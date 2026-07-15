Un mundo de fascinantes y desconocidas criaturas aparece en las profundidades del Atlántico

Bajo el océano Atlántico, allí donde se encuentran las dos grandes placas tectónicas, se oculta un verdadero laberinto de fracturas geológicas, donde la corteza terrestre está en permanente transformación. Se trata de un ambiente que depara numerosas sorpresas a los científicos, que en una nueva serie de inmersiones han descubierto un fascinante mundo de criaturas extrañas.

Utilizando dos vehículos submarinos teledirigidos desde la cubierta del buque de investigación Falkor, un equipo liderado por el científico marino Aaron Micallef, del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey en California (EEUU), ha grabado maravillas que no habían sido vistas con anterioridad.

"Incluso en el océano Atlántico, donde los límites de las placas vienen siendo estudiados durante décadas, todavía hay lugares donde se puede descubrir algo completamente nuevo. Esta expedición demostró que, en uno de los rincones más remotos del océano, nuestro planeta permanece vivo, dinámico y lleno de sorpresas", afirma Micallef en declaraciones a ScienceAlert.

La llamada zona de calmas ecuatoriales abarca aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados del lecho marino del Atlántico. Atraviesa la Dorsal Mesoatlántica, parte de la cadena montañosa más larga del mundo, descendiendo miles de metros hacia la zona abisal.

Un laboratorio natural

Como ocurre con la mayor parte del océano profundo, la región ha sido poco explorada. Sin embargo, debido a que atraviesa la Dorsal Mesoatlántica, ofrece un laboratorio natural ideal para estudiar los procesos geológicos que dan forma a lo que es la cadena montañosa más larga de la Tierra.

El equipo descubrió no uno, sino dos campos hidrotermales nunca antes vistos, a una profundidad de casi 4.000 metros. Se trata de lugares donde el calor y los compuestos químicos se filtran desde el interior de la Tierra hacia el océano, creando oasis de vida, mucho más allá del alcance de la luz solar.

Y, lo que es aún más fascinante, ambos parecen ser fuentes hidrotermales relacionadas con la serpentinización, una reacción química entre el agua de mar y la roca ígnea peridotita que produce hidrógeno y otros compuestos químicos reducidos que alimentan los ecosistemas microbianos de las profundidades marinas.

Un estallido de vida

Estas chimeneas hidrotermales rebosan vida: enjambres de camarones, cangrejos fantasmales y delicadas anémonas que agitan sus tentáculos con la corriente, mientras el calor emana de las chimeneas donde se posan.

Uno de los curiosos peces observados, que se apoyan en el suelo con una especie de patas / ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Entre los hallazgos más destacados figura el primer avistamiento de un tipo particular de pez de ojos de barril que vive en la penumbra, a cientos o miles de metros de profundidad.

El pez, avistado a 710 metros, pertenece a la especie Winteria telescopa, que nunca antes había sido filmada en su hábitat natural, según el Instituto Oceanográfico Schmidt.

El pez de ojos de barril / ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Los peces de ojos tubulares son conocidos por su peculiar disposición ocular, que consiste en dos ojos telescópicos con lentes fotosensibles, todos encerrados dentro de la cúpula transparente y llena de líquido de su cabeza.

Las criaturas viven en un ambiente especial creado por la singular geología de la zona / ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Esta cúpula frontal es muy delicada y se rompe cuando el pez es sacado del agua. Durante mucho tiempo, los científicos ni siquiera sabían de su existencia.

A una profundidad mucho mayor, de 3.634 metros, los investigadores tuvieron dos encuentros con uno de los habitantes más misteriosos de las profundidades: el calamar de aleta grande, perteneciente al género Magnapinna.

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«Llegamos buscando chimeneas hidrotermales, fallas y montes submarinos. Nos vamos con algo aún más valioso: una comprensión más profunda de los ecosistemas en una de las regiones menos exploradas del océano Atlántico», afirma la científica marina Paula Zapata Ramírez, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia.

Fuente: Información