido generado por el ser humano, como el de los coches y la maquinaria. En consecuencia, las aves urbanas ahora cantan en un tono más agudo que las aves rurales, ya que los cantos agudos se propagan mejor por encima del ruido urbano de baja frecuencia. Y no solo se ha alterado el tono del canto.

Cantar en la ciudad

Los carboneros comunes cantan canciones más cortas y rápidas en las ciudades que en los bosques, y los mirlos cantan más fuerte en las zonas urbanas. Sin embargo, incluso cuando las ciudades están tranquilas, como al amanecer, las aves urbanas mantienen estas características en su canto, lo que sugiere que el sonido rebota en los edificios grandes y no se propaga tan lejos en las zonas urbanas.

Las aves cantan más temprano en respuesta al ruido del tráfico: los mirlos urbanos comienzan su canto matutino hasta cinco horas antes que las aves rurales.

El efecto de la luz artificial también provoca que el canto matutino comience más temprano: los zorzales comunes empiezan diez minutos antes, y los petirrojos y carboneros comunes 20 minutos antes que en zonas sin alumbrado público. Además, la luz artificial hace que los mirlos canten aproximadamente una hora antes que los expuestos a la luz natural.

(*) Louise Gentle es experta en Conservación de Vida Salvaje de la Nottingham Trent University (Reino Unido). Artículo originalmente publicado en The Conversation .

Los científicos aún tienen mucho que aprender sobre las diferencias en el canto de las aves dentro de una misma especie. Cuando se oye el canto de un pájaro, es fácil suponer que es un macho. Y, en efecto, suelen ser los machos quienes cantan.

Las hembras de aves eligen a los machos que mejor cantan para que sus genes de alta calidad sean heredados por sus crías. Sin embargo, las hembras han estado muy poco representadas en archivos y estudios científicos. Un análisis de 2016 reveló que, para 3.500 de las 4.814 especies, ni siquiera contamos con datos suficientes para saber si las hembras cantan o no. A medida que los investigadores estudian con mayor detalle el canto de las hembras, es posible que descubramos aún más diferencias.

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La próxima vez que escuches cantar a un pájaro, intenta percibir los matices de su canto o distinguir entre aves urbanas y rurales.