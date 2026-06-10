¿Por qué el Mundial 2026 será el más contaminante de todos?

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, va a ser el más contaminante de la historia, según alerta el informe FIFA's Climate Blind Spot, elaborado por New Weather Institute. Las mayores dimensiones y expansión del torneo, su dispersión geográfica y la dependencia del transporte aéreo dispararán su impacto climático hasta cotas nunca vistas en ninguna edición anterior.

Este informe se conoce poco después de que la FIFA se haya visto obligada a rectificar su polémica decisión de prohibir el uso de botellas reutilizables para beber en los partidos, lo que suponía obligar a comprar botellines desechables de plástico, con toda la contaminación que ello acarrearía. Las protestas surgidas desde todas partes y las explicaciones exigidas por el propio alcalde de Nueva York han obligado a la FIFA a admitir envases reutilizables.

Pero el impacto ecológico del mundial va más allá de la contaminación plástica. El estudio sobre su impacto climático ahora conocido señala que la próxima Copa del Mundo generará al menos nueve millones de toneladas de CO₂ equivalente, casi el doble del promedio de los torneos celebrados entre 2010 y 2022, que rondaron los 4,7 millones. Este impacto podría ser aún mayor si se aplican los supuestos de emisiones más pesimistas, con las que se podría llegar a 15 millones de toneladas.

Una dispersión que aumenta los impactos

Una de las principales razones de este aumento es el cambio de la estructura del torneo. Por primera vez, el Mundial contará con 48 selecciones y 104 partidos, lo que supone un aumento del 63% respecto a ediciones anteriores. Este crecimiento implica más desplazamientos, más aficionados y una mayor presión sobre las infraestructuras.

La dispersión del Mundial conllevará un aumento notable de los vuelos / Agencias

Esta expansión causará una fuerte subida en las emisiones, sobre todo por el transporte aéreo, principal fuente de contaminación del Mundial.

La dispersión de las competiciones a lo largo de un vasto territorio disparará estas emisiones. Mientras que otros mundiales estaban concentrados en un solo país, el Mundial 2026 se disputará en 16 ciudades repartidas por todo el subcontinente norteamericano y separadas por miles de kilómetros. Nuevamente, eso obligará a un mayor uso del avión por parte de los deportistas, pero también periodistas, técnicos y millones de aficionados. En concreto, el informe estima que el transporte aéreo generará más de 7,7 millones de toneladas de CO₂, es decir, la gran mayoría de las emisiones totales.

Eso supone que las emisiones relacionadas con los vuelos podrían aumentar entre un 160% y un 325% respecto a torneos anteriores, con lo que el transporte se convierte en el principal problema climático del evento.

Mapa de los estadios del Mundial 2026 en los tres países / Agencias

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Europa o Asia, Norteamérica no cuenta con redes amplias de trenes de alta velocidad que permitan tener medios de transporte alternativos capaces de reducir la huella de carbono.

Anuncios y realidad

Aunque el Mundial 2026 no requerirá la construcción masiva de nuevos estadios, lo que atenúa parcialmente su impacto, el informe señala que el verdadero problema es estructural: un modelo de competición cada vez más grande, más global y más dependiente de viajes de larga distancia.

El informe también cuestiona la estrategia climática de la FIFA, a la que acusa de tener cierta ceguera ante la crisis ambiental. Según los autores, existe un desfase evidente entre los compromisos de sostenibilidad reiteradamente anunciados por este organismo y la realidad de sus decisiones, como la ampliación del torneo o la elección de sedes dispersas.

Los argumentos de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por su parte, defiende que el Mundial 2026 estará acompañado por una estrategia de sostenibilidad centrada en reducir impactos ambientales y dejar un "legado positivo" en las ciudades anfitrionas. En su página web, el organismo asegura que impulsará estándares de construcción sostenible en estadios e infraestructuras temporales, fomentará el transporte público y buscará reducir residuos, consumo energético y emisiones asociadas al torneo.

Además, sostiene que las ciudades sede serán claves para implementar medidas climáticas a largo plazo y promover prácticas más sostenibles más allá de la competición.

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Sin embargo, el informe de New Weather Institute, elaborado en asociación con Scientists for Global Responsibility, Environmental Defense Fund y The Sport for Climate Action Network, advierte que estas medidas difícilmente compensarán el impacto estructural que provocará la competición.