El aguilucho cenizo, en caída libre en España: ha perdido el 70% de su población en 30 años

El aguilucho cenizo, una de las rapaces más características de nuestros campos, atraviesa una situación más preocupante de lo que se pensaba. El último número de la revista Ardeola, la publicación científica de SEO/BirdLife, publica un estudio basado en más de tres décadas de seguimiento que revela que la capacidad de esta especie para sacar sus pollos adelante ha empeorado de forma continuada, lo que explica el descenso poblacional detectado en los últimos años y anticipa un futuro aún más negativo. España alberga la mayor población reproductora de la especie de toda la Unión Europea, por lo que su declive tiene implicaciones a nivel continental.

La investigación, basada en el análisis de datos procedentes de más de 20.000 nidos, monitorizados en todo el país entre 1987 y 2023 por parte de administraciones regionales y ONG de conservación, muestra una caída clara y persistente en la productividad de la especie, es decir, en el número de pollos que logra volar cada pareja reproductora. Este descenso no parece deberse a que los pollos nazcan en peor estado o haya menos alimento disponible, sino a que cada vez más nidos fracasan antes de que los pollos lleguen a volar.

Los nidos no tienen éxito

“En otras palabras, cuando los nidos tienen éxito, el número de pollos que salen adelante se mantiene estable. El problema es que ahora muchos más nidos no llegan a ese punto. Este aumento del fracaso reproductor podría estar relacionado con cambios en las prácticas agrícolas, especialmente con cosechas cada vez más tempranas y rápidas, que destruyen nidos o dejan a los pollos expuestos a depredadores y a condiciones adversas”, afirma SEO en un comunicado.

El aguilucho cenizo está en situación muy preocupante / Jorge Remacha

El estudio, a cargo de un grupo de investigación del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y de SEO/BirdLife, va más allá del diagnóstico y utiliza modelos demográficos para proyectar la evolución futura de la población. Los resultados son contundentes: por un lado, el modelo reproduce con bastante precisión la caída observada entre 2006 y 2017, cuando la población descendió en torno a un 25–27%. Por otro, las proyecciones indican que, de mantenerse las condiciones actuales, la población podría reducirse en torno a un 59% adicional en los próximos 18 años.

Caída del 70%

En conjunto, esto supondría una reducción superior al 70% en apenas tres décadas, una magnitud que sitúa a la especie en una categoría de riesgo mucho mayor de la que tiene actualmente. “Así, y de acuerdo con los criterios internacionales de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), estos resultados justificarían su reclasificación de ‘Vulnerable’ a ‘En Peligro’, lo que implicaría mayores obligaciones legales y de gestión para las administraciones”, añade la entidad.

Distribución de la especie en España / SEO/Birdlife

Los autores del estudio señalan que, a pesar de los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo desde hace años —como la protección de nidos durante la cosecha—, los datos indican que estas medidas ya no son suficientes para revertir la tendencia. El avance de las cosechas y otros factores asociados a la intensificación agrícola, así como el cambio climático que conduce a mayores temperaturas durante el periodo reproductor, reducen la eficacia de las medidas tradicionales de conservación, especialmente cuando los nidos aún tienen huevos o pollos muy pequeños.

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Una rapaz muy ligada al hombre Pocas rapaces hay tan ligadas a las actividades humanas como el grácil aguilucho cenizo, una especie que, en nuestro territorio, depende estrechamente de las grandes extensiones cultivadas de trigo y cebada, donde instala los nidos. A cambio de alojarse en los cultivos del hombre, el aguilucho cenizo elimina ingentes cantidades de topillos, ratones, langostas y aves granívoras, que constituyen sus presas habituales. El aguilucho cenizo es una rapaz de mediano tamaño y formas particularmente esbeltas, se caracteriza por poseer unas alas largas, estrechas y relativamente puntiagudas, cola muy larga y tarsos de gran longitud. En comparación con el aguilucho pálido, que es ligeramente mayor, resulta más grácil y estilizado. En España, en el último censo se estimaron unas 5.000 parejas reproductoras (III Atlas de las aves en época de reproducción en España, 2022), de los que cerca del 40% se hallaron en Castilla y León. Otras comunidades con importantes poblaciones son Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Este censo reflejó una disminución de cerca del 24% con relación al anterior (2006).

En este contexto, mejorar el éxito reproductor del aguilucho cenizo se convierte en una prioridad clave para garantizar su supervivencia. Sin cambios en la forma de gestionar los cultivos y sin un impulso decidido a su conservación, esta especie emblemática de nuestros campos podría seguir desapareciendo de forma silenciosa en las próximas décadas.

Fuente: Información