Descubren que una nueva lluvia química invisible y tóxica cae continuamente sobre el planeta

Al igual que muchos medicamentos curan enfermedades, pero causan efectos secundarios, así parece suceder también con la recuperación de la capa de ozono de la atmósfera terrestre. Un estudio que ha causado gran sorpresa sugiere que los compuestos químicos introducidos para proteger y reparar la capa de ozono podrían haber creado, de forma involuntaria, un creciente problema de contaminación global totalmente inesperado.

Y es que algunas de las sustancias que reemplazaron a los compuestos que dañaban el ozono resultan ser ahora responsables de la propagación de grandes cantidades de un contaminante persistente por todo el planeta.

Los investigadores han descubierto que los refrigerantes y ciertos gases anestésicos han generado más de 335.000 toneladas de ácido trifluoroacético (TFA), un contaminante altamente persistente que se ha depositado en la superficie terrestre desde el año 2000. Este contaminante se encuentra ahora en todas partes, desde el agua de lluvia hasta el hielo del Ártico, y los científicos prevén que sus niveles sigan aumentando.

El ácido trifluoroacético (TFA) es un contaminante altamente persistente que se ha depositado en la superficie terrestre desde el año 2000 en ingentes cantidades

Investigadores de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) estiman que los compuestos químicos utilizados para reemplazar los peligrosos clorofluorocarbonados (CFC) y ciertos anestésicos han provocado la deposición de aproximadamente un tercio de millón de toneladas (335.500 toneladas) de ácido trifluoroacético (TFA) desde la atmósfera hacia la superficie terrestre entre los años 2000 y 2022.

Los sustitutos de los CFC para salvar la capa de ozono resultan ser contaminantes / Agencias

Además, los autores del hallazgo creen que el problema sigue en aumento. Dado que algunos de estos compuestos químicos permanecen en la atmósfera durante décadas, se prevé que la contaminación por TFA continúe incrementándose. Los científicos estiman que la producción anual de TFA proveniente de estas fuentes podría alcanzar su punto máximo entre 2025 y 2100.

¿Qué es el TFA y de dónde proviene?

El estudio, publicado en Geophysical Research Letters, utilizó modelos avanzados de "transporte químico" para monitorizar cómo los compuestos químicos se mueven a través de la atmósfera, reaccionan con otras sustancias y finalmente se depositan de nuevo en la Tierra.

Con este método, los investigadores calcularon la cantidad de TFA que se produce cuando los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los compuestos químicos utilizados en los anestésicos inhalatorios se descomponen en la atmósfera.

Los HCFC y HFC se han venido utilizado ampliamente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado en sustitución de los anteriores CFC. Si bien estos compuestos, conocidos como gases fluorados, se están eliminando gradualmente (de acuerdo con el Protocolo de Montreal y la posterior Enmienda de Kigali), sus concentraciones atmosféricas continúan aumentando.

El TFA forma parte de la gran familia de 'químicos eternos' o PFAS, un enorme grupo de contaminantes tóxicos y de gran persistencia

El TFA forma parte de una familia más amplia de sustancias químicas sintéticas denominadas sustancias perfluoradas y polifluoradas (PFAS). Las PFAS se conocen comúnmente como ‘químicos eternos’, debido a su altísima resistencia a la degradación y su capacidad para permanecer en el medio ambiente durante períodos extremadamente largos.

Efectos sobre el medio ambiente y la salud humana

Los científicos aún trabajan para comprender completamente los efectos a largo plazo del TFA. La Agencia Europea de Sustancias Químicas clasifica esta sustancia química como nociva para la vida acuática.

Los investigadores también han detectado TFA en sangre y orina humanas. Además, la Oficina Federal Alemana de Sustancias Químicas propuso recientemente clasificar el TFA como potencialmente tóxico para la reproducción humana.

Los compuestos usados en sistemas de refrigeración causaron el agujero de ozono / Agencias

Algunas agencias especializadas sostienen que los niveles ambientales actuales de este compuesto están por debajo de los umbrales considerados perjudiciales para la salud humana. Sin embargo, eso no disipa la preocupación de los científicos, ya que el TFA continúa acumulándose y puede ser extremadamente difícil de eliminar una vez que ingresa al medio ambiente. Esta creciente acumulación ha llevado a muchos expertos a pedir que el TFA se considere una posible amenaza para el planeta.

