Más de cuatro millones de niños españoles están expuestos a grandes amenazas climáticas como el calor extremo, las sequías y la contaminación

El avance de la crisis climática y sus peligros suele contarse a través de cifras sobre temperaturas récord, emisiones de gases de efecto invernadero o fenómenos meteorológicos extremos. Pero detrás de esos datos, advierten los expertos, existe una realidad mucho más cercana y tangible que muestra el verdadero impacto de esta crisis. Y es la de millones de niños y niñas de todo el mundo que crecen en un entorno cada vez más hostil para su salud, su educación y su bienestar. Según el último Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia de UNICEF, la mitad de los infantes a escala global están expuestos un cúmulo de amenazas climáticas que ponen en riesgo su salud, su educación y su supervivencia. En España, se estima que son más de cuatro millones los niños y niñas en riesgo de sufrir el impacto del calor extremo, las sequías y la contaminación.

El análisis, publicado este martes, presenta uno de los estudios más exhaustivos hasta la fecha sobre las amenazas climáticas a las que se enfrentan los infantes de todo el mundo. Para ello, los investigadores combinaron nuevos conjuntos de datos de alta resolución elaborados por UNICEF sobre la exposición de la infancia a distintos peligros climáticos con información sobre el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación, el agua potable, el saneamiento o la protección social. El objetivo, explican los autores del trabajo, no solo es identificar dónde se concentran los riesgos climáticos sino también determinar qué niños y niñas son más vulnerables a sus impactos y por qué. El resultado es un mapa global que permite visualizar cómo la combinación de amenazas ambientales y desigualdades sociales está aumentando la vulnerabilidad de millones de menores en todo el planeta. Y que demuestra, una vez más, que los peligros climáticos afectan a niños y niñas en todos los rincones del mundo.

Los expertos reclaman reforzar las políticas climáticas frente al cambio climático y crear líneas de trabajo específicas para incluir la perspectiva de los infantes

Tres grandes riesgos

El principal peligro climático que señala el informe es la exposición a condiciones de calor extremo. Los expertos advierten de que el organismo infantil es especialmente vulnerable al calor porque todavía se encuentra en desarrollo. Los menores regulan peor su temperatura corporal, se deshidratan con mayor rapidez y son más susceptibles a sufrir golpes de calor y otros problemas de salud relacionados con las temperaturas extremas. Además, según demuestran varios estudios, olas de calor afectan al descanso, reducen la capacidad de concentración y alteran el rendimiento escolar. A escala global se estima que el calor extremo supone una amenaza para 1.500 millones de niños y niñas. En España, donde el calentamiento global avanza a un ritmo acelerado, se calcula que al menos seis millones de niños están en riesgo de sufrir temperaturas peligrosas para su salud.

La exposición al calor extremo aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud, afecta al descanso, reduce la capacidad de concentración y altera el rendimiento escolar

El segundo gran peligro que destaca el informe es la sequía, un fenómeno que se intensifica con el avance del cambio climático y que afecta de forma directa a la disponibilidad de agua y alimentos. En muchas regiones del mundo, sobre todo en el sur global, este fenómeno se traduce en mayores riesgos de malnutrición, inseguridad alimentaria y enfermedades asociadas a la falta de agua potable. A escala global, se calcula que al menos 1.800 millones de niños y niñas están expuestos a este peligro, especialmente en regiones donde los recursos hídricos ya son limitados. En España, el informe estima que alrededor de 4,2 millones de menores viven bajo el riesgo de sequías cada vez más frecuentes e intensas.

El peligro de la polución

El tercer fenómeno que más preocupa es la contaminación, que se perfila como uno de los principales riesgos para la salud infantil en el contexto de la crisis climática. Los expertos señalan que los niños y niñas son especialmente vulnerables a esta exposición debido a que sus pulmones aún están en desarrollo y respiran más aire en relación a su peso corporal que los adultos. Esto incrementa el impacto de partículas contaminantes asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En todo el mundo se estima que hay alrededor de 2.300 millones de niños expuestos a niveles peligrosos de contaminantes atmosféricos. En España, la contaminación del aire afecta a unos 6,4 millones de niños y niñas, convirtiéndose en uno de los riesgos ambientales más extendidos para la población infantil del país.

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Al menos 6,4 millones de niños españoles están expuestos a aire contaminado, uno de los riesgos ambientales más extendidos para la población infantil del país

El informe concluye con una advertencia clara. Y es que los niños y niñas no son responsables de la crisis climática pero sí se encuentran entre quienes sufrirán sus consecuencias más intensamente y durante más tiempo. Es por eso que, tras la publicación de este trabajo, UNICEF reclama el despliegue de políticas climáticas más ambiciosas para frenar el cambio climático y, sobre todo, líneas de trabajo específicas para proteger a la infancia. "Esto implica reforzar los sistemas sanitarios, garantizar escuelas preparadas para fenómenos extremos, mejorar la protección social de las familias vulnerables y diseñar ciudades más resilientes al calor. También supone escuchar a los propios niños y adolescentes, cada vez más implicados en la defensa del clima y en la búsqueda de soluciones", comentan los especialistas.

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