Campaña de voluntariado para rescatar pollos de pardela balear deslumbrados por la contaminación lumínica

La contaminación lumínica es uno de los principales enemigos del ‘virot’ o pardela balear, la amenazada ave cuyas principales colonias se encuentran en Baleares, sobre todo en las Pitiusas. El exceso de luz artificial desorienta a los ejemplares jóvenes, que caen al suelo y allí suelen morir en la mayoría de los casos. Por ello, la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife) ha puesta en marcha, hasta el próximo 15 de julio, una campaña urgente de voluntariado para colaborar en la detección y rescate de pollos de pardela balear deslumbrados por luces artificiales.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto ESTELA (Estrategia para la Eficiencia Lumínica y las Aves Marinas), en colaboración la Fundación Endesa que tiene como objetivo reducir el impacto de la iluminación artificial sobre las aves marinas en Baleares a través de acciones de conservación, generación de conocimiento y sensibilización social.

Las personas interesadas en participar en esta campaña pueden inscribirse a través del formulario que figura en este enlace.

“Durante este periodo, los ‘virots’ juveniles abandonan sus colonias de cría y realizan sus primeros vuelos hacia el mar. La iluminación artificial puede atraerlos hacia tierra firme y provocar que caigan al suelo, donde quedan expuestos a atropellos, depredación, golpes contra infraestructuras, agotamiento o inanición”, afirma SEO en un comunicado.

Un pollo de pardela balear / Paulo Lago/SEO

Por este y otros motivos, la pardela balear, catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y “en peligro crítico” a nivel mundial según la UICN, afronta un momento especialmente delicado, ya que Baleares es el único lugar del mundo donde se reproduce.

Llamamiento a la ciudadanía

Dicha entidad recuerda que la colaboración ciudadana es clave para el éxito de la campaña. Cualquier persona que encuentre una pardela caída o desorientada debe:

Recogerla con cuidado , utilizando una caja de cartón ventilada.

, utilizando una caja de cartón ventilada. Mantenerla en un lugar tranquilo, oscuro y seguro.

y seguro. No darle comida ni agua, ni intentar liberarla por cuenta propia.

ni intentar liberarla por cuenta propia. Contactar inmediatamente con el 112 o con los servicios competentes de recuperación de fauna.

Aunque el ave parezca sana, puede presentar agotamiento, deshidratación, golpes o lesiones internas, por lo que debe ser revisada por personal especializado antes de su liberación.

La contaminación lumínica desorienta a las aves marinas / Pinterest

Formas de colaborar

Las personas voluntarias podrán apoyar la campaña mediante la búsqueda de ejemplares caídos en zonas sensibles, especialmente en áreas próximas a colonias de cría, puntos con antecedentes de deslumbramientos y entornos con elevada iluminación artificial.

Estas labores se realizarán siguiendo las indicaciones de SEO/BirdLife y en coordinación con los servicios competentes de recuperación de fauna. La información recopilada durante la campaña permitirá mejorar el conocimiento de los puntos de caída y orientar futuras medidas de prevención.

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El proyecto también contempla actuaciones relacionadas con la pardela cenicienta mediterránea, aunque la fase actual se centra en la pardela balear, de acuerdo con su fenología reproductora.

Fuente: Información