Esta es la única y simpática especie de gato que vive en el desierto

El gato de las arenas (Felis margarita) es uno de los gatos más desconocidos del planeta. Es el único que vive en auténticos desiertos y ello, junto a su carácter esquivo, hace de él una especie prácticamente ignorada. Y, sin embargo, es uno de los felinos de apariencia más simpática de todos, como se puede apreciar en el video que grabó un naturalista libio y que es el primero que se ha podido grabar en el Sáhara mostrando a esta especie.

Todo comenzó en 2017, cuando el fotógrafo de naturaleza libio Mohammed Almuntasir recorría las dunas del suroeste de Libia. Allí grabó a un pequeño felino de color arena cavando un pequeño refugio para guarecerse de sol. Sin ser consciente de la importancia del hallazgo, publicó el vídeo en YouTube y continuó con su trabajo.

“Cuando lo publiqué, nadie creyó que hubiera sido grabado en Libia”, recuerda Almuntasir. Durante años, muchos dudaron de que las imágenes hubieran sido registradas realmente en el país, aunque él siempre defendió que el gato de las arenas habitaba distintos puntos del desierto libio.

Con el paso del tiempo, la grabación llamó la atención de varios investigadores, entre ellos el zoólogo Firas Hayder, especializado en pequeños carnívoros. Tras ponerse en contacto con Almuntasir, ambos comenzaron una colaboración que se prolongó durante ocho años y permitió documentar de forma sistemática la presencia de la especie.

Durante ese tiempo, el fotógrafo aprendió técnicas de investigación de campo, registró las coordenadas de cada avistamiento y recopiló información de comunidades tuareg y cazadores locales, que conocen bien el desierto. En algunas expediciones llegaron incluso a seguir huellas durante varios días hasta localizar las madrigueras del animal.

El “fantasma del desierto”

El trabajo culminó con un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista Journal of Arid Environments, que confirmó la presencia del gato de las arenas en trece puntos del Sáhara libio.

Quince de los 36 avistamientos registrados se concentraron en el valle de Wadi Armet, lo que lleva a los investigadores a pensar que esta zona podría ser uno de los principales refugios de la especie.

El gato de las arenas es el único que vive en los desiertos / wikimedia

Con un tamaño similar al de un gato doméstico y un pelaje que se confunde con la arena, el gato de las arenas es el único felino adaptado por completo a la vida en el desierto. Su extraordinario camuflaje le ha valido el sobrenombre de “fantasma del desierto”, ya que resulta muy difícil de localizar incluso para los especialistas.

Los investigadores también documentaron varios casos de ejemplares capturados para venderlos como mascotas y otros que murieron accidentalmente durante actividades de caza.

Dos ejemplares de la especie / Pinterest

Es el miembro más pequeño del género Felis junto con el gato patinegro (Felis nigripes). Apenas alcanza los 50 cm de longitud en cabeza y cuerpo, a los que hay que sumar otros 30 de cola. Los machos más grandes no llegan a los 3,5 kg de peso.

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La cabeza es notablemente ancha, algo que lo hace inconfundible con otras especies similares, y las orejas son muy amplias. Esto mejora tanto su audición como la pérdida del exceso de calor a través de ellas (una técnica común entre los pequeños mamíferos desérticos como la liebre de California, el zorro kit o el fenec).

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