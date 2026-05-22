¿Por qué se hunde el suelo? La extracción masiva de agua, entre las principales razones

No solo está subiendo el nivel del mar, sino que, además, la tierra se hunde. Esto es al menos lo que sucede en buen parte del planeta, debido sobre todo a acciones relacionadas con la actividad humana. Lo más grave del asunto es que las regiones costeras más pobladas de la Tierra son especialmente vulnerables a este fenómeno, cuya magnitud ha desvelado un reciente estudio de la Universidad de Múnich (TUM) y la Universidad de Tulane (EEUU).

La investigación ha demostrado que las personas que viven en regiones costeras densamente pobladas experimentan un aumento relativo del nivel del mar de aproximadamente 6 milímetros por año en promedio. Esto representa casi el triple de la media global ponderada en la costa, que es de 2,1 milímetros por año.

Este aumento amplificado se debe al hundimiento del terreno, un proceso conocido como subsidencia y que se manifiesta en muchas partes del planeta de formas variadas: depresión progresiva del suelo o aparición de gigantescos hoyos. Cuando ocurre en determinadas ciudades de la costa, favorece graves inundaciones, como es el caso de Yakarta.

Factores clave de la subsidencia

Según los investigadores, las causas exactas de la subsidencia no siempre se pueden identificar con claridad. Sin embargo, entre los factores más importantes y determinantes se encuentran la extracción intensiva de agua subterránea, la producción de petróleo y gas, la compactación de sedimentos jóvenes en regiones deltaicas, así como el propio peso de ciudades que experimentan un rápido crecimiento. Además, los procesos geológicos a largo plazo, como la tectónica de placas y los ajustes posglaciales, también influyen.

Inundaciones en Indonesia a causa del hundimiento del suelo / Agencias

Especialmente en las regiones costeras densamente pobladas, las actividades humanas provocan un hundimiento del terreno más pronunciado, a menudo debido a la extracción excesiva de agua y recursos que antes estabilizaban el subsuelo. Al retirar el agua que estaba en los acuíferos subterráneos, se elimina un volumen existente en el terreno y el suelo se hunde.

El peso de las ciudades, junto con los procesos geológicos a largo plazo, puede intensificar aún más este hundimiento. De este modo, “se agravan de forma considerable los efectos del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático”, afirma Julius Oelsmann, autor principal del estudio.

Hundimiento de hasta 42 milímetros por año

Entre los países con el mayor aumento relativo del nivel del mar se encuentran Tailandia, Bangladesh, Nigeria, Egipto, China e Indonesia, donde se calculan promedios de entre 7 y 10 milímetros por año. Estados Unidos, los Países Bajos e Italia también presentan valores elevados, de entre 4 y 5 milímetros por año.

Entre los principales focos de hundimiento se encuentran Yakarta (–13,7 mm/año), Tianjin (–13,5 mm/año), Bangkok (–8,5 mm/año), Lagos (–6,7 mm/año) y Alejandría (–4 mm/año). La magnitud del hundimiento puede variar considerablemente dentro de cada ciudad: en Yakarta, algunas zonas alcanzan tasas de hasta –42 milímetros por año, mientras que otras partes de la ciudad muestran cierta elevación.

Mapa del riesgo de subsidiencia en áreas costeras / TUM

Por el contrario, en algunas regiones, la elevación geológica provoca una disminución relativa del nivel del mar en las zonas costeras, como se observa en Suecia y Finlandia. Allí, el terreno continúa elevándose como resultado del rebote postglacial tras la última Edad de Hielo, y lo hace a un ritmo mayor que el aumento del nivel del mar.

Gestión de las aguas subterráneas

«En muchas grandes ciudades costeras, la extracción de aguas subterráneas es un factor determinante de la subsidencia del terreno. Esto significa que las decisiones políticas y de gestión del agua a nivel local pueden tener un impacto significativo», afirma Florian Seitz, catedrático de Geodinámica Geodésica.

Una mejor gestión de las aguas subterráneas, una regulación más estricta de las extracciones o la recarga selectiva de acuíferos pueden, como mínimo, ralentizar la subsidencia y, en algunos casos, detenerla casi por completo, añade el experto.

El peso de las grandes ciudades, como Houston (EEUU), influye en la subsidiencia / Agencias

De hecho, estas medidas han dado resultados positivos en destacados lugares. Entre ellos figuran Tokio y la región metropolitana de Houston, Texas. En Tokio, la subsidencia llegó a superar los 10 centímetros anuales, alcanzando picos de alrededor de 24 centímetros anuales en las zonas más afectadas. Gracias a la intervención gubernamental y la introducción de fuentes de agua alternativas, estas tasas se redujeron significativamente.

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De forma similar, en la región de Harris-Galveston, en Texas, la extracción intensiva de aguas subterráneas fue la principal causa de la subsidencia. En respuesta, en 1975 se creó el Distrito de Subsidencia de Harris-Galveston para regular la extracción de aguas subterráneas, promover fuentes de agua alternativas y apoyar medidas de conservación de los recursos hídricos.