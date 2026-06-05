Mujeres y jóvenes, los dos colectivos que impulsan la agricultura ecológica en España

El cambio climático actualmente en curso está transformando la agricultura, con nuevas complicaciones, obstáculos y dificultades, además de intensificar los problemas que ya existían antes. Sequías cada vez más intensas y prolongadas, inundaciones extremas, alteración de los ciclos de cultivo y otros retos obligan a replantear la producción agrícola y están dando cada vez más protagonismo a la agricultura ecológica, en sus distintas variantes.

Un programa de formación para agricultores desarrollado en los últimos meses por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) ha servido para demostrar que las mujeres y los jóvenes son los sectores sociales más interesados en las nuevas técnicas de producción, caracterizadas por su respeto al suelo y a la biodiversidad, y por una mejor calidad del producto, libre de pesticidas y otros tratamientos agresivos. De los casi 400 inscritos, el 43% fueron mujeres y el 27% eran jóvenes, según destaca la organización.

Conservar la cubierta vegetal del terreno cultivado

Durante el programa se han abordado algunos de los aspectos que son claves para la agricultura ecológica, como el uso de cubiertas vegetales, es decir, mantener vegetación en el suelo de los cultivos, sobre todo en el olivar ecológico, pues “esta práctica mejora la infiltración y conservación del agua en el suelo, reduce la erosión, incrementa la biodiversidad y optimiza el aprovechamiento de nutrientes, lo que contribuye a la adaptación de los cultivos frente a sequías y fenómenos climáticos extremos”, afirma Marina Morán, coordinadora del proyecto, que se ha desarrollado en 11 provincias de 9 comunidades autónomas.

Mantener la cubierta vegetal natural ayuda a olivares y viñedos ecológicos / Agencias

Las cubiertas vegetales se encuentran cada vez más extendidas en cultivos leñosos como el viñedo y el olivar. SEAE destaca que hay experiencias “consolidadas” de este sistema en Navarra y País Vasco en los viñedos, y en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura en el olivar, “donde han permitido reducir significativamente la erosión, aumentar la materia orgánica, mejorar la infiltración de agua y conservar la fertilidad del suelo”.

Variedades y semillas autóctonas, más resistentes

Otra técnica relevante consiste en la diversificación genética, mediante el uso de variedades y semillas adaptadas a cada territorio, lo que implica emplear variedades locales, de modo que se aumenta su resistencia frente a condiciones climáticas cada vez más severas. Esta estrategia “incrementa la resiliencia de los cultivos, reduce riesgos productivos y favorece la adaptación al cambio climático”, señalan desde la SEAE.

Participantes en una de las actividades, en una finca de Navarra / SEAE

En ganadería ecológica, la producción de forrajes propios, la gestión eficiente del agua y la fertilidad del suelo son aspectos fundamentales, pues de este modo “disminuye la dependencia de insumos externos, mejora la eficiencia en el uso de recursos y fortalece la resiliencia económica y ambiental de las fincas ganaderas frente a escenarios de sequía y variabilidad climática”.

Otros aspectos tratados durante este programa de formación en agricultura ecológica fueron estrategias para compensar la disminución de productividad en secano, uso eficiente del agua en viñedo, cítricos, frutales de hueso y hortalizas, rotación y asociación de cultivos, así como variedades de manzana para industria, entre otras materias.

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Sobre el gran número de mujeres y jóvenes en este programa, realizado en puntos muy diferentes de España, la coordinadora de SEAE, Helena Cifre, afirma que “la agroecología y la producción ecológica atraen a más mujeres y jóvenes que la producción convencional porque conectan con valores de sostenibilidad, justicia social y cuidado del territorio, alejándose del modelo industrial”.