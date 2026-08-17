Se dispara el número de buques que navegan por el Ártico debido al derretimiento causado por el cambio climático

El océano Ártico, habitualmente vedado como ruta de transporte marítimo por la presencia de hielo marino, está viendo cómo cada vez más buques están atravesándolo. Debido al acelerado derretimiento que sufre, son cada día más las empresas que se aventuran a enviar sus barcos con mercancías y productos de todo tipo. De hecho, está surgiendo una nueva ruta marítima en toda regla. Ello supone una evidencia de hasta dónde está llegando el deshielo causado por el cambio climático y, al mismo tiempo, puede significar un aumento de las emisiones en el Ártico.

Un buque portacontenedores chino zarpó este fin de semana rumbo a Europa a través del Ártico, con la intención de implantar un nuevo servicio semanal, lo que supondrá la presencia habitual de barcos de esta naviera, que se sumarán a otros que ya han empezado a transitar de forma periódica por la zona. Es una ruta que reduce a la mitad el tiempo de navegación respecto a las habitualmente utilizadas, pero que, según advierten las entidades medioambientales, podría acelerar el deshielo polar.

El 'Dubai Tower', buque que está cruzando el Ártico desde China hasta Gran Bretaña / AFP

El ‘Dubai Tower’ partió del puerto oriental de Ningbo (segunda ciudad más importante de la provincia china de Zhijiang) el sábado por la noche, rumbo al norte, donde atravesará el estrecho de Bering y luego girará hacia el oeste a través de las gélidas aguas de la costa norte de Rusia.

Se espera que llegue a Felixstowe, en el Reino Unido, el 7 de septiembre, con escalas en Hamburgo, Alemania, y Gdynia, Polonia, esa misma semana, según un itinerario publicado por Sea Legend, informa la agencia AFP.

Una ruta más corta y más segura

La Ruta Marítima del Norte de China a Europa es considerablemente más corta que la ruta a través del Canal de Suez y permite a los buques evitar el Mar Rojo, donde el transporte marítimo se ve envuelto en constantes peligros por la escalada bélica de la zona, con ataques de los hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Además de una mayor seguridad por la ausencia de conflictos, la ruta ártica permite ahorrar grandes cantidades de combustible a las empresas.

El derretimiento del Ártico permite implantar nuevas rutas de navegación / Agencias

Sin embargo, esta ruta solo es accesible durante la época del año en que el hielo se ha derretido lo suficiente como para permitir el tránsito sin rompehielos. Pero esta época sin hielo es cada vez más prolongada, debido al calentamiento global. El Ártico es la zona del planeta que se está calentando más rápido, entre el triple y cuádruple que el resto del globo, según los últimos estudios.

23 buques en el Ártico el año pasado

Otras navieras ya han empezado a navegar por el Ártico, y fue la danesa Maersk la primera en hacerlo en 2018. De hecho, el año pasado, 23 buques portacontenedores transitaron por esta ruta del Ártico, frente a los 15 de 2024, según un análisis de la aseguradora comercial Allianz Commercial.

Pero lo que son ventajas para las empresas navieras pueden ser riesgos para el precario equilibrio climático del planeta. Grupos ecologistas han advertido de que el creciente número de buques que transitan por la Ruta Marítima del Norte podría acelerar la pérdida de hielo marino en el Ártico, agravando las consecuencias que ello tiene para todo el planeta.

La ruta ártica reduce a la mitad la duración de las travesías por los trayectos habituales / Agencias

Las principales navieras occidentales, como la francesa CMA CGM, la suiza MSC y la alemana Hapag-Lloyd, se han comprometido a "evitar las rutas de transbordo en el Ártico".

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo hay barcos de tipo comercial navegando en esta parte del mundo, pues cada vez son más los cruceros turísticos que se internan en el Ártico.

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Sin embargo, los expertos afirman que el Ártico podría convertirse en una importante ruta comercial en un futuro cercano, especialmente para China, que ha presentado planes para un mayor acceso a la región a través de una "Ruta de la Seda Polar".

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