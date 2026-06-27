212 muertos: balance de la primera ola de calor en España

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) estima que durante la primera ola de calor del año, que arrancó el pasado domingo y remite este jueves, se han producido 212 muertes asociables a las altas temperaturas, siendo las comunidades del centro y norte las principales afectadas.

El día de mayor sobremortalidad fue este miércoles, que registró casi la mitad de los fallecimientos (95), mientras que el lunes y el martes, los más cálidos registrados en España para este mes desde al menos 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contabilizaron 38 y 66, respectivamente. El domingo fueron 13.

Se trata de datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables, señala a Efe Diana Gómez, científica del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) que gestiona esta herramienta que no mide muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo y las temperaturas.

"Subidón importante"

No obstante, los primeros datos revelan que «ha habido un subidón importante» estos cuatro últimos días de junio, mes que ha registrado provisionalmente 380 defunciones por altas temperaturas, más de la mitad (55 %) en la ola de calor que acaba este jueves.

Hombre refrescándose en una fuente / Levante EMV

Estas cifras se sumarían así a las del pasado mayo, en el que se han registrado 101 fallecimientos vinculados al calor extremo, la cifra más alta para este mes de toda la serie histórica.

Por comunidades autónomas, la curva de la sobremortalidad es más acusada en las del centro y norte: 43 en Cataluña, 32 en Castilla y León, 30 en País Vasco, 28 en Madrid, 18 en Andalucía, 13 en Navarra y Aragón, 11 en Castilla-La Mancha, 8 en la Comunidad Valenciana, 7 en Asturias, 5 en Galicia y 3 en Cantabria, Extremadura y La Rioja.

Las olas de calor cada vez llegan antes, advierten los expertos, y aunque todavía no existen resultados concluyentes, un estudio que está culminando el CNE sugiere que «cuanto antes comienzan, tienen más efecto en la mortalidad», ha avanzado Gómez.

Los mayores de 65, principales víctimas

También está constatado que el calor mata sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas; de hecho, 200 de las defunciones calculadas por el MoMo para este periodo se han dado en personas mayores de 65, sobre todo en las de más de 85, grupo que suma 148.

Las olas de calor están golpeando cada vez antes en España / Agencias

Otro récord que deja este mes de junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y además durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas en este mes.

El impacto de las noches tórridas sobre la mortalidad no lo mide el MoMo pero, según Gómez, «hay que ir trabajando en esa dirección», porque ya hay estudios que delatan la influencia del termómetro nocturno en la salud.

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Según una investigación publicada esta semana en la revista Nature Climate Change, encabezada por el Centro europeo de previsiones meteorológicas a medio plazo (Reino Unido), las temperaturas por la noche han aumentado más rápido incluso que las del día: las diez noches más cálidas de cada año se han calentado a un ritmo medio global de 0,32 grados por década, frente a los 0,27 grados de las diurnas.