Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una ‘ecotasa’ turística

Habrá que esperar casi con seguridad al próximo año para ver implantada en Asturias la famosa –y también algo polémica por el revuelo que suele generar en el sector– tasa turística. Este recargo, tal y como adelantó La Nueva España (del grupo Prensa Ibérica), se aplicará en el Principado en base al alojamiento de todo tipo –desde cámpings hasta hoteles de cinco estrellas–, por un máximo de cinco noches en aquellos concejos que deseen aplicarlo de forma voluntaria y solo en verano (del 1 de junio al 30 de septiembre) y en el periodo de Semana Santa. Y no costará más de 3 euros por persona (los menores quedan excluidos, además de otros grupos sociales), siendo 50 céntimos lo mínimo a pagar. La horquilla se regula en función del tipo de estancia: el más barato, albergues o turismo rural.

Asturias es así la quinta comunidad de España tras Galicia –en cuya tasa se inspira la asturiana–, Euskadi –que la tiene en estudio–, Baleares y Cataluña en apostar por este modelo para ayudar económicamente a los ayuntamientos a costear los gastos que genera la presión turística en temporadas de alta afluencia. Será el Principado el que recaude el dinero, al igual que sucede con otros impuestos, que luego reembolsará íntegramente a los concejos.

Turistas en Asturias, destino cada vez más concurrido / Pinterest

Todo, en aras de asegurar que el crecimiento turístico siga por la senda de la «sostenibilidad y los visitantes se impliquen en el cuidado» del Paraíso Natural, en palabras de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien la semana pasada presentó la ley de tasa turística en compañía de la viceconsejera del ramo, Lara Martínez, y de la viceconsejera de Hacienda, Mar Salgado.

Tramitación

El texto permanece ahora a exposición pública, para posteriormente ser remitido al Consejo de Gobierno, que deberá darle el visto bueno para enviarlo a la Junta General, donde será debatido entre los grupos para, posteriormente, aprobarlo si se da el caso. Algo, esto último, muy probable, ya que la aplicación de una tasa turística en la región cuenta, a priori, con el visto bueno de los grupos de la izquierda, IU y la diputada Covadonga Tomé, que ven con buenos ojos el proyecto del PSOE.

Toda esta tramitación que queda por delante sirve a Llamedo para aventurar que no será hasta la próxima Semana Santa, en 2027, cuando la tasa pueda ser realidad en aquellos concejos que sí lo soliciten.

Es la quinta comunidad autónoma que aplica una tasa parecida / Pinterest

La vicepresidenta asturiana recalcó la necesidad de una tasa que ayude a los municipios a financiar los costes de la afluencia de visitantes y descartó, como temen los empresarios del sector, que pueda servir para ahuyentar al turista. Según Llamedo, el modelo que se aplicará en Asturias, muy similar al gallego, incorpora sugerencias de los ayuntamientos y también de la patronal, hasta ahora muy reticente a una tasa que tacha de «impuesto» al turismo. «En otras comunidades funciona y no hay problemas. No habrá menos turistas y sí mejores servicios», reseñó.

A qué se destinará el dinero

El Ejecutivo regional establecerá en la ley qué actuaciones podrán ser financiadas con cargo a la tasa turística. Aunque el abanico es amplio. En líneas generales, las directrices son las mismas que se plantean para los Planes de Sostenibilidad Turística, cuyo objetivo es "mejorar la eficiencia energética, la transición verde y la competitividad local". El objetivo es promocionar, impulsar y fomentar el turismo sostenible y, para ello, podrán ejecutarse mejoras en servicios e infraestructuras, obras en espacios públicos o planes de movilidad, también para la adecuación y protección del patrimonio cultural como, por ejemplo, la construcción de aparcamientos disuasorios.

Pabellón de Asturias en una exposición turística / LNE

La propuesta del Principado establece que la tasa afectará también a los cruceros, un sector en crecimiento. En 2024 el número de visitantes de crucero aumentó un 46% en Gijón y en 2026 se prevé la llegada de 90.000 turistas por esta vía.

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"la tasa no es un fin en sí misma, sino una posible herramienta para financiar servicios en aquellos territorios donde el turismo genera más impacto y que cada ayuntamiento podrá aplicar si lo considera oportuno", afirmó la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.