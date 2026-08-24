Cumbre mundial para frenar la desertificación y la degradación del suelo

La tierra, el suelo que pisamos, es un elemento fundamental para la supervivencia de la humanidad. De su salud y buen estado dependen no solo los cultivos, sino el clima, la biodiversidad y otros eslabones de la compleja cadena de la vida. Sin embargo, el suelo del planeta está cada vez más degradado y ello causa una serie de efectos en cascada que amenazan al ser humano. Desde el pasado día 17, delegados de 179 países permanecen reunidos en Mongolia para tratar de frenar esta degradación.

El hecho del que parten las negociaciones es preocupante: el 40% de las tierras del planeta están degradadas de una forma u otra, lo cual amenaza su capacidad para sostener ecosistemas saludables y actividades necesarias para el ser humano. Hay que tener en cuenta que el 70% de la superficie terrestre del planeta es habitable para las personas; el resto son lugares tan extremos que es casi imposible vivir allí. Y, sin embargo, de esa parte habitable una buena proporción está en fase de deterioro acelerado.

La cumbre trata de frenar la creciente desertificación / Agencias

Los motivos son varios, empezando por el cambio climático que está desertificando amplias extensiones, la explotación de cultivos industriales totalmente insostenibles, la urbanización y otras actividades humanas, que disparan las sequías y la desertificación.

Bajo el impulso de la ONU

La capital mongola, Ulan Bator, acoge hasta principios de septiembre la 17ª Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, en inglés), que entró en vigor en 1996. Además de sus 197 países integrantes, la convención reúne a cientos de organizaciones y comunidades.

La financiación de los planes de acción de la UNCCD es uno de los ejes de esta cumbre, de cuyos resultados depende el futuro de millones de personas que viven en lugares afectados por la erosión, las sequías y otras formas de deterioro del suelo. De hecho, según las estimaciones oficiales, casi 3.500 millones de personas se ven afectadas por la degradación de la tierra, con la consiguiente pérdida de ingresos y fuentes de alimentación.

Además, este impacto es más intenso en países de renta media y baja, que dependen a veces de forma exclusivo de actividades relacionadas con el suelo.

Sesión de trabajo durante la COP del suelo / ONU

Un ejemplo es el propio país anfitrión, Mongolia, donde, según informa Euronews, el coste de producir una barra de pan se ha triplicado en apenas una década. Es uno de los países más afectados por este fenómeno.

Diversidad de acciones y estrategias

Los expertos señalan que no existe una única solución contra la desertificación. Cada país y cada región está adoptando estrategias distintas contra la sequía y la pérdida de fertilidad del suelo. En todo caso, la restauración de tierras mediante agricultura ecológica, recuperación de ecosistemas dañados y otras iniciativas similares, respaldadas con la inversión necesaria, pueden hacer que se recupere el dinero invertido y restablecer el equilibrio perdido.

En este sentido, los países integrantes de la COP se han comprometido a restaurar 1.000 millones de hectáreas de aquí a 2030 y más de 70 naciones han presentado planes concretos de gestión contra la sequía. “Más de 100 países quieren traducir sus planes sobre la tierra en proyectos concretos, proyectos invertibles con un potencial de 2.000 millones de dólares. Más de 300 empresas ya colaboran con nosotros aquí”, señaló la secretaria ejecutiva de la UNCCD, Yasmine Fouad, en declaraciones a Euronews.

Mongolia, país que acoge la cumbre, es ejemplo del avance de la desertificación / Pixabay

Numerosas empresas participan en la conferencia con el objetivo de movilizar financiación privada. Solo Mongolia espera captar más de 1.500 millones de dólares para sus programas de reforestación, energías verdes y agricultura sostenible.

La COP17 también busca reforzar el intercambio entre los distintos actores implicados. En esta edición, más de 500 representantes de comunidades indígenas, procedentes de regiones que van desde la Amazonia y África hasta las estepas asiáticas, han podido exponer sus problemas y presentar posibles soluciones.

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Con unas 60 organizaciones presentando proyectos y más de 400 actos culturales y científicos, la COP17 aspira a convertirse en una de las ediciones con mayor actividad de los últimos años durante sus 12 días de duración.

Fuente: Información