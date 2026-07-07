La restauración ecológica del mar funciona: 8.000 corales, gorgonias y esponjas reintroducidos en Cataluña

Las gorgonias, esponjas o corales que, de forma involuntaria, arrancan las redes de los pescadores mientras faenan, pueden ser reintroducidos en su hábitat para que vuelvan a la vida y reducir así el impacto que sufren estos organismos, fundamentales para la biodiversidad marina. Esto es lo que hace el proyecto Life Ecorest frente a las costas de Barcelona y Girona, en colaboración con las cofradías de pescadores. Los resultados demuestran que esta acción de restauración ecológica funciona. Son ya 8.000 los corales, gorgonias y esponjas restituidos a su hábitat natural desde 2022. Y, además, con un elevado grado de supervivencia.

La quinta campaña oceanográfica del proyecto Life Ecorest ha confirmado avances significativos en la restauración de hábitats profundos en Cataluña. La iniciativa, coordinada por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) con la participación del sector pesquero, tiene como objetivo recuperar cerca de 30.000 hectáreas de ecosistemas vulnerables mediante la reintroducción de estos organismos marinos.

Desenredarlos y ponerlos en acuarios controlados

Los corales o esponjas que quedan enredados en las artes de pesca son cuidadosamente separados y colocados luego en acuarios situados en diferentes puertos para que, mediante un cuidadoso procedimiento, se mantengan en condiciones óptimas hasta que son devueltos al mar.

Durante tres semanas de trabajo en el litoral de Barcelona y Girona, el equipo científico efectuó este año el seguimiento de los organismos reintroducidos en campañas anteriores, al objeto de evaluar la supervivencia, el crecimiento, la capacidad reproductiva y su papel en la recuperación de la biodiversidad.

Los resultados son alentadores. Las inspecciones realizadas demuestran que ha comenzado la recuperación de diversos enclaves, especialmente en dos zonas de exclusión a la pesca frente al litoral de Barcelona. También se han identificado individuos procedentes de la primera campaña (2022) que presentan una tasa de supervivencia estimada superior al 90%, lo que desvela la eficacia de las acciones de restauración.

Efecto 'guardería'

Uno de los aspectos más relevantes observados es el efecto ecológico de “guardería” que generan estas estructuras: las gorgonias y corales restaurados favorecen la presencia de huevos, larvas y peces juveniles, evidenciado su papel clave como foco de biodiversidad.

Gorgonias restauradas en el programa Ecorest / ICM-CSIC

Sin embargo, también se han detectado interacciones biológicas complejas, como la puesta de huevos de pintarrojas, un tiburón de pequeñas dimensiones, sobre algunas gorgonias, que en ciertos casos puede comprometer la supervivencia de las colonias al cubrir completamente las estructuras y limitar su alimentación.

“Cuando se recuperan estructuras tridimensionales en estos fondos marinos, se genera un efecto de oasis que atrae a una gran variedad de especies y reactiva procesos ecológicos esenciales”, explica Jordi Grinyó, coordinador del proyecto Life Ecorest. Según el investigador, la presencia simultánea de huevos en diferentes estados en la misma colonia confirma el uso continuado de estos hábitats restaurados.

La campaña también ha incorporado nuevas técnicas de restauración. Se han criado esponjas en condiciones controladas en los acuarios del ICM-CSIC para evaluar su viabilidad antes de la reintroducción. Estas esponjas han sido instaladas en plataformas que se envían al fondo de mar y que van equipadas con cámaras submarinas para monitorizar el crecimiento y la supervivencia.

Cinco campañas consecutivas

El proyecto ha desarrollado hasta ahora cinco campañas oceanográficas (2022-2025) basadas en la restauración activa y el seguimiento continuado de los organismos. Las reintroducciones se llevan a cabo mediante la técnica del Bádminton, que permite fijar los organismos a cantos rodados para garantizar una correcta llegada y colocación en el fondo marino.

Un coral atrapado en una red durante labores de pesca / ICM-CSIC

La iniciativa combina investigación científica, conservación y participación del sector pesquero, que colabora activamente en la recuperación, custodia y retorno de los organismos al mar. Este trabajo conjunto ha permitido hasta ahora recuperar y reintroducir más de 8.000 organismos.

Noticias relacionadas

El proyecto LIFE ECOREST, activo hasta el 2027, cuenta con la participación de la Universidad de Barcelona, la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Girona, la Fundación Biodiversidad del MITECO y WWF España, con financiación del programa LIFE de la Unión Europea.

Fuente: Información