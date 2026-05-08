Alerta científica: la Antártida se derrite más rápido de lo esperado y amenaza con subir más el nivel del mar

El nivel del mar en el conjunto del planeta podría aumentar más rápido de lo previsto, según un estudio que acaba de publicarse en Nature Communications. Ello es debido a que el calentamiento de los océanos parece estar derritiendo desde abajo las plataformas de hielo de la Antártida con mucha mayor rapidez de lo esperado.

Estas plataformas heladas, extensiones de glaciares gigantescos que flotan en la superficie del agua, actúan como escudos o barreras que frenan el flujo de gigatoneladas de hielo que se dirigen hacia el mar. Ahora, un equipo de investigadores noruegos ha descubierto largos surcos en forma de canal que se abren en la parte inferior de estas plataformas. Dichos canales pueden atrapar agua oceánica relativamente cálida y aumentar así drásticamente el deshielo en estas zonas.

Este hecho tiene evidentes implicaciones globales. Si las plataformas de la Antártida adelgazan y se debilitan, el flujo de hielo que ahora están frenando puede acelerarse. De este modo, se intensificaría el proceso por el cual enormes cantidades de hielo actualmente posado sobre tierra firme irán a parar al océano. Eso es lo que provocaría que el nivel del mar en todo el mundo aumente mucho más rápido de lo que se proyecta actualmente.

Vista de una plataforma helada de la Antártida, que están siendo desgastadas desde abajo / NPI

Esta dinámica ya se ha observado en otras partes de la Antártida. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha señalado la inestabilidad de las plataformas de hielo polares como un factor de riesgo importante, aunque poco comprendido, que podría provocar un aumento del nivel del mar mucho más rápido y severo de lo que predicen la mayoría de los modelos actuales.

Canales que aceleran el deshielo

Utilizando la plataforma de hielo Fimbulisen, en la Antártida Oriental, como objeto de estudio, el equipo descubrió que la forma de la base de esta plataforma puede alterar significativamente el movimiento del agua oceánica que hay bajo ella. En las zonas donde la parte inferior presenta canales, la circulación puede crear pequeñas celdas que retienen el agua más cálida, impidiendo que fluya rápidamente.

En esos canales, las tasas de deshielo pueden aumentar localmente en aproximadamente un orden de magnitud. En resumen, la geometría de la plataforma de hielo ayuda a determinar la dirección del calor oceánico y su grado destructivo.

«Descubrimos que la forma de la parte inferior de la plataforma de hielo no es una característica pasiva. Puede atrapar activamente el calor oceánico precisamente en los lugares donde el deshielo adicional es más importante», explica el autor principal, Tore Hattermann, del Centro de Investigación Polar iC3 en Tromsø, Noruega.

El hielo que cae al mar hace aumentar el nivel de los océanos / Pixabay

La plataforma de hielo Fimbulisen se encuentra en la Antártida Oriental, una región más fría y, por lo tanto, generalmente considerada menos amenazada que el resto del continente.

«Bajo la plataforma de hielo Fimbulisen observamos que incluso pequeñas cantidades de agua más cálida pueden aumentar sustancialmente el deshielo dentro de los canales», afirma Tore Hatterman. «Como resultado, los canales pueden crecer y, en el peor de los casos, debilitar la estabilidad de toda la plataforma de hielo», alertó.

“Más frágiles de lo esperado”

Qin Zhou, codirector del estudio, añade: «Lo sorprendente es que incluso modestas entradas de agua profunda más cálida pueden tener un gran efecto cuando la base de la plataforma de hielo está canalizada. Esto significa que algunas plataformas de hielo que los científicos suelen considerar frías pueden ser más frágiles de lo esperado».

Trabajos de investigación en la Antártida / NPI

Las implicaciones más amplias son graves. Un deshielo más rápido dentro de los canales puede hacer que éstos se hagan más profundos y se ensanchen, provocando un adelgazamiento desigual en la parte más profunda de la plataforma de hielo. Esto puede reducir la resistencia estructural de la plataforma y debilitar su capacidad para frenar el hielo de los glaciares que le llega.

Los modelos climáticos no lo tienen en cuenta

«Los modelos climáticos actuales no tienen en cuenta este efecto», advierte Tore Hattermann. Esto significa que se corre el riesgo de subestimar la sensibilidad de las plataformas de hielo "frías" a lo largo de la costa de la Antártida Oriental frente a pequeños cambios o al calentamiento de las aguas costeras. Dichos cambios no son una previsión, sino que ya se han observado y se prevé que aumenten en el futuro.

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Esto es importante, alertan los autores, porque los modelos de capas de hielo y del clima necesitan reflejar estas características a pequeña escala con mayor realismo. También es importante para las políticas públicas, ya que las decisiones sobre planificación y adaptación costera dependen de previsiones fiables del nivel del mar. Y es importante desde el punto de vista ecológico, porque los cambios en el aporte de agua de deshielo pueden influir en la circulación oceánica y en los ecosistemas marinos alrededor de la Antártida.