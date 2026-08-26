Récord de muertes por calor extremo en España: 5.000 fallecidos hasta el 24 de agosto

Las olas de calor se están convirtiendo en una verdadera pandemia. España ha superado ya las 5.000 muertes atribuibles a causas relacionadas con el calor extremo durante este verano, que se sitúa como el más mortífero desde que hay registros, pese a que todavía quedan cinco semanas para que se cierre la temporada estival, según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Concretamente, entre el 15 de mayo de 2026 y el 24 de agosto de 2026, 5.030 personas fallecieron por causas atribuibles a las altas temperaturas. Nunca hasta ahora se había alcanzado esta cifra que, según todos los indicios, está llamada a aumentar en los próximos años.

El sistema Momo de seguimiendo de la mortalidad diaria comenzó a funcioinar en enero de 2015. La cifra actual constituye el récord desde entonces, superando a 2022, que se situaba hasta ahora como el año más trágico con 4.789 fallecidos, y el de 2025 (con 3.832 fallecidos).

Hay que tener en cuenta que todavía falta más de un mes para cerrar esta estadística, ya que, para el MoMo, la temporada estival dura entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

Más de 2.000 muertos en julio

Por meses, en julio murieron 2.025 personas por el calor, mientras que en lo que va de agosto, ya son 1.945 fallecidos. A ellos hay que sumar los 123 decesos de mayo -la cifra más alta desde que comenzó la serie histórica- y los 937 de junio.

Un hombre refresca en una playa este verano / Toni Escobar

La peor semana en lo que va de verano fue la comprendida entre el 17 y el 23 de agosto, cuando 673 personas fallecieron por las altas temperaturas; mientras que durante los siete días anteriores murieron 619 ciudadanos.

Por grupos de edad, de los más de 5.000 fallecimientos que se han producido en este periodo por las altas temperaturas, 3.145 corresponden a mayores de 85 años, mientras que la cifra aumenta hasta los 4.876 muertos si se tiene en cuenta a todos los mayores de 65 años, el 97 % del total.

El verano más cálido jamás registrado en España

A falta de los datos de agosto, el verano de 2026 se sitúa como el más cálido en España desde 1961. Concretamente, con una temperatura media de 24,5 grados, junio y julio de este año supera en 0,7 grados a los bimestres más cálidos hasta el momento, los de 2022 y 2025, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, con una temperatura media de 25,7 grados, 2,6 grados por encima de lo normal, julio de 2026 fue el más cálido de la serie histórica, empatado con el de 2022.

España sigue superando récords de calor / Agencias

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el riesgo de mortalidad aumenta entre un 9,1 % y un 10,7 % por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo para la salud.

32.000 muertes en Europa

Por otra parte, la plataforma EuroMomo estima que Europa registró más de 32.000 muertes adicionales durante un verano abrasador en todo el continente, marcado por sucesivas olas de calor y sequía que los científicos atribuyen al cambio climático antropogénico. Se trata de cifras provisionales que abarcan solo hasta mediados de agosto y tienen en cuenta los datos de únicamente ocho países: Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal y España.

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El hecho de que se excluyan numerosos países de la UE, incluyendo algunos de la cuenca mediterránea, lleva a suponer que la cifra de fallecidos en la unión será en realidad mucho mayor.

Fuente: Información