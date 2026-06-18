Una especie de lapa amenazada logra frenar la ampliación del puerto de Melilla

Un pequeño gasterópodo de unos tres centímetros de diámetro acaba de erigirse en el inesperado adversario de un proyecto multimillonario para ampliar el puerto de Melilla, que podría naufragar por este hecho. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable para el proyecto de ampliación del puerto, a causa del impacto que provocaría sobre las poblaciones de Patella ferruginea, una especie catalogada en peligro de extinción.

La lapa ferruginosa, lapa ferrugínea o lapa herrumbrosa es un gasterópodo marino endémico del Mediterráneo occidental. Es considerada una de las especies de invertebrados más amenazadas de esta región geográfica.

La resolución ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ocho años después de haber sido solicitado el inicio de la tramitación de evaluación por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, promotor de esta obra, que contaba con un presupuesto cercano a los 300 millones de euros para ganar 25 hectáreas de terreno al mar.

Obra de grandes dimensiones

El proyecto contemplaba, además, un dique de abrigo de 2.400 metros de longitud para proteger esa nueva explanada y un dragado total estimado de 5.730.000 metros cúbicos con unas obras cuya duración se estimaba en cuatro años, informa Efe.

Ejemplar de 'Patella ferruginea' / Agencias

Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable por el “efecto negativo directo, acumulativo, sinérgico, permanente y a corto o medio plazo” que supondría este proyecto no solo sobre la población de Patella ferruginea, sino sobre la de otras dos especies vulnerables presentes en la zona, Dendropoma lebeche y Astroides calycularis.

En concreto, el Ministerio apunta que en la escollera del dique nordeste del puerto de Melilla hay 22.361 adultos la lapa ferrugínea, catalogada “en peligro de extinción”, lo que representa el 68,1 % de la población de Melilla y el 20,1 % de toda la población de la costa española.

A tenor de los estudios técnicos que figuran en el proyecto, la ampliación del puerto reduciría de forma permanente el oleaje (agitación) en un 70% y la velocidad de las corrientes en un 40%, lo que se une a la turbidez del agua, que superaría los umbrales tolerables para la especie durante y después de la construcción.

"Incompatible con su protección"

Estas circunstancias harían que la población de la lapa pasara de un estado de conservación favorable a uno desfavorable, “incompatible con el estatus de protección legal de la especie”, y desaparecería entre el 85 % y el 99 % de la población presente en la escollera, alrededor de 20.000 ejemplares, apunta el Ministerio.

La especie podría dar al traste con la ampliación proyectada / CSIC

“La ejecución del proyecto supondría un efecto negativo significativo permanente e irreversible sobre la población de Patella ferruginea”, agrega la resolución, por lo que el proyecto “no es compatible con los objetivos de estrategia de la demarcación marina del Estrecho y Alborán”.

Tras conocerse esta resolución, el consejero de Medio Ambiente de Melilla, Daniel Ventura, ha defendido, a preguntas de los periodistas, que la ciudad autónoma no tiene escasez de esta especie protegida, sino “un excedente”, y que, en otras obras realizadas, como el paseo de Horcas Coloradas, se ha conseguido incrementar el número de ejemplares.

Noticias relacionadas

“Las leyes habría que hacerlas un poco más con sentido común. Nosotros no tenemos problemas con la patella, nosotros producimos patella. Por lo tanto, son cosas que habría que cambiar y eso le corresponde al Gobierno de este país”, ha concluido Ventura.