Estas son las 48 banderas negras concedidas a playas y puntos costeros degradados de España

Ecologistas en Acción ha presentado su informe ‘Banderas Negras 2026’, un análisis detallado de los aproximadamente 8.000 kilómetros de litoral del Estado español que, como cada año desde 2005, destaca los principales casos de degradación ambiental.

En esta edición, la organización concede un total de 48 banderas negras (dos por cada provincia costera y ciudad autónoma: una por contaminación y otra por mala gestión), pero introduce un cambio de modelo al poner el foco en los datos de las amenazas y en las soluciones urgentes a través de la restauración ecológica.

El mapa de los impactos

El informe clasifica los impactos más graves que sufre la costa según su tipología. El análisis de las 48 banderas negras de este año revela que los fallos en el saneamiento y la presión urbanística son las mayores amenazas para el litoral.

En este mapa se puede consultar la ubicación de cada una de estas distinciones negativas.

Concretamente, se han otorgado 14 banderas por vertidos y deficiencias de depuración, que sigue siendo el problema más repetido debido a fallos graves en los sistemas de saneamiento.

Playa de Maro, en Málaga, una de las 'galardonadas' con bandera negra por problemas de vertidos / La Opinión de Málaga

Le siguen 9 banderas por afecciones a la biodiversidad y 8 banderas por la urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre.

El informe asigna 7 banderas por contaminación química, 4 banderas por la turistificación y masificación que degrada el entorno, 3 banderas por obras portuarias innecesarias o de defensa costera mal gestionadas, 2 banderas por la acumulación de basuras marinas y plásticos, y 1 bandera por daños al patrimonio histórico y cultural en el dominio público costero.

El puerto de Arrecife recibe una bandera negra por la masificación que provocan los cruceros en la ciudad, un problema que cada vez va a más, asegura el informe.

De la denuncia a la acción: 20 propuestas de restauración

Frente a un modelo que pone la costa al servicio de intereses económicos provocando la regresión de playas y la destrucción de humedales, Ecologistas en Acción ha incluido en esta edición 20 propuestas específicas de restauración ecológica.

El objetivo es revertir la pérdida de biodiversidad y mitigar los impactos del cambio climático mediante intervenciones activas o pasivas.

La ampliación del puerto de Valencia causará daños de todo tipo, afirman / Agencias

El documento detalla actuaciones urgentes clasificadas en varios bloques. Destaca la recuperación de diversos humedales y marismas del norte del país, como los de Asturias, Bizkaia y Gipuzkoa.

En cuanto a los sistemas dunares, resalta la propuesta para el cordón de la Playa Central de Isla Cristina en Huelva, que exige la retirada progresiva del paseo marítimo que lo fragmenta, además de intervenciones en Marbella y Punta Entinas en Almería.

El puerto de Arrecife recibe una bandera negra por la masificación de cruceros / La Provincia

El documento exige descontaminar urgentemente puntos críticos como Palomares, el complejo minero de Monte Neme y las marismas del Tinto en Huelva, que acumulan millones de toneladas de residuos.

Finalmente, en el ámbito de entornos portuarios y playas se denuncian los daños a las praderas de Posidonia oceanica por las ampliaciones de los puertos de Sagunto y Valencia, se pide la paralización del macroproyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito de Adeje en Tenerife y se reclama el control de la masificación en As Catedrais en Lugo.

Un horizonte clave: Septiembre de 2026

La publicación coincide con el plazo límite para que España envíe a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes del próximo 1 de septiembre.

Desde la organización ecologista señalan que este proceso representa una oportunidad histórica y exigen al Gobierno que incluya estas 20 propuestas en el plan definitivo.

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El portavoz de la organización, Lucas Barrero, ha recordado que la restauración funciona cuando existe voluntad política, poniendo como ejemplo el éxito de recuperación ambiental en La Pletera (Girona).

Fuente: Información