Denuncian a grandes empresas europeas y españolas por ‘ecopostureo’ o engaño verde en su publicidad

La organización de consumidores europea BEUC y doce organizaciones de once países, entre ellas la española CECU, han denunciado ante la Comisión Europea y las autoridades de protección al consumidor a las cuatro de las grandes energéticas europeas, ENGIE, EniPlenitude, Shell y TotalEnergies, por «ecopostureo» o «greenwashing».

En España, CECU ha interpuesto la denuncia ante la Dirección General de Consumo. En ella, alerta de las prácticas de lavado verde que ha identificado en el país y en las que estarían incurriendo TotalEnergies, Naturgy, Pepe Energy, Yoigo, Audax Renovables y Jazztel.

Según relatan los denunciantes, en el último año han revisado el contenido de algunas páginas web para comprobar si en sus acciones de marketing «ecológico» usan afirmaciones que puedan inducir a confusión o engaños a las personas consumidoras y que persiguen influir en sus decisiones.

Los resultados obtenidos, subrayan, están respaldados por un estudio de la Universidad KU Leuven (Bélgica) que evalúa la legalidad de los ejemplos detectados según los requisitos establecidos por la legislación de consumo de la Unión Europea.

Tácticas de publicidad engañosa

Entre los ejemplos de publicidad engañosa que han detectado figuran:

1. Afirmaciones medioambientales genéricas y con apariencia de sostenibilidad, como «soluciones sostenibles» o «líder mundial» en la transición energética, a menudo acompañadas de imágenes de árboles, aerogeneradores u otras referencias visuales “verdes”.

Este tipo de eslóganes trasladan impresiones erróneas sobre el compromiso medioambiental de empresas cuya actividad se centra en combustibles fósiles y cuyas inversiones en renovables son testimoniales para su negocio. Es el caso, por ejemplo, de Naturgy en España.

Imagen de una refinería / Efe

2. Afirmaciones basadas en compensación de CO2. Las empresas argumentan que compensan sus emisiones invirtiendo en proyectos relacionados con el clima en otros lugares (por ejemplo, plantaciones forestales) y que son científicamente inválidas. Esta práctica, en la que incurren Energy, Yoigo o Jazztel, está prohibida por la normativa de empoderamiento de los consumidores, aseguran los denunciantes.

3. Afirmaciones sobre acciones de mitigación ambiental a futuro, con objetivos como emisiones netas cero y neutralidad climática, a pesar de seguir invirtiendo en la extracción y venta de combustibles fósiles. Este es el caso de TotalEnergies, ENGIE, Shell y EniPlenitude.

4. Afirmaciones comparativas engañosas que anuncian el gas como «limpio”, “sostenible”, adecuado para la “transición” o con menores emisiones de CO2 que otros combustibles fósiles. Estas afirmaciones no explican que el gas natural no solo emite CO2 al quemarse, sino también que su extracción, transporte, distribución y uso puede implicar fugas de metano, un gas de efecto invernadero muy potente y que puede tener un impacto climático similar o mayor que el carbón o el petróleo. Este es el caso de TotalEnergies, que anuncia el “gas natural” como «una fuente ecológica y ventajosa de energía”.

Ralentizar la transición e inflar precios

En su comunicado, los denunciantes aseguran que los proveedores de energía utilizan cada vez más el marketing ecológico para influir en las decisiones de los consumidores, ya que, cada vez son más los que quiere reducir su huella ecológica.

El 'greenwashing' lo invade todo / Agencias

Sin embargo, advierten, el lavado verde ralentiza la transición energética, al tiempo que permite a las empresas cobrar a los consumidores un sobreprecio por productos "verdes", lo que, a su vez, perjudica injustamente a las empresas que hacen esfuerzos sinceros de sostenibilidad.

La CE abre expediente a España por el ‘ecopostureo’

Precisamente, la Comisión Europea (CE) abrió a finales de mayo un expediente de infracción a España y otros diecinueve países de la UE por no adaptar su legislación nacional a las nuevas normas comunitarias contra el «ecopostureo».

El Ejecutivo comunitario ha indicado en una nota de prensa que «la directiva mejora la fiabilidad y la transparencia de las alegaciones ecológicas y de las etiquetas de sostenibilidad. Asimismo, anima a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles y evita la obsolescencia prematura y el ecopostureo (‘greenwashing’)».

La normativa europea garantiza también «que los consumidores tengan acceso a mejor información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos, así como sobre sus derechos legales de garantía», ha agregado la Comisión.

España tenía hasta finales de marzo para trasladar a sus leyes la nueva normativa europea contra el 'greenwashing', pero aún no lo ha hecho

Bruselas ha enviado a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia cartas de emplazamiento, que constituye el primer paso en el procedimiento comunitario de infracción.

Los Estados miembros tenían hasta el 27 de marzo de 2026 para transponer la directiva a su legislación nacional, pero los países citados aún no han adaptado completamente su normativa doméstica.

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Ahora disponen de dos meses para responder y notificar sus medidas completas de transposición a la Comisión, que en ausencia de una respuesta satisfactoria podría emitir un dictamen motivado, segundo paso en el procedimiento sancionador, que eventualmente podría terminar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).