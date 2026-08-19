Amazonía brasileña: Lula logra frenar la deforestación, pero una sentencia permite aumentar la tala masiva

El ritmo de deforestación en Brasil sigue reduciéndose de forma notable, según los últimos datos del pasado mes de julio. Las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil muestran que la superficie de selva amazónica en peligro de deforestación pasó de 4.495 kilómetros cuadrados en 2025 a 2.874 kilómetros cuadrados en 2026, más de un tercio menos que un año atrás.

Los datos del sistema DETER (Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real) se miden durante los 12 meses comprendidos entre agosto de 2025 y julio de 2026. Portavoces del INPE señalaron que las cifras ahora conocidas aumentan la probabilidad de que Brasil registre una caída récord en las tasas de deforestación cuando se publiquen los datos finales en los próximos meses. De momento, estas cifras son las más bajas desde 2016, año en que comenzó la serie actual de DETER.

Los datos se han refinado usando el sistema PRODES del INPE, mucho más preciso y con mayor resolución que el DETER.

La deforestación aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero / WWF

Durante el tercer mandato del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la superficie bajo alerta en la Amazonía alcanzó los 19.642 km², una reducción del 41% con respecto al periodo 2019-2022, un área equivalente al tamaño de Bélgica.

Más árboles, menos emisiones

Esta reducción es de la máxima importancia, puesto que la mitad de las emisiones de carbono de Brasil provienen precisamente de la deforestación. Según el Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGES), una iniciativa de la ONG brasileña Observatório do Clima, la reducción de la deforestación evitó la liberación de una cantidad de CO2 equivalente a las emisiones brutas totales de Brasil en un año.

Marco Astrini, secretario ejecutivo del Observatório do Clima, declaró: «Las cifras presentadas hoy son históricas, resultado de políticas serias de protección ambiental, y demuestran que es totalmente posible cumplir el compromiso asumido por el país de lograr la deforestación cero y revertirla para 2030».

«La reducción de las tasas de deforestación es el mayor legado ambiental del gobierno de Lula y una de las mayores contribuciones a la agenda climática en los últimos años», añadió.

Preocupante sentencia

Pero no todo son buenas noticias en la Amazonía brasileña. Otra reciente noticia demuestra que persisten graves amenazas. El Tribunal Supremo de Brasil respaldó el pasado miércoles la ley adoptada el año pasado por el estado Mato Grosso, que revocó los beneficios fiscales que tenían las empresas agroganaderas que se habían acogido a la moratoria voluntaria de soja creada por el Gobierno. Esta moratoria permitió durante 20 años reducir casi totalmente la deforestación debido al cultivo de soja.

Cultivo industrial de soja para la ganadería, gran problema para la Amazonía y causa de deforestación / Efe

Esta ley aprobada en Mato Grosso, el principal estado productor de soja, provocó que importantes comerciantes de granos, incluidas las empresas estadounidenses ADM y Cargill, así como la china Cofco, se retiraran en enero de la citada moratoria.

Brasil es el mayor productor mundial de soja, y la moratoria, un histórico acuerdo alcanzado en 2006 después de numerosas dificultades, prohíbía a las empresas participantes comprar soja cultivada en tierras deforestadas después de julio de 2008.

Diversas investigaciones han demostrado que esta iniciativa voluntaria fue eficaz para reducir la deforestación del Amazonas, la selva tropical más grande del mundo.

En el caso ante la Corte Suprema, los agricultores brasileños impugnaron la moratoria, alegando que les imponía restricciones injustas. La ley brasileña permite a muchos propietarios de tierras deforestar el 20% de sus propiedades, mientras que la moratoria prohibía cualquier deforestación posterior a 2008.

El grupo brasileño de procesadores de soja Abiove celebró el fallo en un comunicado el miércoles, afirmando que eliminaba la incertidumbre jurídica. El presidente del grupo, Andre Nassar, declaró que era improbable que los miembros se volvieran a sumar a la moratoria.

Ganadería industrial en la Amazonía brasileña / Shutterstock

Cristiane Mazzetti, de la organización ecologista Greenpeace, afirmó que la decisión del tribunal representa "un revés que, a medio plazo, podría revertir la tendencia positiva de reducción de la deforestación en la Amazonía".

La decisión del tribunal genera incertidumbre en torno a la iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lanzada en 2023, para detener la deforestación de la Amazonía para 2030.

En un estudio publicado en julio, investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Brasil y otras organizaciones descubrieron que la moratoria contribuyó a reducir la deforestación directa de la Amazonía para la producción de soja a "casi cero" y a disminuir la deforestación en zonas vulnerables a la expansión de la soja en un 35% durante su primera década.

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Estimaron que poner fin a la moratoria resultaría, durante la próxima década, en una deforestación adicional de 1,4 millones de hectáreas y generaría alrededor de 745 millones de toneladas métricas de emisiones adicionales de gases de efecto invernadero, lo que equivale aproximadamente a las emisiones anuales de Canadá.

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