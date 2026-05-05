Grecia ha perdido el 58% de la nieve en sus montañas en los últimos 40 años

El calentamiento global no solo está derritiendo las masas heladas de los polos y los glaciares del planeta, sino también la nieve de las montañas. Grecia es un buen ejemplo de ello y sirve de señal de alarma para otros países de su entorno. Un estudio ha revelado que la capa de nieve en las montañas del país helénico se ha reducido a menos de la mitad en las últimas cuatro décadas. Esta nieve es, además, una importante fuente de agua para las poblaciones humanas, la agricultura y los ecosistemas durante los secos meses de verano.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), utilizó una combinación de imágenes satelitales, datos climáticos, mapas topográficos e inteligencia artificial para analizar cómo ha afectado el aumento de las temperaturas en el Mediterráneo a la capa de nieve en las montañas de Grecia, una región mucho menos estudiada que otras cordilleras europeas, como los Alpes o los Pirineos.

La acrópolis de Atenas, bajo un manto de nieve / Agencias

Mediante la herramienta que desarrollaron, llamada snowMapper, los investigadores descubrieron que la capa de nieve ha disminuido un 58 % en los últimos cuarenta años, y que la magnitud de esta disminución se ha acelerado desde principios de siglo. Además, la temporada de nieve comienza ahora más tarde y termina antes.

Sus resultados, publicados en la revista The Cryosphere, sugieren que esta pérdida de nieve se debe a un aumento de la temperatura, y no a un cambio en la cantidad de precipitaciones. El aire más cálido provoca que en las zonas de gran altitud caiga más precipitación en forma de lluvia en lugar de nieve, privando a los ríos aguas abajo del suministro continuado de agua que proporciona la nieve.

Mejor la nieve que la lluvia

«La nieve es como un depósito natural», afirmó el autor principal, Konstantis Alexopoulos, del Instituto Scott de Investigación Polar (SPRI) de Cambridge.

«Es como ahorrar dinero en lugar de gastarlo inmediatamente. Si se guarda ese dinero durante un tiempo, genera intereses y vale más cuando se necesita. Y como la nieve se derrite lentamente en lugar de escurrirse como la lluvia, es muy valiosa —para el riego, la generación de energía hidroeléctrica y el consumo de agua en los hogares— durante los calurosos y secos meses de verano, ya que mantiene los ríos, lagos y acuíferos con niveles adecuados».

Como la nieve se derrite lentamente, en lugar de escurrirse como la lluvia, es muy valiosa durante los calurosos y secos meses de verano

«Es fundamental comprender cómo están cambiando los procesos de la nieve, pero la mayoría de las cordilleras del mundo carecen de una monitorización terrestre adecuada», declaró Alexopoulos, también afiliado al Observatorio Nacional de Atenas y cofundador del Observatorio Helénico de Montaña.

Los montes Grammos, conocida cordillera helénica / Hellenic Mountain Observatory

Los resultados mostraron que Grecia está perdiendo nieve invernal más rápido que la mayoría de las demás cordilleras, lo que podría tener graves consecuencias para la población, la agricultura y la naturaleza. El grado de pérdida observado y el aumento de la temperatura se salen de los parámetros normales de la variabilidad climática.

"La temperatura es el factor del que depende la cantidad de precipitación que cae en forma de nieve en lugar de lluvia, y también determina cuánto tiempo permanece la nieve en el suelo", explicó el coautor, el profesor Ian Willis, también del SPRI. "Por lo tanto, a medida que las temperaturas sigan aumentando, se acumulará menos nieve en el suelo y la que se acumule se derretirá más rápido".

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La pérdida de nieve en las montañas del mundo es otro indicador clave de cómo el cambio climático sigue afectando al medio ambiente, especialmente en lugares como Grecia, donde las cuencas hidrográficas son pequeñas, las temperaturas invernales ya rondan los cero grados y el deshielo ayuda a proteger contra la sequía durante los calurosos meses de verano.