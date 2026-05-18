Indonesia, tercer país del mundo que pierde todos sus glaciares por el calentamiento global

Los restos de los últimos glaciares tropicales de toda Asia se encuentran cerca de Puncak Jaya, el pico más alto del sudeste asiático y situado en Nueva Guinea, Indonesia, al norte de Australia. Sin embargo, es improbable que sobrevivan hasta finales de esta década. En los últimos 44 años, el pico ha perdido el 97% de su hielo y cuatro de sus glaciares. Se prevé que los dos restantes, el Carstensz, y el East Northwall Firn, desaparezcan para el próximo año, lo que añadiría a Indonesia (junto con Venezuela y Eslovenia) a la lista de países que han perdido todos sus glaciares.

El aumento de la temperatura global ha contribuido directamente al deshielo de los glaciares en todo el planeta. En el caso de los glaciares de Indonesia, este fenómeno se ha visto acentuado por los años de El Niño, que en esa región se caracteriza por un aumento de las temperaturas que favorece el deshielo de los glaciares.

En Papúa, el clima se vuelve seco y cálido durante El Niño, lo que significa menos nieve en las zonas altas y mayor deshielo. Ambos factores pueden ser fatales, especialmente para un glaciar pequeño —explicó Mike Kaplan, geólogo del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty—. Kaplan estudia la historia de los glaciares, los climas y los paisajes del pasado.

Evolución del hielo en el Puncak en los últimos años / BMKG

Durante el reciente fenómeno de El Niño entre 2015 y 2016, los glaciares de Indonesia sufrieron un duro golpe. «El calentamiento provoca que la altitud del nivel de congelación aumente, lo que significa que cae más precipitación en forma de lluvia en lugar de nieve, lo que acelera el deshielo en vez de nutrir el glaciar», afirmó Donaldi Permana, investigador climático que dirigió la monitorización glaciar en el BMKG, la agencia meteorológica, climatológica y geofísica de Indonesia.

Reducción vertiginosa

En una entrevista con GlacierHub, Permana explicó que la tasa de adelgazamiento vertical aumentó de aproximadamente 1,0 m/año a 5,3 m durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016, un incremento de casi cinco veces.

"Los modelos y las observaciones recientes muestran una disminución irreversible. El área se redujo de aproximadamente 19,3 km² en 1850 a tan solo 0,16–0,23 km² para el período 2022–2024", afirmó Permana.

Últimos restos existentes del glaciar / BMKG

Esto significa que el glaciar se redujo del tamaño de aproximadamente 3.500 campos de fútbol a solo 40. Advirtió que algunos modelos sugieren que los glaciares podrían desaparecer ya el próximo año. "Con la creciente probabilidad de un fuerte fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, es probable que la desaparición de los glaciares indonesios ocurra entre 2026 y 2027". El destino de estos glaciares podría estar ya sentenciado.

"Incluso si hoy pudiéramos detener mágicamente el aumento de los gases de efecto invernadero, existe un desfase en el sistema climático", señaló Kaplan. Las temperaturas seguirán aumentando durante varios años incluso después de que se estabilicen los niveles de gases de efecto invernadero, ya que la Tierra necesita tiempo para alcanzar el equilibrio.

Pérdida para la identidad cultural

La pérdida de estos glaciares no solo representa un problema ambiental, sino también una importante pérdida cultural. Para muchas comunidades indígenas papúes, los glaciares tienen un valor sagrado. En una entrevista con GlacierHub, Wewin Wira Cornelis Wahid, un indonesio graduado en Gestión de la Sostenibilidad, explica cómo esta pérdida afectará a la población de su país: "La cumbre se considera un espacio sagrado donde residen los ancestros, lo que convierte al glaciar no solo en un accidente geográfico, sino en una parte fundamental de la identidad espiritual. Su pérdida, por lo tanto, representa no solo un cambio ambiental, sino también la erosión del patrimonio cultural", afirmó Wahid.

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"Conocida localmente como 'salju abadi' o nieve eterna, su rápida desaparición refleja cómo incluso algo que antes se consideraba permanente ahora es altamente vulnerable al cambio climático", añadió. Permana y su equipo advierten que estos picos son una "señal de alerta" para el resto del mundo, un presagio del destino que les espera a otros glaciares de gran altitud a nivel global.