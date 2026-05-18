Un estudio confirma que ya se domesticaban caballos hace 6.000 años: así fue el proceso

¿Cuándo comenzó el ser humano a usar el caballo como medio de transporte? Un nuevo estudio científico ha adelantado las primeras fases de domesticación respecto a las fechas que hasta ahora se tenían por seguras. Los humanos ya montaban y comerciaban con estos animales hace unos 6.000 años. Aún se tardarían unos siglos en alcanzar su domesticación plena, pero lo cierto es que para entonces ya se comenzaba a usar el caballo para el transporte y otras actividades.

Se trató de un proceso lento y progresivo. Según una investigación publicada en la revista Science Advances, los primeros intentos de domesticación ocurrieron de forma independiente en distintas regiones y poblaciones alrededor del 3500-3000 a. C., si no siglos antes, tal vez hacia el 4000 aC incluso. De todos modos, este proceso no culminaría plenamente hasta el 2200 y 2100 aC.

Antes de que estos animales fueran domesticados de forma generalizada, hubo unas primeras poblaciones humanas que ya lo hicieron, sembrando una semilla que acabaría arraigando en gran parte del planeta.

Las tres zonas donde surgió la primera domesticación de caballos, aunque la del centro, DOM2, sería la que se impondría / Jani Nähri

La investigación identifica tres grandes poblaciones antiguas entre Siberia occidental y Europa central donde surgió la domesticación. La situada en el centro (al norte del Mar Negro y el Mar Caspio) sería la que acabaría dando origen a los caballos domésticos actuales, después de que se expandieran a través de Eurasia y Oriente Medio.

Expansión hacia el este y el oeste

Sería entre 3500 y 3000 aC cuando las poblaciones nómadas de la estepa empezaron a moverse hacia el este y el oeste, llevando consigo los caballos y también los carros tirados por bueyes.

Ese transporte masivo y con esos novedosos medios permitió transportar grandes cargas y eso cambiaría el mapa poblacional, facilitando migraciones a gran escala.

Caballos trotando en la naturaleza / Agencias

Debido a esta mayor capacidad de movilidad, la investigación también destaca que este proceso ayudó a expandir las lenguas protoindoeuropeas. Con el caballo no solo se trasladaban personas, sino también idiomas, creencias y religiones. Muchas lenguas contemporáneas de Europa y Asia tendrían sus orígenes en aquella expansión impulsada por el caballo.

La cultura yamna

Uno de los protagonistas de esta expansión fue la cultura yamna o yamnaya o «cultura del sepulcro», que se encontraba asentada en esta región al norte los mares Negro y Caspio. Es una de las últimas culturas del final de la Edad del Cobre y comienzos de la Edad del Bronce, en la región del Bug, Dniéster, Ural. La cultura yamna estuvo activa entre el siglo XXXVI a. C. y el siglo XXIII a. C.

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El estudio, por otra parte, contradice la idea de que el caballo de Przewalski es una reliquia viviente de los primeros caballos salvajes. La investigación sostiene que incluso estos animales descienden de poblaciones ya domesticadas.