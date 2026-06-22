Carrera contrarreloj para capturar el último rinoceronte de Borneo y evitar su extinción

El gobierno de Indonesia está tratando por todos los medios de capturar el último rinoceronte de Borneo que queda en estado salvaje, con el objetivo de preservar la especie mediante la fertilización in vitro, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Solo se conocen dos rinocerontes de Borneo (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni) en el mundo, ambas hembras: Pahu, que se halla en el santuario de rinocerontes de Kelian, en Indonesia, y Pari, que aún vive en libertad en la regencia de Kutai Kartanegara, en esta gran isla indonesia.

Los rinocerontes de Borneo son una subespecie de los rinocerontes de Sumatra, y las autoridades creen que su parentesco es suficiente para que puedan cruzarse y preservar parte de la herencia genética de la línea de Borneo.

Los expertos ya intentaron con anterioridad extraer óvulos de Pahu para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, Pahu tiene alrededor de 40 años y padece diversos problemas de salud, por lo que el proceso no ha tenido éxito hasta el momento, explicó Ari Wibawanto, director de la agencia provincial de conservación en Kalimantan Oriental, donde se encuentran Kelian y Kutai Kartanegara.

La última esperanza reside en Pari, que parece más joven que Pahu en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Los conservacionistas han dedicado meses a planificar su captura, instalando trampas de foso e incluso realizando ensayos para poder atraparlo.

"Realizamos varias simulaciones con reses de un tamaño similar al de Pari", declaró a la agencia AFP.

Operación arriesgada

El traslado de rinocerontes es un proceso arriesgado y, de hecho, han acabado en tragedia en anteriores ocasiones en Indonesia. El año pasado, un rinoceronte de Java murió poco después de un traslado, el primero de su especie en el mundo, aparentemente debido a problemas de salud preexistentes.

Y en 2016, una hembra de rinoceronte de Sumatra murió tras su reubicación debido a una herida sufrida previamente en una trampa de cazadores furtivos.

Las posibilidades de éxito son reducidas / mongobay

Wibawanto afirma que un equipo especializado ha estado trabajando para que su captura y traslado se desarrollen sin contratiempos. "Reforzamos nuestros procedimientos para asegurarnos de que no causen problemas técnicos, de salud ni de comportamiento, para que el animal no se estrese", explicó.

Una vez que sea capturada, Pari será trasladada por vía aérea a un centro de monitorización antes de la extracción de los óvulos.

"Los rinocerontes de Sumatra son más grandes que los de Borneo. Por lo tanto, si intentamos cruzarlos manualmente o mediante el apareamiento natural, es probable que no funcione correctamente", dijo Wibawanto.

"Tomamos óvulos del rinoceronte de Borneo. Los recolectamos y luego los fertilizamos con esperma del rinoceronte de Sumatra fuera del útero", añadió.

Rinocerontes de Sumatra / Agencias

Si la fertilización es exitosa, probablemente se recurriría a una madre sustituta para un embarazo más seguro, dijo Wibawanto a AFP.

El organismo de conservación también está considerando un programa de clonación mediante la recolección de muestras de piel y encías, agregó.

Se cree que existen menos de 50 individuos de cada especie de rinoceronte de Java y de Sumatra en estado salvaje, todos ellos en Indonesia, según la Fundación Internacional del Rinoceronte.

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