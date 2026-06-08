Tradición sangrienta: 700 delfines descuartizados en solo tres días en las islas Feroe

Pese a que las autoridades de las islas Feroe (en el Atlántico Norte, bajo soberanía danesa) habían anunciado medidas para reducir el número de ejemplares capturados, lo cierto es que, un año más, se produce una verdadera masacre de cetáceos con el pretexto de una tradición ancestral. Un total de 706 delfines fueron capturados y descuartizados en estas islas en tan solo tres días a finales de mayo, cifra que supone por sí sola dos tercios de los 1.000 ejemplares que se cazaron a lo largo de todo el año pasado. Para lo que queda de 2026 están previstas nuevas capturas.

Así lo ha denunciado la entidad conservacionista internacional Sea Shepherd, que hace un seguimiento anual de este controvertido evento, conocido como ‘grind’ por los nativos. Se trata de una tradición que hunde sus raíces en la más profunda antigüedad vikinga de las islas Feroe, y que se justifica por la obtención de carne para la alimentación de la población y de grasa. Sin embargo, lo cierto es que, según denuncian esta y otras entidades, en la actualidad la población local no tiene necesidad de tanta carne, mucha de la cual acaba desperdiciándose y lanzándose directamente al mar, como han evidenciado algunos videos.

El mar queda teñido de sangre / sea shepherd

El sangriento ritual que se lleva a cabo todos los años ha terminado ya con 6.000 cetáceos (sobre todo delfines, pero también otros grupos, como ballenas piloto) en tan solo cinco años. Y ello, a pesar de que estos animales sufren las consecuencias del calentamiento de los océanos, aparte de otras amenazas.

Ganchos para arrastrarlos a la orilla

A bordo de numerosas embarcaciones, grupos de isleños conduce las manadas de delfines hacia aguas poco profundas y, una vez allí, son arrastrados hacia la orilla mediante ganchos metálicos que clavan en sus orificios respiratorios. El mar queda teñido de color rojo con un gran número de cetáceos moribundos y agonizantes. Ya en tierra, otros grupos de residentes empiezan a descuartizar los animales. Se trata de una acción ya más lúdica y festiva que otra cosa, pues las necesidades nutritivas de la población local ya no dependen de la caza masiva de delfines, señalan desde Sea Shepherd y otras entidades.

Hasta ahora, el récord de ejemplares capturados en una sola jornada tuvo lugar en 2021, cuando el ‘grind’ acabó con la vida de nada menos que 1.428 cetáceos, lo que desencadenó una oleada de protestas y dio a conocer esta tradición ante el mundo. Incluso el gobierno de las islas Feroe anunció que pondría una cifra máxima de capturas, pero tal decisión no parece haber prosperado.

El gobierno local lo defiende

El Parlamento Europeo ha debatido el tema en varias ocasiones en los últimos años, y este mismo 2026 un grupo de eurodiputados pidió a la Comisión Europea medidas eficaces para frenar esta situación. Sin embargo, la Comisión ha tenido que recordar que el archipiélago no forma parte de la UE y todo depende de sus propias autoridades.

Gran parte de la población participa en esta tradición / sea shepherd

El gobierno de Feroe, por su parte, considera que esta caza masiva es “una parte de la vida de las islas Feroe”, según un comunicado oficial. En relación a las ballenas piloto, asegura que su población en el Atlántico Noreste es de unos 380.000 ejemplares, mientras que la caza anual media en Feroe es de unos 600.

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Delfines acumulándose en tierra tras ser capturados / sea shepherd

No se trata solo del gran número de animales que mueren todos los años, reduciendo sus poblaciones de forma considerable en esta parte del Atlántico Norte. Es también una cuestión de crueldad gratuita, según denuncian entidades animalistas, pues los delfines y otros cetáceos capturados son cazados mediante técnicas que les provocan un largo sufrimiento.