"Nuestro estudio demuestra que los sustitutos de los CFC probablemente sean la principal fuente atmosférica de TFA", afirmó Lucy Hart, investigadora de doctorado en la Universidad de Lancaster y autora principal del estudio. "Esto pone de relieve los riesgos más amplios que deben considerarse en la regulación al sustituir sustancias químicas nocivas como los CFC, que agotan la capa de ozono", añadió.

El hielo ártico revela la magnitud del problema

Uno de los hallazgos más impactantes del estudio se refiere al Ártico. El modelo indica que casi todo el TFA detectado allí proviene de sustancias químicas sustitutas de los CFC, a pesar de que la región se encuentra muy alejada de las principales fuentes de emisión.

El resultado pone de manifiesto la eficacia con la que estas sustancias químicas pueden viajar por todo el mundo.

Ubicación de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra / Agencias

"Las sustancias sustitutas de los CFC tienen una larga vida útil y pueden transportarse en la atmósfera desde su punto de emisión hasta regiones remotas como el Ártico, donde se descomponen para formar TFA", afirmó Lucy Hart.

Los nuevos refrigerantes podrían disparar el TFA

Pero los investigadores también identificaron una fuente creciente de TFA al margen de las regiones polares. Se trata del HFO-1234yf, un refrigerante comúnmente utilizado en los sistemas de aire acondicionado de vehículos, y que cada vez contribuye más a la emisión de TFA.

"Los HFO son la última generación de refrigerantes sintéticos comercializados como alternativas respetuosas con el clima a los HFC", afirmó el profesor Ryan Hossaini de la Universidad de Lancaster y coautor del estudio. "Se sabe que varios HFO generan TFA, y el creciente uso de estos compuestos químicos en el aire acondicionado de automóviles en Europa y otros lugares genera incertidumbre sobre los niveles futuros de TFA en nuestro medio ambiente".

El HFO-1234yf, un refrigerante comúnmente utilizado en los sistemas de aire acondicionado de vehículos, contribuye cada vez más a la emisión de TFA

"Es necesario abordar la contaminación ambiental por TFA, ya que está muy extendida, es altamente persistente y sus niveles van en aumento", añadió el profesor Hossaini.

Los científicos piden mayor control

Los investigadores afirman que estos hallazgos demuestran la necesidad de estudiar mejor la contaminación por TFA y sus posibles impactos.

"El aumento de los niveles de TFA procedentes de gases fluorados es alarmante. Si bien el uso de HFC se está reduciendo gradualmente, esta fuente de TFA persistirá durante décadas. Es urgente comprender otras fuentes de TFA y evaluar su impacto ambiental. Esto requiere un esfuerzo internacional coordinado, que incluya un monitoreo más exhaustivo de TFA en el Reino Unido y otros países", afirmó.

El aire acondicionado de los coches también emite TFA / Agencias

El profesor Cris Halsall, director del Centro Ambiental de Lancaster y coautor, señaló que ahora se sabe que el TFA proviene en realidad de una gama de sustancias mucho más amplia de fuentes de lo que se creía hasta ahora.

"Generalmente, hemos considerado el TFA como un producto de degradación derivado del uso de algunos pesticidas fluorados, pero es evidente que el TFA (una sustancia química muy persistente en el medio ambiente) surge del uso y la degradación de un amplio grupo de compuestos organofluorados, incluidos refrigerantes, disolventes, productos farmacéuticos y el grupo PFAS en general".

Stefan Reimann, coautor del estudio y cuyo equipo de investigación en Suiza monitoriza de cerca la abundancia atmosférica de gases fluorados formadores de TFA, afirmó que están apareciendo evidencias de una creciente contaminación en todo el mundo.

"En todas las regiones donde se dispone de mediciones de TFA, se observa un panorama consistente de concentraciones atmosféricas crecientes y deposición en la superficie terrestre”.

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"Este estudio es excepcional, ya que combina por primera vez todas las fuentes importantes de TFA atmosférico y tiene un enfoque global. Con el uso cada vez mayor de HFO, la acumulación de TFA en los cuerpos de agua podría aumentar, lo que hace que el monitoreo a largo plazo sea indispensable”, añadió.