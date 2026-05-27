Un estudio augura una expansión del chacal en España si se reduce la presencia del lobo

El descenso en las poblaciones de lobo conllevará una verdadera explosión en la abundancia de chacales en toda Europa y, además, España será uno de los países donde más se notará este fenómeno, según una investigación científica que acaba de publicarse en la revista Nature Ecology & Evolution.

El declive del lobo en Norteamérica ha aumentado la población de coyotes, y en Europa podría pasar lo mismo con el chacal común, según el estudio realizado por un grupo internacional de investigadores, que calcula que esta especie podría colonizar el 75% del territorio europeo, un espacio seis veces superior al que ocupa ahora.

Actualmente, el chacal común o dorado se localiza principalmente en el sureste y centro de Europa, aunque se han encontrado ejemplares tan al oeste como en España (donde se avistó en Salvatierra (Álava) en 2023 y en Zaragoza -noreste- en 2024) y tan al norte como en el Ártico noruego.

De hecho, según la investigación, la mayor expansión del chacal podría producirse en la Península Ibérica y en Francia.

El chacal se beneficia del declive del lobo / Shutterstock

El estudio detalla cómo en Europa el declive del lobo, que competía de forma ventajosa con el chacal y lo cazaba, ha ido favoreciendo a esta última especie.

El caso de Norteamérica

“Las investigaciones realizadas en América del Norte han demostrado que la ausencia de lobos, provocada por el ser humano, beneficia a los coyotes, que son similares en tamaño y ecología a los chacales comunes”, apuntan los autores.

Para comprobar si la dinámica entre lobos y coyotes en América podría darse en Europa con los chacales, los científicos han analizado los estudios existentes sobre los aullidos de esta última especie recopilados entre 2001 y 2017 en 8.991 ubicaciones de 13 países europeos.

Los datos ponen de manifiesto que los chacales se están expandiendo por Europa, hecho que los autores atribuyen a cambios ecológicos, como la menor duración de la capa de nieve por el calentamiento global, al declive del lobo y al denominado «efecto escudo humano».

Efecto escudo humano

Los investigadores definen ese «efecto escudo humano» como una interacción biológica en la cual la presencia humana proporciona una especie de refugio local para ciertas especies animales (en este caso el chacal), protegiéndolas de la amenaza de depredadores superiores (el lobo).

El chacal es capaz de devorar ganado de pequeño tamaño y sus crías / Pinterest

“Es más probable que los chacales estén presentes donde no hay lobos, y menos probable en las zonas donde hay de manadas de lobos estables», explican los investigadores.

Sin embargo, todo cambia cuando el hombre está cerca. El chacal evita las zonas urbanizadas cuando no hay lobos en los alrededores, pero si los hay tienden a acercarse. El motivo: saben que el lobo evita el contacto con las personas, y así ellos reducen el riesgo de ser cazados.

La expansión de las ciudades, el deshielo provocado por el cambio climático y el declive del lobo, tornará el 75% del territorio europeo adecuado para los chacales, avanzan los investigadores. Su mayor expansión se prevé en Francia y en la Península Ibérica.

Esta área potencial es casi seis veces mayor (5,6 veces) que la superficie que el chacal ocupa actualmente.

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Tiene una alimentación muy variada: pequeños roedores, aves que anidan a ras del suelo, insectos, reptiles, carroñas y detritus próximos a los asentamientos humanos. Puede cazar en manadas o en parejas, y entonces ataca con éxito a presas relativamente grandes o sus crías como corderos y cabras, por lo que su presencia no siempre es bien vista allí donde es muy abundante.