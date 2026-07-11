Un alga de toxicidad nunca vista mata a cientos de miles de animales en Australia

El año pasado, un episodio de mortalidad masiva acabó con cientos de miles de animales marinos, incluyendo peces, mamíferos, invertebrados y aves, en el sur de Australia. Los científicos han averiguado ahora que ello se debió a un alga excepcionalmente tóxica que amenaza no solo con causar una catástrofe ecológica, sino que también es vista con preocupación por el sector turístico, por los estragos que puede causar en esta industria.

En marzo del año pasado, una extraña espuma apareció en las playas del sur de Australia, coincidiendo con la muerte de miles de peces y síntomas de malestar también entre numerosos surfistas, muchos de los cuales sufrían tos, dolor de garganta y visión borrosa.

La espuma cubrió vastas extensiones de la playa de Waitpinga, situada a unos 15 kilómetros al suroeste de Victor Harbour, causando la muerte de caballitos de mar, peces y pulpos, entre otros organismos marinos.

La aparición de una misteriosa espuma fue la primera señal de la mortandad / Agencias

La proliferación de algas, que duró varios meses, tuvo un inmenso impacto ambiental, económico y en la salud pública en el sur de Australia.

Sin embargo, no ha sido hasta mucho después que los investigadores han descubierto que la mortandad fue causada por neurotoxinas de la microalga Karenia cristata.

Gran toxicidad

El estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, donde se dan a conocer los resultados, revela que esta alga tiene efectos tóxicos más fuertes que cualquier otra floración de algas nocivas estudiada hasta la fecha.

Los investigadores realizaron experimentos con cepas de Karenia cristata cultivadas en laboratorio para evaluar hasta dónde llegaba su toxicidad.

«En el laboratorio, la Karenia cristata resultó ser altamente tóxica incluso en concentraciones celulares muy bajas», afirmó Shauna Murray, autora principal del estudio de la Universidad Tecnológica de Sídney.

La 'Karenia cristata', en imágenes al microscopio / Agencias

«Nuestros resultados coinciden con los periodos de mortalidad masiva de animales marinos ocurridos en 2025 y 2026 y con las concentraciones ambientales reales de Karenia cristata presentes en ese momento. Descubrimos que la Karenia cristata es un orden de magnitud más tóxica que la siguiente microalga más tóxica estudiada hasta la fecha», agregó.

"Consecuencias internacionales"

Los investigadores advirtieron que este hallazgo tiene «consecuencias internacionales», pues casos parecidos pueden ocurrir en otras partes del planeta.

Según explicaron, otras especies de Karenia productoras de brevetoxinas de aguas frías podrían proliferar en cualquier lugar con condiciones costeras similares. «Hasta ahora, la Karenia brevis de aguas cálidas, que solo se encuentra en el sureste de Estados Unidos y también produce brevetoxinas, se consideraba la especie de floración algal marina más devastadora en términos de sus impactos ambientales, económicos y sociales», declaró Murray.

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«La floración algal tóxica en Australia Meridional aún no ha desaparecido por completo, 15 meses después de su inicio», añadió. «Ahora necesitamos investigar a fondo los factores que provocan el crecimiento de Karenia y comprender sus mecanismos de toxicidad».

Fuente: Información