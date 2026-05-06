Logran liberar a 1.500 perros que iban a ser usados para experimentos médicos

1.500 perros de la raza Beagle han sido liberados de un centro de cría e investigación en Estados Unidos después de que grupos animalistas pagaran por su puesta en libertad. Los beagles serán ahora entregados a familias adoptivas tras someterse a revisiones veterinarias y otros cuidados especializados. Termina así una larga odisea para evitar un trágico destino a muchos de estos animales.

Los perros fueron retirados de Ridglan Farms, en Wisconsin, "una explotación comercial a gran escala" donde se crían perros beagle para investigación de laboratorio. Se trata de la segunda instalación de este tipo más grande de Estados Unidos, capaz de acoger hasta a 2.000 perros al mismo tiempo.

"Al cabo de una hora más o menos empezaron a acercarse a nosotros, queriendo que les prestáramos atención", explica Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue, mientras observa a los perros recién liberados y caminando por la hierba por primera vez en su vida. "Algunos se subían al regazo de la gente. Todos y cada uno de ellos son muy cariñosos. Creo que les encanta recibir atención. Está claro que saben que están a salvo", añadió en declaraciones a la agencia AP.

Protesta durante la cual intervino la policía contra los animalistas / AP

Según Simmons, los beagles son la raza de perro más utilizada en ensayos con animales, sobre todo por su pequeño tamaño y temperamento apacible. También en España esta raza es objeto de experimentación con fines médicos y una parte de ellos terminan siendo sacrificados, como desveló el caso denunciado en 2022 de un grupo de cachorros en Barcelona.

Acuerdo económico para liberarlos

Big Dog Ranch Rescue y el Center for a Humane Economy alcanzaron un acuerdo confidencial para comprar a Ridglan Farms los 1.500 perros por un precio cuya cuantía no ha sido revelada.

Antes de este acuerdo hubo movilizaciones que incluyeron acciones directas fuertemente reprimidas por la policía. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno y spray pimienta para repeler a los activistas que intentaban llevarse los beagles de las instalaciones el mes pasado. Los manifestantes también irrumpieron allí en marzo y lograron llevarse 30 perros, acción durante la cual fueron detenidas 63 personas.

Alrededor de 1.000 activistas de todo Estados Unidos acudieron el 18 de abril a Ridglan Farms, en el pueblo rural de Blue Mounds, a unos 40 kilómetros al suroeste de Madison, en Wisconsin, para intentar llevarse a los beagles.

El Center for a Humane Economy afirma que esta acción representa una de las mayores operaciones para salvar perros en la historia reciente de EE.UU., y refleja un "cambio más amplio" hacia el fin del uso de estos animales en investigaciones invasivas.

Los animalistas lograron sacar a algunos perros en una acción directa / AP

Los primeros 300 perros fueron retirados de Ridglan el viernes, y está previsto que se retiren más a lo largo de la próxima semana.

¿Por qué se utilizan beagles para ensayos con animales?

Los grupos de defensa de los animales han habilitado una zona de espera con parques infantiles en Wisconsin, donde se está vacunando, colocando microchips, esterilizando o castrando a los perros y preparándolos para el transporte.

"Los perros más jóvenes se adaptarán más rápido, y los perros mayores tardarán un tiempo", dijo Simmons.

Los beagles están en el punto de mira de las pruebas con animales por su tamaño más pequeño y su temperamento pacífico. "Un belga malinois no va a soportar que se le someta a pruebas, ni que se le encierre en una perrera toda su vida", dice Simmons aludiendo a las razas que suelen utilizar la Policía y el Ejército.

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"Los beagles son tan confiados, dóciles, tranquilos e indulgentes que son los perros más elegidos para las pruebas con animales. ¿Vamos a maltratar a una de las razas más dulces, amables y confiadas? Esto está mal. Esto tiene que acabar", añadió.