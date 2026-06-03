Esperanzadora recuperación de las ballenas en zonas donde casi desaparecieron

A lo largo del siglo XX, los gigantes del mar, la ballena azul y el rorcual común, fueron prácticamente exterminados en amplias zonas del planeta por la caza comercial. Entre los años 1913 y 1978 fueron capturadas nada menos que 350.000 ballenas azules y unos 725.000 rorcuales comunes en el hemisferio sur, que albergaban enormes poblaciones de estos cetáceos. El impacto fue tan brutal que la ballena azul de esta región quedó reducida a solo un 3% de todas las que había antes, según cálculos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La ballena azul es el animal más grande que existe o ha existido jamás sobre la Tierra, con una longitud que puede alcanzar los 30 metros y un peso de hasta 120 toneladas.

Recuperación, 40 años después de cesar su caza

Y, sin embargo, tras cuarenta años de prohibición oficial de la caza industrial, las poblaciones de estos animales están recuperándose. Así lo ha constatado un estudio publicado en la revista African Journal of Marine Science, que recopila más de seis décadas de registros y observaciones. La conclusión es que desde 2012 se está produciendo un importante aumento de detecciones de estos cetáceos, pues el 95% de las observaciones realizadas entre 1964 y 2025 se ha producido a partir de ese año.

Ejemplar de rorcual común / ecowatch

Su presencia en la zona analizada, frente a Sudáfrica y Namibia, demuestra que sus poblaciones siguen siendo escasas, pero muy superiores a décadas atrás.

La corriente de Benguela recorre las costas occidentales del sur de África y constituye en realidad una inmensa autopista de nutrientes. Krill y pequeños peces se encuentran en abundancia en esta corriente y son el alimento de numerosas especies marinas. Por ello se cree que la zona pudo haber sido un importante corredor migratorio y hasta una zona de cría de ballenas.

Más avistamientos

Las observaciones de ejemplares están aumentando desde principios de este siglo. Casi una veintena de registros desde principios de siglo para la ballena azul y hasta 76 para para el rorcual común, aparte de seis varamientos.

Son cifras que no suponen, ni mucho menos, la recuperación de estas especies, pero sí un esperanzador indicio de cara al futuro. Hay que tener en cuenta, según señala el estudio, que entre 1973 y 2014 solo se habían visto cuatro ballenas azules y dos rorcuales comunes en esta región del Atlántico sudoriental. Es, por tanto, una evidente mejora.

Avistamientos de las dos especies en los últimos años / African Journal

Los investigadores, sin embargo, llaman a la prudencia, porque este aumento en el número de avistamientos puede deberse, en parte, a un también mayor número de observadores en el mar. En los últimos años se han incrementado los sondeos y prospecciones petroleras frente a las costas africanas, lo que implica un mayor número de especialistas embarcados para detectar fauna marina.

El mayor animal del planeta, en peligro crítico

Las ballenas azules siguen estando catalogadas como ‘En Peligro Crítico de Extinción’, en tanto que el rorcual figura como ‘Vulnerable’. Algunas estimaciones creen que esta última especie puede haber alcanzado ya el 30% de los efectivos que tenía su población original, previa a la matanza industrial.

Tamaño comparativo de una ballena azul, un elefante y una persona / Britannica

Un informe de 2002 estimó el número de ballenas azules existentes en el planeta entre 5.000 y 12.000 ejemplares en todo el mundo, localizados en al menos cinco grupos.

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El mayor peligro para la ballena azul y otros cetáceos son las colisiones con grandes buques, un tráfico que no deja de crecer y que deja indefensos a esos animales. Algunos ejemplares que han aparecido varados en playas de Sudáfrica presentaban heridas seguramente producidas por impactos contra buques.