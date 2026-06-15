¿Qué hacer si nos encontramos con un pollito caído del nido?

En estas fechas, las ciudades y pueblos de España se llenan de vida con el vuelo y los trinos de numerosas aves llegadas desde lejanos países para pasar el verano y criar sus polluelos. Pero, coincidiendo con la temporada de cría, resulta habitual encontrar pollitos abandonados en el suelo de parques, calles o jardines, especialmente de especies como los gorriones, golondrinas, aviones, mirlos o vencejos.

Cuando los ciudadanos se encuentran con estas pequeñas aves en el suelo, incapaces aún de volar, no suelen saber cómo actuar. ¿Qué hay que hacer?

Ante esta situación la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) lanza un año más la campaña ‘No lo cojas’, con el objetivo de evitar que, con la mejor de las intenciones, se perjudique a estas jóvenes aves. En la mayoría de los casos, estos pollitos no están huérfanos, ni enfermos, ni abandonados, sino que se encuentran en una fase normal y necesaria en su desarrollo.

Los pollos volantones son aquellos que están aprendiendo a volar y no necesitan ayuda humana / SEO/Birdlife

“Muchas especies de aves abandonan el nido antes de poder volar con soltura. Durante esos días, permanecen en el suelo o en ramas bajas, mientras sus padres los siguen alimentando y vigilando de cerca. Retirar a estas crías del entorno natural interrumpe este proceso vital de adquirir mayor independencia y disminuye sus posibilidades de sobrevivir”, señala SEO en un comunicado.

¿Qué puedo hacer?

Sin embargo, existen casos de crías realmente huérfanas. Son aquellas que caen del nido antes de tiempo, en general por accidente. Se las reconoce porque no cuentan casi con plumas, no pueden realizar vuelos cortos, son patosos, son incapaces de saltar, y reclaman la presencia de sus padres para que les alimenten. También requiere ayuda cualquier cría de vencejo que encontremos sea cual sea su desarrollo, dado que los adultos no pueden bajar al suelo a alimentar a las crías.

Procedimiento a seguir según el caso / SEO/Birdlife

En estos casos, lo más recomendable es acudir a un centro de fauna silvestre. En el listado que aparece en este enlace puedes encontrar el más próximo a tu localidad.

Criar un pollito a mano requiere mucha dedicación –deben comer cada poco tiempo y comida especialmente elaborada para ellos- y es preciso evitar que en el futuro asocien al ser humano con comida o con la paternidad, lo cual dificultará su vida en libertad, algo que normalmente solo está al alcance de centros con personal especializado.

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También se puede contactar con los agentes de Medio Ambiente de la comarca, al 112 o a la policía municipal de la ciudad.