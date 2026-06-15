El permafrost dejará de capturar CO2 y empezará a emitirlo a partir de 2050, alerta un estudio

El permafrost es el suelo permanentemente helado que hay en amplias regiones boreales y árticas y que también tiene la función de atrapar CO2 de la atmósfera. Sin embargo, su constante derretimiento a causa del calentamiento global no solo está trastocando los hábitats boreales, e incluso amenazando infraestructuras públicas, sino que también tiene un efecto sobre el clima. Ello es así porque dejará de atrapar carbono y pasará a emitirlo, y ello en un plazo breve de tiempo.

Según un estudio liderado por el Laboratorio de Ciencias del Clima y el Medio Ambiente (Francia) en colaboración con centros de China y Suecia, el permafrost dejará de ser un sumidero de dióxido de carbono para convertirse en «una fuente neta de emisiones» a mediados de siglo, lo que acelerará la ya de por sí rápida pérdida de hielo del Ártico.

El permafrost profundo, ahora analizado

El trabajo ha analizado la evolución el deshielo del permafrost profundo teniendo en cuenta, por primera vez, el papel de los depósitos de yedoma (un tipo de permafrost muy antiguo y rico en materia orgánica) y de las turberas, que son inmensas reservas de carbono enterradas a mucha profundidad, en las regiones boreales y árticas. Ambos elementos son vulnerables al aumento de temperaturas causado por el cambio climático.

Zona de permafrost cerca del Ártico que se está derritiendo / Agencias

Los autores explican que hasta ahora los modelos climáticos solo han estudiado el comportamiento de la capa de permafrost de hasta tres metros que permanece congelado durante años, pero no han tenido en cuenta el papel del permafrost profundo, como los depósitos de Yedoma del norte de Siberia y Alaska (formados en el Pleistoceno), y las turberas (más recientes), ampliamente distribuidas por el hemisferio norte (Europa y América).

Al incorporar datos de estos depósitos más profundos, el estudio advierte de que el impacto del Ártico sobre el cambio climático podría ser «mucho más inmediato y severo de lo previsto anteriormente bajo escenarios de altas emisiones».

Cada vez se derrite a más profundidad

El estudio adelanta que, a medida que las temperaturas aumenten impulsadas por el calentamiento global, la capa activa del suelo (la que se descongela estacionalmente) será cada vez más profunda, lo que expondrá a temperaturas más altas a las enormes reservas de carbono que permanecen congeladas a diez metros, en el caso de las turberas, y a veinte en los depósitos de Yedoma.

Ejemplo de permafrost derritiéndose / Agencias

Según sus cálculos, en escenarios climáticos de altas emisiones, estos depósitos, que tienen además una proporción muy alta de carbono orgánico lábil (se descompone muy rápidamente con el calor), no solo perderán capacidad de almacenar CO2, sino que se convertirán en una fuente de emisiones que liberará unos 32 pentagramos de carbono a la atmósfera en 2055, una década antes de lo que predecían los modelos convencionales.

Las turberas, por su parte, que son más resistentes al calor, comenzarán a experimentar pérdidas netas de carbono a partir de la década de 2060, y aún más hacia final de siglo.

Se adelantará el 'punto de inflexión' para el Ártico

El estudio concluye que el deshielo profundo impactará en el balance global de carbono al «anticipar y acelerar» el punto de inflexión en el que el Ártico dejará de absorber carbono y pasará a liberarlo, aportando grandes volúmenes adicionales de gases de efecto invernadero a la atmósfera y amplificando potencialmente el calentamiento global.

Además, los autores avanzan que las cifras podrían empeorar si en el futuro se incorporan perturbaciones como el deshielo abrupto (el derretimiento del hielo subterráneo que daría lugar a la formación de lagos termokarst, lo que aceleraría aún más la descomposición y liberación del CO2 profundo) o un aumento de los incendios forestales en las zonas árticas y boreales y de las emisiones de metano.

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Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente, agregan, de mejorar las herramientas de predicción para reflejar con precisión la calidad y cantidad del carbono congelado y poder evaluar adecuadamente la retroalimentación entre el calentamiento global y el permafrost.